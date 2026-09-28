Quién gana las elecciones en USA 2026: encuestas en Texas y cómo avanzan Talarico y Abbott rumbo a las midterm

A poco más de un mes de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, Texas concentra dos contiendas relevantes. La disputa por la banca del estado en el Senado de EE.UU. enfrenta a James Talarico y Ken Paxton, mientras Greg Abbott y Gina Hinojosa compiten por la gobernación.

Elecciones en Texas 2026: qué dicen las encuestas de Talarico vs. Paxton

Una encuesta de NBC 5 Dallas/Telemundo Station Group, realizada por Mason-Dixon Polling & Strategy, ubica al representante estatal demócrata con el 46%, frente al 43% del fiscal general republicano Ken Paxton.

La diferencia de tres puntos porcentuales está dentro del margen de error de 4 puntos del sondeo. Otro 8% se declaró indeciso y el 3% respaldó al libertario Ted Brown.

El estudio se realizó por teléfono entre el 8 y el 10 de septiembre entre 625 votantes registrados de Texas que dijeron tener probabilidades de participar en las elecciones.

Entre los independientes consultados, Talarico alcanza el 51% frente al 30% de Paxton, mientras que el 13% permanece indeciso. El demócrata también obtiene mayor respaldo entre las mujeres, con 52% frente al 36%. Entre los hombres, Paxton registra 51% y Talarico, 39%.

Otros sondeos de septiembre también reflejan una carrera competitiva. TSU/YouGov registró 47% para Talarico y 46% para Paxton, mientras que NPR/Marist ubicó al demócrata con 50% frente al 44% del republicano.

El promedio de RealClearPolling, con mediciones realizadas entre el 8 y el 22 de septiembre, coloca a Talarico con 47,6% y a Paxton con 44,6% .

. La misma fuente clasifica la contienda como toss up, categoría utilizada cuando no existe una ventaja suficientemente sólida para considerar a uno de los candidatos favorito.

Paxton se ubica por debajo de Talarico con una diferencia de 2,7 puntos porcentuales RealClearPolitics

Abbott vs. Hinojosa en Texas: quién lidera las encuestas para gobernador

En la carrera por la gobernación, el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo ubica al republicano Greg Abbott con 48% frente al 41% de la demócrata Gina Hinojosa. Otro 8% permanece indeciso, mientras que Jenn Mack Raphoon obtiene 2% y el libertario Pat Dixon, 1%.

Entre los independientes de esa muestra, Hinojosa registra 41% frente al 38% de Abbott, con un 16% que todavía no definió su voto.

Las encuestas posteriores ofrecen resultados diferentes. TSU/YouGov mostró a Abbott con una ventaja de cuatro puntos, 49% a 45%, y Emerson registró 49% frente al 46%. NPR/Marist, en cambio, ubicó a Hinojosa por delante, con 49% frente al 46% del gobernador.

Una medición más reciente de Big Data Poll, publicada el 27 de septiembre, volvió a colocar a Abbott arriba, con 49% frente al 44% de Hinojosa.

El promedio de RealClearPolling disponible para las mediciones realizadas entre el 8 y el 22 de septiembre situaba a Abbott con 47,8% y a Hinojosa con 46%, una diferencia de 1,8 puntos.

La encuesta de Fox News marcó un 50% para Abbott y un 49% para Hinojosa Fox News

Elecciones de Texas 2026: economía, inflación y voto hispano entre los temas clave

La economía y el costo de vida encabezan las preocupaciones electorales en el sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo. El 24% mencionó la economía y el empleo como el factor con mayor influencia sobre su voto, mientras que el 23% señaló la inflación y el costo de vida.

La composición política de la muestra fue de 36% de republicanos, 36% de independientes u otros y 28% de demócratas.

Los hispanos representaron el 27% de los participantes. En la contienda por el Senado, el 54% de los votantes hispanos consultados respaldó a Talarico, según los resultados publicados por NBC 5 Dallas.