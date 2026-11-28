El fiscal general saliente de Texas, Ken Paxton, reactivó la demanda contra Houston al pedir a un tribunal de distrito del condado de Fort Bend que declare ilegal la Orden Ejecutiva 1-74 del alcalde John Whitmire. Esa orden, vigente desde el 6 de noviembre, restringe los casos en que la policía de la ciudad avisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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La presentación es una moción de fallo sumario dentro del juicio que el estado inició en abril, sostiene que la medida viola una ley estatal de 2017 contra las ciudades santuario y llega cuando a Paxton le quedan pocas semanas en el cargo, tras perder la elección al Senado federal, según informó Houston Chronicle.

El alcalde demócrata de Houston, John Whitmire Houston Chronicle

Whitmire, demócrata, firmó la orden tres días después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron todos los cargos ejecutivos estatales. La medida rige para el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), cuyo jefe, Noé Díaz, emitió el mismo día una circular para aplicarla, según el resumen del expediente publicado por Univision.

HPD avisa al ICE solo si la persona será ingresada en la cárcel por nuevos cargos penales u otra orden judicial y tiene una orden administrativa migratoria en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).

Si el agente emite una citación y libera a la persona en el lugar, la directiva le impide contactar a ICE aunque aparezca esa alerta.

La orden regula la conducta de la policía municipal y no alcanza a los operativos que el ICE realiza por su cuenta. Su alcance es relevante en una ciudad donde el 44,1% de los habitantes es hispano y el 28,8% nació en el extranjero, según las estimaciones de 2019-2023 de la Oficina del Censo.

Por qué Paxton sostiene que la orden viola la ley SB 4 de Texas

La Ley del Senado 4 (SB 4, por sus siglas en inglés), aprobada en 2017, prohíbe a las entidades locales adoptar o aplicar políticas que limiten materialmente la aplicación de las leyes migratorias federales. En la moción, el abogado especial Kyle Tebo argumenta que la orden apunta contra una agencia federal específica y no prevé excepciones cuando un agente federal pide ayuda directamente, de acuerdo con Univision.

El republicano Ken Paxton perdió la elección al Senado por Texas ante su rival demócrata, James Talarico ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estado pide declarar ilegales la orden, la circular policial y la ordenanza que el Concejo Municipal aprobó el 8 de abril. También solicita prohibir en forma permanente políticas similares a la ciudad, al alcalde, a Díaz y a los 16 concejales.

La SB 4 contempla sanciones que los reportes sobre la moción no mencionan como reclamo: multas de entre 1000 y 1500 dólares por la primera infracción y de entre 25.000 y 25.500 dólares por cada una posterior, con cada día de incumplimiento contado por separado, según el artículo 752.056 del Código de Gobierno de Texas. Además, el artículo 752.0565 habilita la destitución de funcionarios que violen la ley.

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Es la segunda disputa del año por el mismo tema. En abril, la oficina del gobernador Greg Abbott advirtió en una carta que Houston podría tener que devolver unos 110 millones de dólares en subsidios de seguridad pública si mantenía la ordenanza. Paxton demandó el 16 de abril, el Concejo modificó el texto el 22 y el expediente quedó sin movimiento hasta noviembre, según Houston Chronicle.

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El abogado de la ciudad, Arturo Michel, dijo a Houston Public Media que será difícil que el fiscal obtenga un fallo antes de que asuma la nueva administración. Whitmire afirmó que Johnson le indicó que su oficina no continuaría el caso, según Community Impact, aunque la campaña del fiscal electo no respondió a Houston Public Media sobre su postura.

La política depende, por ahora, de una decisión del alcalde. El 18 de noviembre, Michel dictaminó que la propuesta de los concejales Alejandra Salinas, Edward Pollard y Tiffany Thomas para convertir la orden en ordenanza es ilegal tal como está redactada. Hasta el 24 de noviembre no se había informado una fecha de audiencia en Fort Bend ni un fallo que suspenda la Orden Ejecutiva 1-74.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.