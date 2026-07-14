Revés para migrantes en Texas: rechazan la ley que ofrece matrícula estatal a estudiantes sin estatus legal

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó un intento de defender el Texas Dream Act, una ley estatal que permitía a ciertos estudiantes con estatus irregular pagar la matrícula en colegios y universidades públicas. La decisión afecta a más de 57.000 estudiantes universitarios.

Qué se sabe de la decisión federal sobre el Texas Dream Act

Según AP, el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos fue de 2-1, con los jueces Jerry E. Smith y Don Willett a favor, y la jueza Irma Carrillo Ramirez en contra.

Con el fallo de la Corte, mantiene vigente el bloqueo de la normativa que permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes estatales Freepik

La resolución confirmó el dictamen de un tribunal inferior que negó la intervención de grupos de defensas, del Austin Community College y de un estudiante al concluir que no podían presentar un argumento plausible para salvar la ley frente a la normativa federal.

“Dos grupos de defensa, un colegio universitario comunitario y un estudiante intentaron intervenir y anular la sentencia por consentimiento. El tribunal de distrito denegó la intervención, razonando que cualquier intento de participar resultaría inútil debido a que la norma legal había sido desplazada por una normativa superior”, citó el fallo bajo el número de expediente 25-10898.

Debido a que a los solicitantes se les negó el estatus de formar parte del proceso, la Corte estipuló que no tenían derecho a apelar el juicio por consentimiento original que bloqueó la ley.

“Importante victoria”: la reacción de Greg Abbott y otras organizaciones al fallo

Poco después de conocerse la decisión de la Corte, Greg Abbott, gobernador de Texas, elogió el fallo en su cuenta de X y dijo que Texas consiguió una “victoria importante”.

Greg Abbott calificó el fallo como una "importante victoria" X/@GregAbbott_TX

“Texas y el Departamento de Justicia de Trump acaban de conseguir otra importante victoria para el Estado de derecho. El Quinto Circuito confirmó el fin de la matrícula estatal para los inmigrantes indocumentados en el estado“, dijo el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria.

La oficina de Ken Paxton, Procurador General de Texas, se negó a defender la ley en los tribunales. De acuerdo con Texas Tribune, el candidato republicado por la fiscalía estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. en que la ley estatal era inconstitucional y pidió a un juez que la bloqueara.

Ken Paxton se mostró en contra del Texas Dream Act en junio del año pasado Julio Cortez - AP

“Hoy presenté una moción conjunta con la administración Trump para oponerme a una ley que otorgaba beneficios inconstitucionales a inmigrantes indocumentados, beneficios que no estaban disponibles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo el procurador en un comunicado.

Luego agregó: “Poner fin a esta disposición discriminatoria y antiamericana representa una importante victoria para Texas”.

Por su parte, el Austin Community College declaró en un comunicado que “sigue centrado en apoyar a todos los estudiantes y a la comunidad a la que servimos”.

En qué consiste el Texas Dream Act y cómo el fallo afecta a los estudiantes

El Texas Dream Act, conocido como el HB1403, es una ley estatal aprobada en 2001 que permitía a los estudiantes calificados pagar la tarifa de matrícula como residentes del estado en colegios y universidades públicas, la cual es más baja (entre 3 y 4 veces menos) que la tarifa para no residentes, según consignó Fiel Houston.

Con la nueva normativa, más de 57.000 estudiantes que ya estaban inscritos en universidades públicas de Texas bajo este beneficio quedan afectados, así como unos 197 mil menores de 18 años que están próximos a graduarse de la secundaria.