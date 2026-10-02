Últimas encuestas en Texas y el salto de Talarico entre los votantes hispanos en las elecciones 2026

Una encuesta ubicó a James Talarico dos puntos por encima de Ken Paxton entre los votantes probables de Texas. El candidato demócrata alcanzó el 64% entre los hispanos, mientras que la economía, la inmigración y la valoración de Donald Trump aparecieron entre los factores que podrían definir la elección del 3 de noviembre.

Talarico alcanza el 64% entre los votantes hispanos de Texas

La carrera por el Senado de Texas en las elecciones de noviembre presentó una diferencia estrecha entre James Talarico y Ken Paxton. De acuerdo con la encuesta de Fox News, el demócrata reunió el 51% de las preferencias entre los votantes probables, frente al 49% del republicano.

Una encuesta de Fox News revela una contienda reñida por el escaño del Senado en Texas entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton Fox News

Cuando el análisis se amplía al conjunto de votantes registrados, la distancia aumenta a favor de Talarico hasta siete puntos. El comportamiento de distintos grupos demográficos mostró diferencias marcadas, especialmente entre los hispanos, negros, jóvenes y moderados:

Talarico registró el 64% de apoyo entre los hispanos.

de apoyo entre los hispanos. El demócrata también obtuvo el 79% entre los votantes negros.

entre los votantes negros. Recibió el 65% entre los moderados.

entre los moderados. Obtuvo el 62% entre las personas menores de 35 años.

Paxton, por su parte, concentró sus mayores porcentajes entre:

Los cristianos evangélicos blancos con el 74% de apoyo.

de apoyo. Los hombres blancos sin título universitario con el 65% .

. Los votantes rurales con el 57% .

. Las personas de 65 años o más con el 55%.

La encuesta también mostró diferencias en la percepción de ambos candidatos. Talarico registró el 52% de opiniones favorables y el 44% desfavorables, mientras que Paxton alcanzó el 40% de valoración favorable y un 58% desfavorable.

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Elecciones 2026 en Texas: el apoyo republicano a Paxton y Talarico

El comportamiento de los republicanos constituyó otro de los elementos incluidos en el sondeo. Entre los republicanos que no se identificaron con el movimiento MAGA, el 22% afirmó respaldar a Talarico, frente a 4% entre los republicanos MAGA.

También existió una diferencia entre quienes participaron en las primarias republicanas. El 20% de los votantes que apoyaron al senador John Cornyn en marzo señaló que votará por Talarico en noviembre.

En el electorado demócrata, en cambio, la encuesta registró una mayor coincidencia alrededor de Talarico: el 100% de los pertenecientes a DSA y el 98% de los no pertenecientes manifestaron su respaldo al candidato.

Costo de vida e inmigración marcan las prioridades electorales

El costo de vida apareció como el principal asunto señalado por los votantes en el sondeo. Siete de cada diez consideraron que este tema será determinante para su decisión. Entre quienes dijeron estar perdiendo terreno desde el punto de vista financiero, Talarico superó a Paxton por 32 puntos.

La inmigración también ocupó un lugar central. El 47% de los votantes probables la consideró extremadamente importante para decidir su voto al Senado y otro 32% la definió como muy importante. Sin embargo, entre quienes ubicaron la problemática como su principal preocupación, Paxton obtuvo una ventaja de 20 puntos.

La valoración de Donald Trump también formó parte del escenario. En la encuesta, el presidente registró el 44% de aprobación y 55% de desaprobación en Texas. Además, el 48% de los votantes consideró que el republicano será extremadamente importante al momento de definir su voto para el Senado.

Ken Paxton lanza su candidatura

Qué esperar en las elecciones del 3 de noviembre

La campaña de Talarico puso el costo de vida y los ingresos de los hogares entre sus principales temas. Durante un acto en Arlington, presentó su propuesta denominada “Nuevo sueño americano”, con un mensaje centrado en aumentar los salarios y reducir los gastos de los trabajadores.

Paxton, por su parte, presentó la agenda “Proteger la promesa de Texas”, con propuestas relacionadas con impuestos y costo de vida. En sus actos también incorporó cuestiones religiosas y culturales, mientras Talarico vinculó parte de su discurso con el cristianismo y la defensa del prójimo.

La elección general para el Senado de Texas se celebrará el 3 de noviembre. Ese mismo día también se elegirán otros cargos tanto federales como estatales, entre ellos, la gobernación.