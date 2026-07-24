Texas ofrece clases gratis en español para obtener la tarjeta OSHA de construcción

La División de Compensación para Trabajadores (DWC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguros de Texas programó cursos gratuitos en Austin, El Paso, San Antonio y Houston para acceder a la tarjeta OSHA de construcción. El calendario incluye opciones de aulas en español hasta octubre. Los cupos disponibles son limitados.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las clases de OSHA?

Los interesados deben residir en Texas o trabajar actualmente en el estado. Además, necesitan comprender y comunicarse en el idioma elegido, así como asistir durante todas las jornadas para completar la capacitación y recibir la tarjeta, explican en la página oficial del Departamento de Seguros de Texas.

Para inscribirse, es necesario vivir en Texas o trabajar actualmente en el estado OSHA

Las actividades se desarrollan de 8 a 16.30 hs (hora local). La inscripción anticipada es obligatoria debido a la cantidad limitada de lugares y no se aceptan participantes sin registro previo.

Todos los asistentes deben presentar una identificación con fotografía. La reserva del cupo no tiene costo y puede realizarse a través de la fecha correspondiente en el calendario oficial. Para solicitar más información, las personas pueden escribir a SafetyTraining@tdi.texas.gov o comunicarse al 512-804-4610.

Las próximas capacitaciones presenciales en español

La programación contempla cuatro cursos en español. Todos tienen una duración de dos días y se dictan de manera presencial:

Austin : 11 y 12 de agosto, en BJB.

11 y 12 de agosto, en BJB. El Paso: 10 y 11 de septiembre, en la oficina local del Departamento de Seguros de Texas.

10 y 11 de septiembre, en la oficina local del Departamento de Seguros de Texas. San Antonio: 10 y 11 de septiembre, en la oficina local.

10 y 11 de septiembre, en la oficina local. Houston: 22 y 23 de octubre, en el edificio Elias Ramirez.

¿Qué contenidos aborda el curso OSHA de 10 horas?

La capacitación está destinada a empleadores y trabajadores de la industria de la construcción. Instructores autorizados explican los estándares y requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) aplicables al sector.

El programa también desarrolla herramientas para reconocer peligros en los lugares de trabajo y reducir los riesgos vinculados con esas situaciones. Las clases presenciales promueven la participación interactiva de los asistentes.

Quienes completen satisfactoriamente el curso de dos días o la opción virtual de tres jornadas reciben una tarjeta de finalización de la clase OSHA de Construcción de 10 horas. La entrega suele demorar entre seis y ocho semanas.

¿Qué otras fechas aparecen en el calendario de 2026?

La DWC también programó capacitaciones en inglés. Estas opciones se distribuyen entre Austin, El Paso, San Antonio, Fort Worth, Houston, Wichita Falls y la plataforma Zoom:

Agosto: Austin, del 6 al 7 y del 18 al 19; Zoom, del 18 al 20; y El Paso, del 25 al 26.

Austin, del 6 al 7 y del 18 al 19; Zoom, del 18 al 20; y El Paso, del 25 al 26. Septiembre: El Paso y San Antonio, del 8 al 9; y Austin, del 14 al 15.

El Paso y San Antonio, del 8 al 9; y Austin, del 14 al 15. Octubre: Zoom, del 14 al 16; Fort Worth, Houston y Wichita Falls, del 20 al 21; y Austin, del 21 al 22.

Los asistentes deben presentar una identificación con fotografía aceptada por el organismo OSHA

Las identificaciones aceptadas para asistir

El organismo exige una identificación con fotografía y remite al listado de documentos aceptables de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Entre las credenciales incluidas aparecen:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal compatible con REAL ID.

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada.

o tarjeta de identificación mejorada. Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

Pasaporte expedido por un gobierno extranjero.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Documento de Autorización de Empleo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, formulario I-766.

Tarjetas de viajeros confiables del Departamento de Seguridad Nacional, como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Identificación del Departamento de Defensa, incluidas las emitidas para dependientes.

Credencial de identificación con fotografía de una nación tribal reconocida por el gobierno federal.

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante estadounidense.

Tarjeta de Identificación Médica para Veteranos.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

La TSA también admite determinadas licencias móviles estatales y documentos digitales aprobados, como Apple Digital ID, Clear ID y Google ID Pass. Una licencia de conducir temporal no integra el listado de identificaciones aceptables.