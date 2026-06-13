Licencias de conducir en Texas: los conductores con visa H-2A que ya pueden volver a aplicar y quiénes siguen afuera

Texas restituyó discretamente el derecho a solicitar licencias de conducir comerciales a los ciudadanos extranjeros con visas H-2A. Esta medida revierte de manera parcial la suspensión masiva de permisos que afectó a miles de trabajadores esenciales en la jurisdicción.

Licencias comerciales en Texas: qué cambia para trabajadores con visa H-2A

Los titulares de visados H-2A, quienes se desempeñan como trabajadores agrícolas temporales, pueden realizar nuevamente la solicitud formal de sus credenciales de manejo. Según WFAA, el DPS habilitó los canales institucionales para este grupo específico de trabajadores inmigrantes tras una actualización en las normativas federales de transporte.

Una CDL permite al titular de la licencia conducir vehículos comerciales y autobuses grandes en las vías públicas de Texas Freepik

La decisión estatal se apoya en la regla final de la Administración Federal de Seguridad del Transporte por Carretera (Fmcsa, por sus siglas en inglés) sobre licencias comerciales no domiciliadas, publicada en febrero y vigente desde marzo. Estas pautas federales autorizan la reactivación de los permisos de conducción para los extranjeros bajo este estatus de empleo regulado.

Visas H-2B y E-2: quiénes siguen sin poder recuperar la CDL en Texas

La flexibilización de la medida estatal excluye todavía a los ciudadanos extranjeros que poseen visados de las categorías H-2B y E-2. De acuerdo con el representante estatal Ramón Romero —demócrata de Fort Worth—, citado por WFAA, el DPS local postergó la reactivación para estos sectores e indicó que los cambios normativos ocurrirán en una fecha posterior.

Afectación de las visas H-2B : los trabajadores no agrícolas temporales continúan sin la posibilidad de recuperar sus permisos comerciales de manejo.

: los trabajadores no agrícolas temporales continúan sin la posibilidad de recuperar sus permisos comerciales de manejo. Exclusión de las visas E-2: los inversores extranjeros bajo esta clasificación legal siguen alcanzados por la suspensión estatal.

La falta de habilitación mantiene en inactividad laboral a un volumen importante de conductores calificados en todo el territorio texano. A pesar de ello, las autoridades estatales no precisaron un cronograma exacto para la incorporación de estos grupos en la nueva medida.

Representantes demócratas advierten que la suspensión de licencias comerciales en Texas dejará sin empleo a muchos trabajadores experimentados del rubro Imagen ilustrativa generada con IA

Suspensión de licencias CDL en Texas: reclamos políticos y efecto en camioneros inmigrantes

La controversia por las suspensiones de licencias comenzó en septiembre, cuando el DPS de la Estrella Solitaria revocó las licencias de conducir comerciales a más de 6400 inmigrantes legales con visas H-2A, H-2B y E-2. Esta cifra representa aproximadamente el 5% del total de conductores de camiones de gran tonelaje que operan en las rutas del estado.

La medida inicial se produjo en el marco de los cambios federales anunciados por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en febrero de 2026, respecto a la restricción para conductores extranjeros no cualificados tras colisiones mortales. Los legisladores del partido demócrata de Texas instan ahora a la revocación total de esta política restrictiva por la falta de aprobación parlamentaria previa.

En ese marco, Romero señaló que la anulación de los permisos deja sin empleo de forma inmediata a camioneros experimentados con autorizaciones federales legítimas. Además, advirtió que la parálisis en el transporte de carga podría generar un aumento en los costos logísticos generales y agravar los efectos de la inflación actual para los consumidores locales.

El demócrata Ramón Romero explicó las consecuencias de la suspensión de licencias comerciales en Texas

“Todas y cada una de las personas que están aquí ahora mismo están experimentando altos costos”, aseguró. Luego, concluyó: “Lo único que va a suceder es que sus costos sigan aumentando”.