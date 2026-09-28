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Quién gana las elecciones en USA 2026: encuestas en Texas y cómo avanzan Talarico y Abbott rumbo a las midterm

A poco más de un mes de los comicios, nuevos sondeos revelan cómo se mueve la intención de voto en dos contiendas clave y qué ocurre entre independientes e hispanos

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James Talarico obtiene el 46% frente al 43% de Ken Paxton en el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo para el Senado
James Talarico obtiene el 46% frente al 43% de Ken Paxton en el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo para el SenadoFotomontaje editado con IA

A poco más de un mes de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, Texas concentra dos contiendas relevantes. La disputa por la banca del estado en el Senado de EE.UU. enfrenta a James Talarico y Ken Paxton, mientras Greg Abbott y Gina Hinojosa compiten por la gobernación.

Elecciones en Texas 2026: qué dicen las encuestas de Talarico vs. Paxton

Una encuesta de NBC 5 Dallas/Telemundo Station Group, realizada por Mason-Dixon Polling & Strategy, ubica al representante estatal demócrata con el 46%, frente al 43% del fiscal general republicano Ken Paxton.

La diferencia de tres puntos porcentuales está dentro del margen de error de 4 puntos del sondeo. Otro 8% se declaró indeciso y el 3% respaldó al libertario Ted Brown.

El estudio se realizó por teléfono entre el 8 y el 10 de septiembre entre 625 votantes registrados de Texas que dijeron tener probabilidades de participar en las elecciones.

Entre los independientes consultados, Talarico alcanza el 51% frente al 30% de Paxton, mientras que el 13% permanece indeciso. El demócrata también obtiene mayor respaldo entre las mujeres, con 52% frente al 36%. Entre los hombres, Paxton registra 51% y Talarico, 39%.

Otros sondeos de septiembre también reflejan una carrera competitiva. TSU/YouGov registró 47% para Talarico y 46% para Paxton, mientras que NPR/Marist ubicó al demócrata con 50% frente al 44% del republicano.

  • El promedio de RealClearPolling, con mediciones realizadas entre el 8 y el 22 de septiembre, coloca a Talarico con 47,6% y a Paxton con 44,6%.
  • La misma fuente clasifica la contienda como toss up, categoría utilizada cuando no existe una ventaja suficientemente sólida para considerar a uno de los candidatos favorito.
Paxton se ubica por debajo de Talarico con una diferencia de 2,7 puntos porcentuales
Paxton se ubica por debajo de Talarico con una diferencia de 2,7 puntos porcentualesRealClearPolitics

Abbott vs. Hinojosa en Texas: quién lidera las encuestas para gobernador

En la carrera por la gobernación, el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo ubica al republicano Greg Abbott con 48% frente al 41% de la demócrata Gina Hinojosa. Otro 8% permanece indeciso, mientras que Jenn Mack Raphoon obtiene 2% y el libertario Pat Dixon, 1%.

Entre los independientes de esa muestra, Hinojosa registra 41% frente al 38% de Abbott, con un 16% que todavía no definió su voto.

Las encuestas posteriores ofrecen resultados diferentes. TSU/YouGov mostró a Abbott con una ventaja de cuatro puntos, 49% a 45%, y Emerson registró 49% frente al 46%. NPR/Marist, en cambio, ubicó a Hinojosa por delante, con 49% frente al 46% del gobernador.

Una medición más reciente de Big Data Poll, publicada el 27 de septiembre, volvió a colocar a Abbott arriba, con 49% frente al 44% de Hinojosa.

El promedio de RealClearPolling disponible para las mediciones realizadas entre el 8 y el 22 de septiembre situaba a Abbott con 47,8% y a Hinojosa con 46%, una diferencia de 1,8 puntos.

La encuesta de Fox News marcó un 50% para Abbott y un 49% para Hinojosa
La encuesta de Fox News marcó un 50% para Abbott y un 49% para HinojosaFox News

Elecciones de Texas 2026: economía, inflación y voto hispano entre los temas clave

La economía y el costo de vida encabezan las preocupaciones electorales en el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo. El 24% mencionó la economía y el empleo como el factor con mayor influencia sobre su voto, mientras que el 23% señaló la inflación y el costo de vida.

La composición política de la muestra fue de 36% de republicanos, 36% de independientes u otros y 28% de demócratas.

Los hispanos representaron el 27% de los participantes. En la contienda por el Senado, el 54% de los votantes hispanos consultados respaldó a Talarico, según los resultados publicados por NBC 5 Dallas.

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