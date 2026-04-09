Fechas del “Consulado sobre ruedas” para mexicanos en Texas y cómo conseguir cita antes de que se terminen

El Consulado General de México en Dallas mantiene activo desde este lunes 6 de abril el programa “Consulado sobre ruedas” en diversas localidades de Texas para la emisión de pasaportes, matrículas consulares y credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE). Las jornadas, diseñadas para acercar los servicios a quienes residen lejos de la sede central, se realizan en centros comunitarios y organizaciones locales.

Cómo sacar turno para el Consulado sobre ruedas en Texas: teléfono, WhatsApp y web oficial

Según informó el medio Univision, las citas se habilitan habitualmente los miércoles previos a cada jornada semanal.

Esta jornada servirá para la emisión de pasaportes, matrículas consulares y credenciales del Instituto Nacional Electoral (X @ConsulMexDal)

Para obtener un turno, los ciudadanos deben comunicarse por teléfono al 1 (424) 309-0009 o enviar un mensaje por WhatsApp al mismo número. También se puede realizar el trámite a través del sitio web citas.sre.gob.mx. Las autoridades recalcaron que el proceso es personal y gratuito: “Sin cita no hay trámite. No se debe recurrir a intermediarios para gestionar los espacios”.

Calendario completo de abril 2026 del Consulado sobre ruedas en Texas: fechas y direcciones

El programa continuará recorriendo el norte de Texas en las siguientes fechas y ubicaciones confirmadas:

Tyler (Centro de eventos Majestad): hasta el viernes 10 de abril. Dirección: 900 West Bow St, Tyler, TX 75702.

hasta el viernes 10 de abril. Dirección: 900 West Bow St, Tyler, TX 75702. Dallas (sede secundaria): sábado 11 y domingo 12 de abril. Dirección: 1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247.

sábado 11 y domingo 12 de abril. Dirección: 1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247. Fort Worth (Carrillo Event Center): del lunes 13 al viernes 17 de abril. Dirección: 909 East Seminary Dr, Fort Worth, TX 76115.

del lunes 13 al viernes 17 de abril. Dirección: 909 East Seminary Dr, Fort Worth, TX 76115. Waco (Mueblerías Canales): del lunes 20 al viernes 24 de abril. Dirección: 300 N Valley Mills Dr, Waco, TX 76710.

del lunes 20 al viernes 24 de abril. Dirección: 300 N Valley Mills Dr, Waco, TX 76710. Fort Worth (Federación de Clubes Zacatecanos): del lunes 27 de abril al viernes 1° de mayo. Dirección: 4323 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76103.

Fechas del Consulado sobre Ruedas en Texas ConsulMex

Requisitos y documentos para trámites del Consulado sobre ruedas en Texas: qué llevar y qué verificar

Existen dos unidades de atención con funciones específicas. Por una parte, el “Consulado Sobre Ruedas I” se encarga de pasaportes, matrículas e INE. Además, de las actas de nacimiento, que son el único trámite que no requiere cita).

Por su parte, el “Consulado Sobre Ruedas II” está destinado exclusivamente al registro de doble nacionalidad, según especifica la entidad en su página web oficial.

Antes de asistir, el Consulado recomienda verificar los requisitos específicos según el trámite, ya que los documentos para una renovación son distintos a los de una solicitud por primera vez.

Asimismo, se sugiere llegar con tiempo de antelación a la sede correspondiente, ya que el proceso puede demorar varias horas dependiendo de la demanda del día.

La imposibilidad de ausentarse del trabajo o los largos trayectos hasta la oficina central son los principales obstáculos que enfrentan los mexicanos en Texas para regularizar su situación migratoria.

El Consulado General de México ofrecerá servicios gratis (Pexels/MART PRODUCTION)

Por esta razón, la iniciativa busca descentralizar la atención: “El programa Consulado sobre ruedas acerca los servicios a comunidades locales, con atención en espacios accesibles. Planificar con anticipación permite resolver trámites en menos tiempo y evitar retrasos que pueden extenderse por meses", informaron desde Univision.

Las fechas y ubicaciones podrían sufrir modificaciones por razones logísticas, por lo que se aconseja observar las redes sociales oficiales antes de trasladarse. “Los días están sujetos a cambios, consulte nuestras plataformas virtuales para más información”, concluyeron desde el portal de la entidad.