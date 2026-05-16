Abbott vs. Talarico: el gobernador le reprocha al candidato a senador que no votó por una ley clave en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, apuntó contra el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, por no participar en una votación vinculada a la inmigración y restricciones de fianza. La disputa ocurre en medio de la campaña rumbo a las elecciones del 3 de noviembre.

Abbott contra Talarico por la Ley Jocelyn

El mandatario republicano señaló que Talarico no estuvo presente durante la votación de la denominada “Ley Jocelyn”, una iniciativa presentada en la Legislatura texana tras el asesinato en Houston de una niña de 12 años.

El mandatario señala que el legislador estuvo ausente durante la votación de la Ley Jocelyn, una medida impulsada tras el trágico asesinato de una menor a manos de extranjeros en situación irregular X @GregAbbott_TX

“James Talarico estuvo ausente cuando más importaba”, señaló Abbott en su cuenta de X. El gobernador utilizó ese antecedente para poner en duda la postura del dirigente demócrata frente a las políticas de control migratorio y endurecimiento de penas.

“Antes de eso, votó en contra de la Ley Damon Allen, en contra de las restricciones de fianza para delincuentes sexuales violentos. Y llamó a los inmigrantes ilegales “mis constituyentes”, agregó.

Esta legislación fue nombrada en homenaje a Damon Allen, un agente de la patrulla estatal asesinado durante un operativo de tránsito. Abbott sostuvo que esa votación reflejaba diferencias profundas sobre la política criminal y la seguridad pública en Texas.

Qué propone la Ley Jocelyn en Texas

La propuesta legislativa busca modificar la Constitución estatal para permitir que jueces de Texas puedan negar automáticamente la libertad bajo fianza a inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos o agresiones sexuales graves.

El proyecto tomó el nombre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de Houston asesinada en junio de 2024. Según la investigación, los principales sospechosos eran dos ciudadanos venezolanos que habían ingresado de manera irregular a EE.UU. y posteriormente fueron liberados por autoridades migratorias.

La iniciativa finalmente no avanzó en la Legislatura estatal debido a la falta de respaldo suficiente entre republicanos y demócratas. Abbott responsabilizó a sectores opositores por el fracaso de la medida.

“Talarico puede postularse al Senado de EE.UU. Pero no puede huir de su historial", señaló el gobernador en X.

Abbott acusa a Talarico de haberse opuesto a restricciones de fianza para delincuentes y de priorizar los intereses de inmigrantes indocumentados Instagram @governorabbott

La respuesta de la campaña de James Talarico

Desde el entorno de Talarico rechazaron las acusaciones y afirmaron que los ataques forman parte de la estrategia electoral republicana rumbo a los próximos comicios. El portavoz de campaña, JT Ennis, sostuvo que el candidato al Senado respaldó iniciativas para aumentar el financiamiento policial y endurecer restricciones de fianza para acusados considerados peligrosos.

“James es un demócrata defensor de la ley y el orden”, aseguró Ennis en una entrevista con Fox News Digital. “Mientras el senador en funciones, John Cornyn, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y los multimillonarios que los respaldan mienten sobre el historial de James, él seguirá oponiéndose a ambos partidos políticos para reformar este sistema político corrupto y disfuncional”, señaló.

James Talarico defendió a los migrantes indocumentados

Elecciones en Texas: cuándo se vota y qué cargo busca Talarico

Las elecciones generales en Texas se realizarán el 3 de noviembre. En esos comicios se definirán cargos estatales y representantes para el Congreso de EE.UU.

Talarico, actual miembro de la Cámara de Representantes estatal de Texas, participa como aspirante demócrata al Senado federal. El legislador y exdocente lidera, según encuestas recientes, la intención de voto frente a potenciales rivales republicanos como el actual senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton. La candidatura republicana se definirá en una segunda vuelta de las primarias fijada para el 26 de mayo.