Texas aumenta desde el 1° de octubre un pago de hasta US$1314 semanales para algunos trabajadores

El sistema de compensación para trabajadores de Texas tendrá nuevos límites semanales a partir del 1° de octubre. La modificación corresponde a la actualización anual que realizan las autoridades de acuerdo con las disposiciones de la ley estatal.

Cuáles son los nuevos topes de compensación en Texas

Para establecer los nuevos valores la División de Compensación para Trabajadores (DWC, por sus siglas en inglés) utilizó el Salario Promedio Semanal del Estado (SAWW, por sus siglas en inglés) y para el año fiscal 2027, que inicia el próximo 1° de octubre. El indicador fue fijado en 1314,32 dólares y sobre esa cifra se aplican los porcentajes establecidos por la ley.

A partir del 1° de octubre, el límite máximo semanal para ciertos beneficios de compensación para trabajadores aumenta a US$1314 OSHA

La actualización determina tanto los límites máximos como los mínimos que pueden recibir los trabajadores que reúnen los requisitos para determinados beneficios. Sin embargo, el monto que corresponde a cada reclamo depende también de las reglas específicas aplicables a la persona.

Los beneficios por ingresos temporales, los beneficios vitalicios por ingresos y los pagos por fallecimiento tendrán un límite máximo de US$1314, equivalente al 100% del SAWW.

En cambio, aquellos bienes por ingresos por deterioro y de ingresos suplementarios tendrán un techo de US$920, equivalente al 70% del salario promedio semanal estatal.

Para estos bienes, el sistema también establece un piso de US$197 por semana, que representa el 15% del SAWW. Estos valores comenzarán a regir con el nuevo año fiscal estatal.

Compensaciones en Texas: la fecha de la lesión determina qué límite se aplica

La legislación de Texas establece una regla específica para determinar qué topes deben utilizarse en cada caso. El límite semanal correspondiente es el que estaba vigente en la fecha en que ocurrió la lesión, y ese valor continúa con su aplicación durante el período en que el trabajador tenga derecho a recibir el beneficio.

Esto significa que el incremento que comienza el 1° de octubre no necesariamente modifica los pagos de todas las personas que ya reciben una compensación. La fecha del accidente o lesión es un elemento determinante para establecer el límite aplicable al reclamo.

Este ajuste anual lo realiza la DWC con base en el nuevo SAWW, fijado en US$1314,32 Jeriden Villegas / Unsplash

El sistema también contempla diferentes métodos para determinar el Salario Semanal Promedio (AWW, por sus siglas en inglés) del trabajador. Esa cifra sirve como base para calcular los beneficios por ingresos y no debe confundirse con el SAWW, que es el indicador estatal utilizado para fijar los topes.

Cómo se calcula el salario semanal promedio en Texas

De acuerdo con el sitio web de la DWC, cuando una persona trabajó para el mismo empleador durante al menos 13 semanas consecutivas antes de la lesión, el AWW se obtiene al sumar los salarios correspondientes a esas jornadas y al dividir el resultado entre 13.

En el cálculo pueden incluirse el salario regular, las horas extras, las comisiones y los bonos recibidos durante ese período. También pueden considerarse determinados beneficios no monetarios que el empleador proporcionaba y que fueron interrumpidos después de la lesión, como seguro médico, alojamiento o ciertos bienes vinculados al transporte.

Si el empleado llevaba menos de 13 semanas, el cálculo puede basarse en lo que normalmente percibe un trabajador que realiza funciones iguales o similares. Cuando no existe una persona comparable dentro de la empresa, puede utilizarse la remuneración habitual de quienes desempeñan tareas equivalentes en la misma localidad.