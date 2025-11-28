Seguro Social en Texas confirma el calendario de pagos de diciembre 2025: el cronograma completo

Los residentes de Texas ya pueden consultar el calendario de pagos del Seguro Social de diciembre. Las fechas en las que se harán los depósitos del programa regular y del Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) ya se encuentran disponibles en la página oficial de la administración.

Calendario de pagos de diciembre del Seguro Social en Texas

Para organizar la distribución de fondos, la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) respeta un calendario de pagos que se realiza en tres momentos clave del mes: los miércoles de la segunda, tercera y cuarta semana.

Cuando una persona solicita prestaciones por discapacidad, el Seguro Social debe obtener sus registros médicos para tomar una decisión (Archivo) Freepik

Las fechas de los pagos de beneficios del Seguro Social para diciembre de 2025 en Texas son:

Beneficiarios nacidos en días del día 1° al 10, el pago se realizará el 10 de diciembre.

Personas con fecha de nacimiento del día 11 al 20, el pago se realizará el 17 de diciembre.

Beneficiarios nacidos del día 21 al 31, el pago se realizará el 24 de diciembre.

El 1° de diciembre recibirán el pago del SSI los Afiliados al Seguro Social inscritos antes de mayo de 1997. Quienes reciben de forma conjunta el SSI y el Seguro Social tendrán sus beneficios el miércoles 3 de diciembre. El 31 de diciembre se realizará el pago del SSI correspondiente a enero de 2026.

Cuánto aumentarán los ingresos en diciembre

La SSA oficializó un Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) del 2.8% para compensar la inflación. Los receptores de SSI lo verán reflejado desde diciembre de 2025, mientras que el resto de los beneficiarios lo recibirán a partir de enero de 2026, señaló el SSA.

Este incremento representa unos $56 dólares extra mensuales para el jubilado promedio, cumpliendo con el objetivo de la SSA de “mantener las prestaciones en concordancia con la economía actual”.

La SSA anunció que casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social verán un aumento por el COLA del 2,8% a partir de enero de 2026 (Archivo) Freepik - Freepik

Cuáles son los tipos de Seguro Social que se pueden solicitar

Desde la página oficial del SSA comunicaron que existen seis formas de recibir los beneficios de seguridad social en EE.UU., los cuales son:

Jubilación: los pagos se realizan mensualmente y se basan en los ingresos vitalicios. Para entrar en esta categoría, los candidatos deben tener más de 62 años y haber trabajado y pagado impuestos durante 10 años o más.

los pagos se realizan mensualmente y se basan en los ingresos vitalicios. Para entrar en esta categoría, los candidatos deben tener y haber trabajado y pagado impuestos durante 10 años o más. Incapacidad : es necesario contar con un historial laboral suficiente y también tener alguna discapacidad para recibir los pagos mensuales.

: es necesario contar con un historial laboral suficiente y también Sobrevivientes: se paga a familiares de un beneficiario del Seguro Social que pagó sus impuestos antes de fallecer. Pueden acceder a esta modalidad cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes.

se paga a familiares de un beneficiario del Seguro Social que pagó sus impuestos antes de fallecer. Pueden acceder a esta modalidad cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes. Familia: miembros de la familia de una persona con derecho a jubilación o incapacidad. Pueden incluir a cónyuges, excónyuges, hijos y a algunos nietos.

miembros de la familia de una persona con derecho a jubilación o incapacidad. Pueden incluir a cónyuges, excónyuges, hijos y a algunos nietos. SSI: el Ingreso Suplementario es un beneficio exclusivo para personas que tienen bajos o nulos ingresos mensuales y pocos o nada de recursos para subsistir, además de personas con incapacidad, ceguera o mayores a 65 años.

el Ingreso Suplementario es un beneficio exclusivo para personas que tienen bajos o nulos ingresos mensuales y pocos o nada de recursos para subsistir, además de personas con incapacidad, ceguera o mayores a 65 años. Medicare: seguro de salud para personas que tienen 65 años o más, viven con una enfermedad renal en etapa final o reciben beneficios por incapacidad.

La Administración del Seguro Social presenta diferentes categorías principales de beneficios (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Documentos para solicitar la tarjeta de Seguro Social

Para obtener la tarjeta del Seguro Social en Texas, es necesario presentar ciertos documentos para acreditar identidad. Los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia que los emitió; y deben estar vigentes, consignó la administración.

Entre ellos figuran: