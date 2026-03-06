¿Adiós Greg Abbott? El peso del voto latino en las elecciones de Texas y el “voto castigo” a las políticas migratorias de Trump

En las elecciones de este año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, buscará obtener su cuarto mandato, luego de imponerse en las primarias con un abrumador apoyo republicano, pero deberá enfrentarse a la Gina Hinojosa. De acuerdo con recientes estimaciones y sondeos, los votantes latinos prefieren a la representante demócrata tras las operaciones migratorias desplegadas en todo el país por la administración Trump.

El peso del voto latino en las elecciones de Texas: un castigo a las políticas migratorias de Trump

A lo largo de 2025, Abbott se consolidó como uno de los aliados más importantes de Trump en materia migratoria. Los datos muestran que Texas fue el estado con más arrestos y actualmente cuenta con la red de centros de detención migratoria más grande del país. Esta política, alineada con sus medidas anteriores en la frontera, podría ser perjudicial en las elecciones de este año.

El apoyo de Greg Abbott a las políticas migratorias de Trump en Texas podría haber alejado a los votantes latinos del Partido Republicano Imagen compuesta

Según investigaciones citadas por CBS News, en los últimos meses se dio un fenómeno sin precedentes en el estado de la Estrella Solitaria:

Los líderes latinos observaron un desplazamiento en todo el estado del 10% al 15% de votantes hispanos , quienes abandonaron al Partido Republicano para votar por el Partido Demócrata.

, quienes abandonaron al Partido Republicano para votar por el Partido Demócrata. El principal motivo detrás de esta realidad, según los líderes, es su desaprobación a los esfuerzos de control migratorio bajo la administración Trump y la falta de una reforma migratoria sensata en el Congreso .

y la . Los votantes critican el estancamiento de propuestas que ofrecen vías hacia la ciudadanía, como la Dignity and Dream Act. Además, se oponen a las tácticas de control agresivas y excesivas, que apuntan contra inmigrantes que buscan estatus legal en el país.

En la conferencia de prensa citada, Diana Flores, de la Cámara de Comercio Hispana del Gran Dallas, sostuvo que el gobierno estatal “provocó esta situación” y apuntó contra estas medidas. “Las cifras de las primarias lo demuestran. No se juega con nuestras familias. Somos de estatus mixto", expresó.

En esa línea, Juan Carlos Cerda, director de Texas de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial, analizó: “Las primarias demostraron que la retórica centrada únicamente en la aplicación de la ley es una apuesta arriesgada y que un mensaje centrado únicamente en eso ha alejado a los votantes hispanos y moderados".

Elecciones primarias en Texas: quién obtuvo la victoria y el desempeño de Greg Abbott

El pasado martes 3 de marzo, los votantes acudieron a las urnas para expresar su voluntad. En la interna del Partido Republicano, el actual gobernador Greg Abbott demostró su vigencia política al obtener el 81,8% de los votos cuando el conteo alcanzaba el 93%.

Por su parte, Hinojosa alcanzó el 59% de los sufragios con el 90% de las mesas escrutadas. Con estos resultados, ambos líderes reaccionaron a su manera.

En su cuenta de X, el gobernador celebró la victoria con un mensaje irónico. "Es hora de calentar los motores“, escribió, en alusión a su apodo “Hot Wheels”.

La candidata demócrata, que buscará destronar a Abbott tras tres períodos al frente de la gobernación, comentó en la misma red social: “Es oficial: nos enfrentaremos a Greg Abbott en noviembre. Pero ya me he enfrentado a Abbott antes, y he ganado, así que sé que con el apoyo de los trabajadores tejanos, podemos acabar con su era de corrupción".

El mensaje de Hinojosa para las elecciones en Texas tras su victoria en las primarias

¿Adiós Greg Abbott? Las últimas encuestas de cara a las elecciones en Texas

Las últimas encuestas realizadas en Texas muestran una ventaja del gobernador sobre la candidata demócrata, pero el estrecho margen aún permite cambios, a falta de ocho meses para las elecciones generales de noviembre.

El sondeo del University of Texas at Tyler Center for Opinion Research, elaborado entre el 13 y el 22 de febrero, ubica a Abbott con el 49% de intención de voto frente al 41% de la demócrata. Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo informe, un 10% de los votantes registrados se declara indeciso.

Greg Abbott y Gina Hinojosa obtuvieron el triunfo en las primarias de Texas y se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre Archivo/ X: @GinaHinojosaTX

En la encuesta de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston del 20 al 31 de enero, Abbott obtiene el 49% y Hinojosa, el 42%, lo que implica una distancia de siete puntos.

Por su lado, el sondeo de la consultora GBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un demócrata, exhibe un panorama más ajustado. Allí, el gobernador registra un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos.

De cara a las próximas elecciones, en un estado cuya comunidad migrante es de las más grandes del país, el voto latino podría tener un peso especial para definir los resultados.