La nueva regla del Uscis que entra en vigor el 10 de julio: qué prácticas quedan prohibidas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha a partir del 10 de julio una nueva normativa vinculada a la firma de formularios migratorios. La disposición fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y cambia el tratamiento de los expedientes que presenten errores.

El Uscis podrá denegar trámites por errores en la firma

Hasta ahora, muchos trámites con problemas formales podían ser rechazados y reenviados posteriormente. Con la nueva regulación, el USCIS podrá denegar una petición si detecta, luego de aceptarla, que la firma incluida no cumple con los requisitos establecidos.

El Uscis podrá rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las prácticas que dejarán de ser admitidas figura el uso de imágenes digitales de firmas copiadas y pegadas en distintos documentos. El organismo considerará esto como inválido, incluso cuando pertenezca realmente al solicitante.

También quedará prohibida la reutilización de páginas firmadas para nuevos trámites. Cada expediente deberá contener una firma realizada específicamente para ese formulario y en el momento de la presentación correspondiente.

La nueva regla además impide utilizar plataformas de firma electrónica externas como DocuSign o Adobe Sign en solicitudes impresas o archivos PDF enviados por representantes legales. Solo se aceptarán mecanismos digitales integrados directamente en los sistemas oficiales del USCIS.

Entre los formularios administrados por la agencia federal, la modificación alcanzará a solicitudes como:

Permisos laborales

Peticiones familiares

Solicitudes de estatus y residencia

Procesos de ciudadanía

Firmas que no serán aceptadas por el USCIS a partir del 10 de julio

La normativa establece que los sellos de firma, la copia exacta o métodos automáticos dejarán de tener validez en trámites migratorios. El Uscis remarcó que la autorización previa del solicitante no modificará esa condición.

Otro punto relevante es la prohibición de que terceros firmen en nombre del solicitante. Abogados, intérpretes o preparadores únicamente podrán completar los apartados reservados para representantes legales, mientras que el interesado deberá firmar personalmente la petición principal.

La regulación del Uscis sobre firmas entrará en vigor el 10 de julio Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso de empresas o corporaciones, el organismo migratorio exigirá que la firma pertenezca a una persona con facultades reales para representar a la entidad. Si el documento es trazado por alguien sin autorización formal, el trámite podrá ser rechazado o denegado.

Cuáles son los requisitos de una firma válida para el Uscis

En su sitio web oficial, la agencia federal sostiene que una firma válida debe ser manuscrita y realizada directamente por quien presenta el trámite. No es obligatorio que sea legible ni que incluya el nombre completo, pero sí debe representar la forma habitual del trazo del solicitante.

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El Uscis también acepta marcas alternativas para personas que no pueden escribir, como una “X” o una huella digital. En todos los casos, la misma implica una declaración bajo pena de perjurio sobre la veracidad de la información entregada.

Las copias escaneadas o fotocopiadas serán válidas únicamente si provienen de un documento original firmado con tinta. Por ese motivo, la agencia recomienda conservar siempre los formularios originales en caso de futuras verificaciones.

La nueva regulación habilitará al Uscis a denegar expedientes que inicialmente hayan sido aceptados. A diferencia de un rechazo administrativo, esta acción implica el cierre formal del caso y puede afectar otros beneficios migratorios vinculados al trámite pendiente.

Además, la agencia conservará las tarifas abonadas aunque el expediente sea desestimado por problemas en la firma. Esto significa que el solicitante debería iniciar nuevamente el procedimiento y volver a pagar los costos correspondientes si sufre un rechazo.

Cómo apelar una denegación del USCIS por un problema en la firma

Las personas afectadas por una denegación vinculada a firmas podrán presentar una apelación mediante el formulario I-290B. El plazo habitual para iniciar ese recurso será de 30 días desde la notificación oficial.

Otra alternativa será reenviar una nueva solicitud con la firma corregida. Sin embargo, esa opción puede implicar la pérdida de fechas de prioridad o cupos migratorios en categorías sujetas a límites anuales.

La excepción prevista en la nueva norma corresponde a los formularios N-600 y N-600K, vinculados con certificados de ciudadanía. En esos casos, el USCIS mantendrá el criterio de rechazo administrativo para permitir una nueva presentación sin bloquear el derecho del interesado.