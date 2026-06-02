Insólito hallazgo en Florida: levantaron una baldosa de la acera y encontraron una pitón con 20 huevos

El episodio ocurrió el 23 de mayo en Cutler Bay, condado de Miami-Dade, Florida, cuando un residente descubrió una pitón birmana escondida debajo de una acera junto a un nido con unos 20 huevos. El reptil fue capturado por un contratista del programa de eliminación de pitones del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida antes de que las crías emergieran en una zona residencial.

Cómo apareció la pitón debajo de una acera en Florida

Eyi Danielo caminaba por Southwest 216th Street cuando observó parte del cuerpo del animal oculto bajo la acera. El resto sobresalía y se extendía hasta una cerca, según informó Miami Herald.

Un residente de Cutler Bay encontró una pitón birmana escondida bajo una acera junto a un nido con unos 20 huevos en una zona residencial de Florida

El vecino relató que inicialmente identificó la presencia de una serpiente y, al acercarse, advirtió que se trataba de un ejemplar de gran tamaño. Según mostró en el video que grabó en el lugar, reaccionó con sorpresa al comprobar que era una pitón y describió la situación como “una locura”.

Más tarde compartió las imágenes en redes sociales y se comunicó con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) para informar sobre la presencia del reptil.

El operativo para retirar a la pitón en la acera de Miami-Dade

Tras recibir el aviso, las autoridades enviaron a Guillermo Tapanes, integrante del programa de remoción de pitones del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida. Durante la intervención, el especialista extrajo a la serpiente que permanecía oculta bajo la estructura de cemento y encontró cerca de 20 huevos que la hembra protegía en ese lugar.

Un especialista acudió al lugar para extraer al animal y asegurar el área Facebook Guillermo Tapanes

El procedimiento presentó complicaciones. Tapanes sufrió una mordedura en la mano derecha mientras retiraba al animal.

La importancia de retirar los huevos de pitón birmana

De acuerdo con la FWC, las hembras adultas poseen un elevado potencial reproductivo y pueden poner entre 50 y 100 huevos por año. La temporada de apareamiento en Florida ocurre principalmente entre diciembre y abril.

El período de anidación suele desarrollarse a finales de la primavera, mientras que la eclosión se produce entre julio y agosto. Por ese motivo, la captura de hembras reproductoras y la eliminación de los huevos forman parte de las estrategias impulsadas para reducir la expansión de esta especie invasora en el sur del estado.

Un contratista especializado en la remoción de pitones acudió al lugar y logró extraer a la serpiente junto con cerca de 20 huevos

Estos reptiles se alimentan de aves, mamíferos y otras especies autóctonas, lo que altera la cadena alimentaria de los Everglades. Las autoridades consideran que el control de la población de pitones birmanas resulta clave para limitar el impacto sobre la vida silvestre local.

Entre 2000 y 2025, más de 23.000 serpientes fueron retiradas del entorno natural de Florida.

Se acerca el Florida Python Challenge 2026 en los Everglades

A raíz del impacto que las pitones birmanas invasoras representan para las especies autóctonas de los Everglades, el Estado del Sol volverá a organizar el Florida Python Challenge. De acuerdo con la FWC en el sitio oficial del evento, la edición 2026 de la competencia mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen participar en la captura de estos reptiles.

La competencia comenzará a las 00.01 hs del 10 de julio y finalizará a las 17 hs del 19 de julio. Durante ese período, los participantes podrán recorrer las áreas autorizadas para intentar retirar ejemplares de una especie cuya presencia preocupa a las autoridades ambientales del estado.

WLRN precisó que el evento distribuirá US$25.000 en premios, incluido un premio mayor de US$10.000 para la persona que retire la mayor cantidad de ejemplares.