Una latina en el corredor de la muerte en Texas: revés para el fallo de inocencia de la mujer condenada en 2008

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó el 24 de septiembre conceder un nuevo alivio judicial a Melissa Lucio, la mujer latina de ascendencia mexicana que permanece en el corredor de la muerte tras ser condenada en julio de 2008 por el asesinato de su hija de dos años. La resolución rechazó adoptar las conclusiones favorables emitidas por el tribunal inferior sobre sus reclamos de inocencia y otras presuntas irregularidades en el proceso.

La condena de Melissa Lucio y la suspensión de su ejecución

Lucio fue declarada culpable en julio de 2008 por el asesinato de su hija Mariah Alvarez, ocurrido en febrero de 2007, y recibió una sentencia de muerte. El caso se centró en las lesiones que sufrió la niña, incluido un traumatismo craneoencefálico.

El juez que presidió el juicio original había recomendado anular la condena y la pena capital innocenceproject.org

Según The Texas Tribune, la mujer sostuvo que Mariah había caído por unas escaleras. Los paramédicos encontraron a la niña herida e inconsciente en la vivienda familiar de Harlingen, donde su madre residía con sus nueve hijos.

En el hospital se detectaron múltiples hematomas en su cuerpo y se determinó que había muerto por un traumatismo craneoencefálico. Después de que sus intentos iniciales de obtener alivio judicial estatal y federal fracasaran, la ejecución quedó programada para el 27 de abril de 2022.

Dos días antes, el Tribunal de Apelaciones Penales la suspendió y ordenó revisar cuatro de los nueve reclamos presentados por Lucio. Entre los nuevos elementos incorporados al caso figuró evidencia sobre un trastorno de coagulación sanguínea que padecía Mariah y que su familia desconocía. La defensa argumentó que podía explicar los hematomas.

¿Qué resolvió el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas sobre Melissa Lucio?

El tribunal estatal decidió no adoptar las conclusiones del juez de distrito que había recomendado otorgarle alivio judicial. En su resolución, sostuvo que esos hallazgos reflejaban “exclusivamente la interpretación que hace la solicitante de las pruebas” y que, en numerosas ocasiones, carecían de respaldo.

Según la decisión judicial, el expediente tampoco sustentaba conceder el recurso de habeas corpus en ninguno de los cuatro reclamos que habían sido enviados previamente al tribunal inferior para su revisión: uso de testimonio falso, nuevas pruebas científicas, inocencia y presunto ocultamiento de evidencia favorable por parte de la fiscalía.

El fallo estuvo dividido. Cuatro de los nueve jueces discreparon de la decisión: David Newell, Lee Finley y David Schenck presentaron opiniones disidentes, mientras que Scott Walker manifestó su desacuerdo sin emitir una opinión. Bert Richardson y Gina Parker escribieron opiniones concurrentes.

Las conclusiones sobre inocencia que el tribunal decidió rechazar

El caso había regresado al Tribunal de Apelaciones Penales después de que el juez de distrito Arturo Nelson, quien también presidió el juicio original, emitiera conclusiones favorables a Lucio.

En abril de 2024, Nelson recomendó anular la condena y la sentencia de muerte por el reclamo de que el Estado había ocultado evidencia favorable y material. Posteriormente, el tribunal superior ordenó que también examinara los demás reclamos que habían sido remitidos.

El 16 de octubre de 2024, Nelson concluyó que Lucio era inocente y que no había matado a su hija. También determinó que “ningún jurado racional” la condenaría a partir del conjunto de pruebas considerado.

¿Por qué el tribunal rechazó los reclamos presentados por Melissa Lucio?

Sobre el primer reclamo, relacionado con supuesto testimonio falso, el tribunal determinó que Lucio no demostró por preponderancia de la evidencia que las declaraciones cuestionadas fueran falsas o, alternativamente, que fueran materiales para el caso.

Respecto de las nuevas pruebas científicas, concluyó que tampoco acreditó que, si esa evidencia hubiera sido presentada durante el juicio, no habría resultado condenada.

En cuanto a su declaración de inocencia, los jueces determinaron que Lucio no demostró mediante evidencia clara y convincente que ningún jurado razonable pudiera haberla considerado culpable a la luz de los nuevos elementos.

El cuarto punto analizado correspondió al reclamo basado en Brady v. Maryland. El tribunal concluyó que Lucio no probó que el Estado hubiera ocultado la evidencia cuestionada ni que existiera una probabilidad razonable de que su divulgación hubiera cambiado el resultado del juicio.

La madre sostuvo desde el comienzo que la menor había sufrido una caída por las escaleras innocenceproject.org

¿Qué ocurrirá ahora con el caso de Melissa Lucio?

La abogada de Lucio, Vanessa Potkin, anticipó que la defensa continuará la disputa judicial en el ámbito federal. En su declaración posterior al fallo en Innocence Project, destacó las conclusiones emitidas previamente por Nelson y el reconocimiento de un error por parte del fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz.

Potkin sostuvo que la defensa hará “todo lo que esté en nuestro poder” para evitar la ejecución y afirmó que buscará que los tribunales permitan a Lucio regresar con sus hijos y nietos.