Golpe a los migrantes en Texas: el fallo que vuelve más caro el acceso al estudio universitario

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó una apelación que buscaba restablecer la denominada Ley del Sueño de Texas. Esta decisión judicial impide que estudiantes sin estatus de residente legal mantengan su acceso a beneficios académicos en las universidades públicas del estado.

Qué resolvió el Quinto Circuito sobre la Ley DREAM de Texas

El fallo deja vigente la decisión judicial que puso fin a la Ley DREAM de Texas, normativa vigente desde 2001 que permitía a ciertos estudiantes pagar matrículas locales. Según The Daily Texan, la anulación original ocurrió en junio de 2025, tras una denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos que calificó la ley estatal como ilegal.

El fallo impacta directamente en estudiantes que no cuentan con estatus legal en Texas Texas Education Agency

El gobierno texano decidió no defender la ley durante el proceso y coincidió con los argumentos presentados por las autoridades federales. Ante esta postura oficial, diversas organizaciones civiles y estudiantes intentaron intervenir legalmente para preservar el acceso a los beneficios, pero el tribunal rechazó su moción.

Cómo afecta el fallo a las matrículas universitarias en Texas y qué dijo Greg Abbott

La eliminación de la Ley del Sueño impide que los estudiantes indocumentados que cumplían los requisitos de la norma accedan a la matrícula estatal. Al perder esta categoría de pago, los alumnos enfrentarán las tarifas de estudiantes fuera del estado, las cuales son más elevadas.

Al conocerse la noticia, el gobernador Greg Abbott demostró su apoyo a la decisión tomada por el juez. En un posteo publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario republicano escribió: “Texas y el Departamento de Justicia de Trump acaban de conseguir otra importante victoria para el Estado de derecho. El Quinto Circuito confirmó el fin de la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados en Texas”.

Greg Abbott celebró en redes el fin de la matrícula para estudiantes indocumentados en Texas X Greg Abbott

Cuántos estudiantes indocumentados podrían verse afectados en Texas

La ley original permitía que estudiantes indocumentados pagaran la matrícula estatal si cumplían requisitos básicos de residencia y compromiso migratorio. Actualmente, de acuerdo con un informe del Higher Ed Immigration Portal de 2025, se estima que existen aproximadamente 73.000 estudiantes indocumentados en programas de educación superior en todo Texas.

Organizaciones de derechos civiles advierten que esta medida afectará directamente la economía local y la futura fuerza laboral de la región. El Proyecto de Derechos Civiles de Texas sostiene que la educación debe ser un derecho humano independiente del estatus migratorio de las personas.

Tania Chávez Camacho, presidenta de la organización LUPE, expresó su rechazo al fallo tras conocerse la decisión. “Estamos profundamente decepcionados con el fallo de hoy, pero esto no nos disuadirá de seguir abogando por el acceso equitativo a la educación superior para todos los texanos”, dijo.

Greg Abbott apoyó la decisión del juez en Texas para eliminar matrículas a estudiantes indocumentados en el estado @governorabbott

Las entidades defensoras de los migrantes exploran ahora nuevas rutas para impugnar la decisión ante instancias superiores. El siguiente paso para estas organizaciones consiste en elevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Si el máximo tribunal acepta revisar el caso, podría revertir el fallo actual y permitir nuevamente el litigio sobre la legalidad de la norma. Mientras tanto, las universidades públicas deberán ajustar sus cobros conforme a la decisión del juez. El futuro de miles de alumnos depende ahora de la voluntad de las autoridades judiciales para reconsiderar este impacto.