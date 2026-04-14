Corredor de la muerte: quién es el hombre de Texas cuya fecha de ejecución está programada para el 30 de abril

El 30 de abril es la fecha señalada para la ejecución de James Garfield Broadnax, un hombre de Texas que asesinó a dos personas en 2008. Tras recibir la pena capital y mientras se encuentra en el corredor de la muerte, su abogado pidió revisar la condena, ya que nueva evidencia sugiere que él no fue quien disparó a las dos víctimas. La Justicia rechazó la solicitud.

James Garfield Broadnax está condenado a pena de muerte y será ejecutado el 30 de abril en Texas

Broadnax es uno de los cuatro nombres que originalmente fueron dispuestos para recibir la pena capital en 2026.

Según Fox 4, el hombre de 37 años cometió un doble asesinato en el condado de Dallas en 2008, cuando tenía 19.

Broadnax y su primo fueron arrestados y condenados en Texas por un doble asesinato ocurrido en 2008 Ashlee Rezin - Chicago Sun-Times

En aquel entonces, el joven fue hallado culpable del hecho que terminó con la vida de Matthew Butler y Stephen Swan, quienes salían del estudio de grabación Zion Gate Records

Aunque Broadnax cometió el crimen junto con su primo, Demarius Dwight Cummings, él recibió la sentencia de pena de muerte por ser el responsable de los disparos. Como partícipe del hecho, su familiar fue condenado a cadena perpetua.

El doble asesinato por el que Broadnax fue condenado a pena de muerte en Texas

El hecho ocurrió en 2008, cuando Broadnax y Cummings salieron a robar, según su propia confesión a las autoridades policiales. Sin ningún objetivo particular, fueron a una zona donde esperaban encontrar gente adinerada.

Con esa intención, se toparon con Butler y Swan, quienes salían del estudio de grabación que era propiedad de uno de ellos. Casi sin mediar palabra, Broadnax les disparó y ambas víctimas murieron.

Broadnax fue condenado por el doble asesinato ocurrido en Dallas en 2008 Shutterstock - Shutterstock

Los delincuentes tomaron dos dólares de la escena y se dieron a la fuga. Como parte de la confesión, Cummings manifestó que solamente tenían la intención de robar y que no pensaban dispararle a nadie.

Por su parte, el hombre próximo a recibir la pena de muerte en Texas no mostró arrepentimiento y no pidió disculpas a las familias de las víctimas por sus actos.

Broadnax recibirá la pena de muerte, pero ahora Cummings dijo que él fue quien disparó

A semanas de que el hombre de 37 años sea ejecutado como consecuencia del doble asesinato, apareció un nuevo testimonio de su primo que podría cambiar el caso. De acuerdo con el medio, Cummings presentó una declaración firmada en la que afirmó que fue él quien disparó y mató a las víctimas.

En el testimonio, también manifestó que las pruebas de ADN halladas en el arma homicida están relacionadas con él y no con su primo.

El abogado de Broadnax utilizó esta información para elevar un pedido a la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, con el objetivo de que se retire la condena a pena de muerte. Sin embargo, el tribunal lo rechazó.

El argumento que dieron los magistrados es que Broadnax nunca se retractó de su confesión en la que aseguró ser el responsable de las muertes. Según esa visión, no tiene sentido investigar el testimonio de Cummings si su primo aún afirma que fue quien disparó.