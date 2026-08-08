Pasaporte mexicano, matrícula e INE: las cuatro ciudades de Texas con jornadas consulares en agosto 2026

El Consulado de México en Dallas anunció el calendario de agosto para su programa de servicios móviles en el norte de Texas. Esta iniciativa facilita la obtención de documentos de identidad oficiales como el pasaporte mexicano en ubicaciones cercanas a las comunidades de trabajadores.

Consulado de México en Texas: fechas y direcciones de las jornadas de agosto

Cuatro ciudades de Texas contarán con jornadas consulares para tramitar documentos de identidad mexicanos durante agosto. De acuerdo con N+ Univision, el calendario detalla que serán en estas ubicaciones y fechas específicas:

Habrá un total de 17 días de agosto en cuatro ciudades de Texas para que los mexicanos realicen sus trámites consulares Fotomontaje realizado con IA

Corsicana : del lunes 10 al viernes 14 de agosto . El personal atenderá a los usuarios en el Corsicana Event Center, ubicado en el 1315 South 7th Street.

: del . El personal atenderá a los usuarios en el Corsicana Event Center, ubicado en el 1315 South 7th Street. Dallas : realizará una apertura especial de fin de semana el sábado 15 y el domingo 16 de agosto . Los interesados deberán acudir directamente a las oficinas consulares en el 1210 River Bend Drive.

: realizará una apertura especial de fin de semana el . Los interesados deberán acudir directamente a las oficinas consulares en el 1210 River Bend Drive. Fort Worth : del lunes 17 al viernes 21 de agosto . En este caso, las actividades tendrán lugar en la Federación de Clubes Zacatecanos, situada en el 4323 East Lancaster Avenue.

: del . En este caso, las actividades tendrán lugar en la Federación de Clubes Zacatecanos, situada en el 4323 East Lancaster Avenue. Kaufman: del lunes 24 al viernes 28 de agosto. La Primera Iglesia Bautista, en el 2000 West Fair Street, servirá como el recinto oficial para estos trámites.

En total, la representación diplomática ofrecerá 17 días de atención para la comunidad mexicana de la región. El programa busca cubrir las necesidades de documentación de miles de compatriotas que residen lejos de la oficina central.

Pasaporte mexicano, matrícula consular e INE: trámites disponibles en Texas

Los mexicanos que asistan a las jornadas consulares en Texas podrán solicitar la expedición o renovación de su pasaporte mexicano. Este documento puede expedirse con vigencia de uno, tres, seis o diez años, según la edad y la situación del solicitante. Cabe aclarar que la opción de diez años está disponible únicamente para adultos.

Otro servicio que ofrecerán es la matrícula consular de alta seguridad. Este certificado acredita la nacionalidad mexicana del titular y posee una validez legal de cinco años.

A su vez, estará disponible el trámite de la credencial para votar desde el extranjero (INE) sin costo. Los mexicanos mayores de 18 años podrán aprovechar este servicio para participar activamente en la vida democrática de su país.

El trámite del pasaporte mexicano tiene un costo de entre US$101 y US$209 Imagen ilustrativa generada con IA

El anuncio oficial excluye de manera explícita la emisión de visas y los poderes notariales en estas sedes. Tampoco se realizarán registros de nacimiento ni trámites relacionados con la adquisición de la doble nacionalidad.

Los costos varían según el tipo de documento y el tiempo de vigencia seleccionado por el usuario. El pasaporte cuesta entre 101 y 209 dólares para los adultos, mientras que la matrícula tiene un precio de US$41.

Por su parte, las personas mayores de 60 años o con una discapacidad comprobable tendrán un descuento del 50%. Se aceptarán pagos con tarjetas de crédito y débito, excepto American Express, o efectivo con la cantidad exacta.

Cómo sacar una cita en MiConsulado y qué documentos presentar

Para agendar una cita en las jornadas consulares, el sistema MiConsulado habilitó espacios de atención los miércoles previos al inicio de cada jornada específica. De acuerdo con N+ Unvisión, el registro para Corsicana abrió este 5 de agosto, mientras que las correspondientes a Dallas y Fort Worth se habilitarán el 12 de agosto.

Por su parte, Kaufman permitirá las reservas a partir del miércoles 19 de agosto. Los ciudadanos también pueden agendar su horario por teléfono o WhatsApp al número 1-424-309-0009.

Cómo sacar una cita con el consulado mexicano sobre ruedas en Chicago

El proceso es gratuito y no requiere la intervención de gestores externos. Por ello, el consulado recomienda evitar el pago a terceras personas.

Asimismo, los documentos originales que el solicitante debe presentar en su horario asignado son: