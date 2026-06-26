¿Peligra Cabo Verde vs. Arabia Saudita? El fenómeno que podría contaminar el aire en Houston antes del partido del Mundial de hoy

El encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026 se jugará este viernes en Houston bajo un escenario marcado por altas temperaturas y la presencia de polvo del Sahara. El fenómeno tendrá un impacto en la calidad del aire, por lo que las autoridades meteorológicas realizaron una serie de recomendaciones.

Polvo del Sahara en Houston: cómo influye durante el partido del Mundial 2026

Aunque el partido no está en riesgo, las condiciones meteorológicas serán un factor a considerar para quienes concurran al estadio. En la región ya comenzó a detectarse la presencia de polvo proveniente del desierto del Sahara, un fenómeno que reduce la visibilidad y puede afectar la calidad del aire.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la nube de polvo ya comenzó a extenderse sobre el sureste de Texas, lo que genera un cielo con apariencia brumosa. Sin embargo, los pronósticos indican que las concentraciones más elevadas llegarán entre lunes y martes de la próxima semana, por lo que el impacto durante el encuentro de este viernes será limitado.

Otro efecto asociado al ingreso del aire sahariano es la disminución de la humedad en la atmósfera. Esa condición dificulta la formación de tormentas, por lo que la probabilidad de lluvias durante el partido permanece baja.

Qué se espera para los próximos días en Texas

Los reportes meteorológicos indicaron que entre viernes y sábado continuará la bruma provocada por el polvo sobre el sureste de Texas. A partir del domingo comenzará a ingresar una nueva masa de aire cargada de partículas desde el Golfo de México.

El lunes y el martes se proyecta el momento de mayor concentración de polvo sobre el estado, con una reducción más marcada de la visibilidad y un incremento en los efectos sobre la calidad del aire. Desde el miércoles, el fenómeno comenzaría a perder intensidad de manera gradual.

El polvo del Sahara llega a Texas y podría afectar la calidad del aire Freepik

Las autoridades también señalaron que el aire seco asociado a este sistema contribuye a reducir la actividad ciclónica sobre el Atlántico, aunque favorece condiciones de mayor sequedad en superficie.

El clima en Houston durante Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Para el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita, programado para hoy viernes a las 19 hs (hora local) en el Houston Stadium, se pronostican condiciones climáticas de calor intenso:

Se esperan temperaturas máximas de 94°F (34°C) .

. Debido a la alta humedad, las condiciones serán “sofocantes”, con índices de calor que alcanzarán entre 102°F y 107°F (39 y 42°C) .

. Las probabilidades de precipitación se mantienen muy bajas , ya que el aire seco asociado al polvo del Sahara ayuda a inhibir el desarrollo de tormentas.

, ya que el aire seco asociado al polvo del Sahara ayuda a inhibir el desarrollo de tormentas. Se prevén vientos del sur que podrían tener ráfagas de entre 23 y 29 millas por hora (37 y 46 kilómetros por hora) durante la tarde y noche.

El NWS advierte que el polvo puede reducir la calidad del aire Facebook US National Weather Service Houston-Galveston Texas

Las recomendaciones para quienes asistirán al estadio en Houston

Además de modificar el aspecto del cielo, las partículas del polvo de Sahara pueden provocar un deterioro de la calidad del aire, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Las autoridades del NWS recomiendan que estos grupos reduzcan la exposición prolongada al aire libre si presentan molestias.

Ante el calor previsto para este viernes, los organismos meteorológicos aconsejan a los aficionados que asistan al estadio o al FIFA Fan Fest mantener una hidratación constante, utilizar ropa liviana y realizar pausas frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado para disminuir el riesgo de estrés térmico.