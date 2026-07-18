Pasaporte mexicano en Texas: las últimas ciudades que recibirá el consulado sobre ruedas en julio 2026

El programa consulado sobre ruedas continuará durante la segunda quincena de julio con nuevas jornadas en Texas para acercar el trámite del pasaporte mexicano y otros servicios a la comunidad que reside lejos de las oficinas permanentes. Las unidades móviles permiten realizar gestiones de documentación en sedes temporales distribuidas en diferentes ciudades.

Calendario del consulado sobre ruedas en Texas para julio

Las últimas jornadas programadas para julio abarcan cuatro ciudades del estado. De acuerdo con el cronograma oficial, la semana comenzó con servicios en 110 N Line St, Palestine, en Knights of Columbus, y finaliza el viernes 17 de julio.

El Consulado Mexicano tiene diferentes trámites móviles en EE.UU.

En los próximos días, la unidad móvil atenderá en:

1888 Green Oaks Rd., Fort Worth , en Ridgmar Mall, del lunes 20 al viernes 24 de julio .

, en Ridgmar Mall, del . 1210 River Bend Dr., Dallas, el sábado 25 y domingo 26 de julio.

Por otro lado, el consulado sobre ruedas II, destinado a asuntos de doble nacionalidad, ofrecerá servicio en Twin Oaks Community Center, situado en 3222 Pasadena Blvd, del 20 al 24 de julio

Para recibir atención en cualquiera de estas sedes es obligatorio agendar una cita. Las autoridades recomiendan verificar los requisitos específicos de cada trámite y llegar con antelación, ya que las fechas pueden estar sujetas a cambios.

Qué trámites pueden realizarse en el consulado sobre ruedas

Las unidades móviles operan mediante dos modalidades de atención. El consulado sobre ruedas I se encarga de los documentos de identidad y viaje más comunes como:

Pasaporte mexicano : trámite disponible tanto para mayores como para menores de edad.

: trámite disponible tanto para mayores como para menores de edad. Matrícula consular : documento de identidad oficial para mexicanos residentes en el exterior.

: documento de identidad oficial para mexicanos residentes en el exterior. Credencial para votar (INE) : solicitud de la credencial del Instituto Nacional Electoral.

: solicitud de la credencial del Instituto Nacional Electoral. Actas de nacimiento.

El calendario del consulado sobre ruedas en Texas durante julio consulmex.sre.gob.mx

Por su parte, el consulado sobre ruedas II atiende exclusivamente procedimientos de doble nacionalidad para personas nacidas fuera de México que tienen derecho a adquirir la documentación mexicana por ascendencia. Al solicitar la cita, los interesados deben elegir la categoría correspondiente a Registro Civil.

Cómo sacar una cita para el consulado sobre ruedas en Texas

La reserva de turnos puede realizarse mediante tres canales oficiales del sistema MiConsulado. El primero consiste en comunicarse por teléfono al +1 (424) 309-0009, número habilitado para la programación de citas.

Los documentos necesarios pueden cambiar según si el trámite es por primera vez o una renovación

También es posible enviar un mensaje de WhatsApp al mismo número. Un asistente automatizado guía el proceso para seleccionar el trámite, la sede disponible y el horario correspondiente.

La tercera alternativa es ingresar al portal oficial, crear una cuenta en caso de ser el primer acceso y elegir la opción de consulado sobre ruedas antes de completar la solicitud. Las autoridades informan que las citas para cada jornada suelen habilitarse durante la semana previa al inicio del servicio.

Documentos y recomendaciones antes de asistir al consulado sobre ruedas

Los requisitos dependen del trámite solicitado y de si corresponde a una primera emisión o una renovación. Según lo retomado por Univision, de forma general, se recomienda llevar:

Acta de nacimiento

Una identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio cuando sea requerido

En caso de renovación, el documento anterior

Las personas que realicen gestiones para menores de edad deben revisar previamente si es obligatoria la presencia de ambos padres y la documentación de identidad correspondiente. En los casos de doble nacionalidad, es necesario presentar los documentos exigidos para ese procedimiento específico.

Antes de acudir a la cita, las autoridades aconsejan confirmar la dirección, fecha y horario asignados, conservar el comprobante recibido por correo electrónico o WhatsApp y verificar los requisitos del trámite solicitado. Además, recuerdan que el sistema de citas es gratuito.