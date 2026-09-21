Polémica en Texas: es venezolano, trabajaba como delivery en un Toyota Corolla y un agente del ICE le disparó

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, recibió un disparo en el torso mientras conducía un Toyota Corolla azul durante una persecución en el norte de Austin. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que el joven tenía una orden final de deportación, mientras que su defensa sostuvo que ingresó a Estados Unidos bajo un programa de parole.

Qué ocurrió durante la intervención del ICE en Austin, Texas

Según NBC News, el ciudadano venezolano realizaba entregas de comida en Austin, Texas, cuando terminó involucrado en una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que derivó en un tiroteo. El hecho ocurrió el 20 de septiembre, cerca de Research Boulevard y Anderson Square.

El 20 de septiembre, mientras realizaba una entrega de comida en el norte de Austin, un agente del ICE le disparó en el torso Facebook Wilber Garces

“Hoy a las 12.30 hs, Wilber llamó a su esposa para decirle que le habían disparado”, informó Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Garcés Pérez, al medio estadounidense. “Gritaba de dolor y la llamada se cortó. Eso fue todo lo que ella supo”, contó.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), el ICE solicitó asistencia durante una persecución que involucraba un Toyota Corolla azul.

“Una vez que llegaron, los agentes del DPS comenzaron de inmediato a brindar atención médica al conductor”, dijo una portavoz de la agencia, informó NBC News.

En un video difundido en redes sociales y verificado por el medio citado se escuchan al menos tres disparos. Las imágenes muestran a una persona salir de una SUV oscura y acercarse al sedán azul mientras este comenzaba a avanzar lentamente.

En una conferencia, Robert Luckritz, jefe de los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis, informó que el disparo alcanzó a Garcés Pérez en el torso, por lo que fue trasladado al Dell Seton Medical Center y permanecía “en estado grave pero estable” al momento de recibir atención.

Qué dijo el DHS sobre el venezolano herido en Austin

“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, con la ayuda del FBI, dirigirá una investigación sobre el tiroteo”, afirmó un portavoz del DHS a NBC News. La agencia indicó que el joven venezolano quedó bajo custodia federal a la espera de su expulsión.

El DHS sostuvo que Garcés Pérez ingresó ilegalmente durante la administración de Joe Biden y que tenía una orden final de deportación. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, contradijo esa versión y afirmó que llegó legalmente mediante un programa de parole y que mantiene una solicitud de asilo pendiente.

Wilber Rafael Garcés Pérez trabaja como repartidor de comida para la plataforma DoorDash. Para desempeñar su rol laboral utiliza un vehículo Toyota Corolla azul. Según su abogada, el venezolano se encuentra casado con una mujer que tiene estatus migratorio legal en EE.UU.

Tras ser herido por agentes del ICE, fue dado de alta y quedó bajo custodia federal

Después de permanecer internado, Garcés Pérez fue dado de alta y entregado a las autoridades federales de inmigración. Su abogada señaló que tanto ella como la esposa del hombre tuvieron dificultades para obtener información sobre su estatus y que fueron retiradas del hospital por agentes.

“Nos preocupa profundamente que a su esposa y a su familia no se les haya permitido verlo y que no hayan recibido información relevante sobre su estado actual o su paradero”, dijo Lincoln-Goldfinch, según lo retomado por NBC News.

La abogada de inmigración afirmó que posteriormente el alcalde de Austin, Kirk Watson, intervino para conseguir que un administrador del centro médico se comunicara con la familia y confirmara finalmente que Garcés Pérez fue entregado al ICE. Hasta el momento, el DHS no precisó más detalle sobre el caso ni sobre si el venezolano era el objetivo específico del operativo.