Comenzó la construcción del muro fronterizo de Trump y hay polémica por la ocupación de tierras ancestrales en Arizona

El gobierno de Donald Trump comenzó la construcción de un nuevo tramo de 62 millas (100 kilómetros) de muro fronterizo en Arizona, en una zona próxima a la reserva de la Nación Tohono O’odham. La comunidad indígena se opone al proyecto porque sostiene que puede afectar su soberanía, el tránsito de sus integrantes y sitios de importancia cultural y espiritual.

Cómo avanza el nuevo muro fronterizo en Arizona

Según informó EFE, el proyecto Tucson 5 contempla una barrera de doble capa de acero y concreto de unos 30 pies (9,1 metros) de altura .

contempla una barrera de doble capa de acero y concreto de unos . La construcción comenzó pese a la oposición de la Nación Tohono O’odham, que considera que la obra amenaza el medioambiente y resulta innecesaria ante la caída de las detenciones migratorias en ese sector.

La construcción de una nueva barrera en la frontera entre Estados Unidos y México tiene el camino despejado para ejecutar el proyecto Tucson 5, que abarca unas 62 millas Photo by JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Siempre hemos protegido nuestra tierra, nuestra comunidad, mucho antes de que esta nación fuera establecida y aún hoy nuestro deber es seguir protegiendo la tierra”, dijo a EFE Verlon José, presidente de la Nación Tohono O’odham, al referirse al proyecto Tucson 5.

La colectividad tiene una superficie de aproximadamente 2,8 millones de acres (1,13 millones de hectáreas) en el suroeste de Arizona, que abarca unas 39 millas (62 kilómetros) de frontera con México. Sus integrantes tienen vínculos familiares y culturales a ambos lados del límite internacional.

El grupo sostiene que sus integrantes cruzan la frontera para participar en ceremonias religiosas, peregrinaciones y reuniones familiares. También advierte sobre posibles daños en sitios ceremoniales y cementerios ancestrales.

Qué sitios están en riesgo por el muro fronterizo en Arizona

Según EFE, uno de los puntos de mayor preocupación es Quitobaquito Springs, un manantial ubicado en el sur de Arizona que se encuentra fuera de la reserva.

Su laguna está en terrenos federales y funciona como refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.

La congresista demócrata por Arizona Adelita Grijalva también cuestionó los trabajos. El 2 de septiembre difundió imágenes de maquinaria utilizada para la construcción cerca de Quitobaquito Springs y sostuvo que los contratistas federales ingresaron en tierras ancestrales de la Nación Tohono O’odham.

La congresista de Arizona, Adelita Grijalva, cuestionó la construcción del muro fronterizo

Grijalva afirmó que la maquinaria se encontraba aproximadamente a un kilómetro al este de Quitobaquito Springs. Por este motivo, pidió al gobierno federal que detuviera las obras.

La CBP sostiene que Tucson 5 permitirá cerrar uno de los corredores utilizados para el tráfico de drogas y el ingreso irregular de migrantes en ese sector de la frontera.

La Justicia rechazó una demanda y habilitó el avance del muro fronterizo

La Nación Tohono O’odham presentó una demanda para intentar frenar el proyecto y argumentó que la nueva barrera podía afectar los límites de su reserva y vulnerar su soberanía.

La Justicia habilitó el avance del proyecto de seguridad fronteriza a pesar de la demanda Ross D. Franklin - AP

El 13 de agosto de 2026, el juez federal Richard J. Leon, del Distrito de Columbia, rechazó la solicitud de una medida cautelar para detener la obra. El magistrado consideró que la Nación no había demostrado en esa etapa que el proyecto fuera a modificar ilegalmente los límites de la reserva.

La disputa incluye la denominada Reserva Roosevelt, una franja de 60 pies (18 metros) de ancho a lo largo de la frontera con México. El terreno fue establecido en 1907 durante la presidencia de Theodore Roosevelt y el gobierno sostiene que tiene carácter federal para tareas vinculadas con la seguridad fronteriza.

La comunidad apeló la decisión y mantiene su oposición al proyecto mientras continúan los trabajos en el área. EFE informó que algunos integrantes observan las tareas realizadas por contratistas y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).