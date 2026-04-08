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Ya es oficial: el ICE avanza en Texas y recibirá información de migrantes detenidos por la policía en Houston

La propuesta fue aprobada por 12 votos a favor y cinco en contra; cómo funciona el acuerdo

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La ordenanza modifica el código de la ciudad para definir con mayor precisión cuándo los oficiales deben, y cuándo no, comunicarse con agencias como ICE durante encuentros rutinarios
La ordenanza modifica el código de la ciudad para definir con mayor precisión cuándo los oficiales deben, y cuándo no, comunicarse con agencias como ICE durante encuentros rutinariosImagen compuesta

El Ayuntamiento de Houston aprobó la normativa que regula la cooperación entre la policíade la ciudad y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La votación fue de 12 a 5 a favor.

Cómo será la cooperación entre los agentes del ICE y la policía de Houston

La ordenanza fue aprobada este miércoles 8 de abril. La misma prohibe a los agentes detener a personas o prolongar los controles de tráfico por motivos migratorios. Esto significa que si a alguien lo detienen por una infracción de tráfico, una vez que se le impone una multa, debe dejarlo ir.

La ordenanzan aprohíbe a los agentes detener a personas o prolongar los controles de tráfico por motivos migratorios
La ordenanzan aprohíbe a los agentes detener a personas o prolongar los controles de tráfico por motivos migratoriosFlickr/IC - Flickr/ICE

De igual modo, se le exige al Departamento de Policía de Houston (HPD) presentar al consejo un informe dos veces al año sobre la cantidad de recursos municipales que se destinan a la aplicación de las leyes de inmigración.

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