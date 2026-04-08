Ya es oficial: el ICE avanza en Texas y recibirá información de migrantes detenidos por la policía en Houston
La propuesta fue aprobada por 12 votos a favor y cinco en contra; cómo funciona el acuerdo
- 1 minuto de lectura'
El Ayuntamiento de Houston aprobó la normativa que regula la cooperación entre la policíade la ciudad y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La votación fue de 12 a 5 a favor.
Cómo será la cooperación entre los agentes del ICE y la policía de Houston
La ordenanza fue aprobada este miércoles 8 de abril. La misma prohibe a los agentes detener a personas o prolongar los controles de tráfico por motivos migratorios. Esto significa que si a alguien lo detienen por una infracción de tráfico, una vez que se le impone una multa, debe dejarlo ir.
De igual modo, se le exige al Departamento de Policía de Houston (HPD) presentar al consejo un informe dos veces al año sobre la cantidad de recursos municipales que se destinan a la aplicación de las leyes de inmigración.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Propofest: allanaron dos domicilios vinculados a “Tati” en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar
- 2
Cómo era Argirópolis, la ciudad que imaginó Sarmiento en la isla Martín García como capital de la Argentina, Uruguay y Paraguay
- 3
Una automotriz presentó su nuevo SUV reconocido como “el mejor auto del año”
- 4
Mateo Pulcini debuta en el Masters de Augusta: los consejos de Cabrera y cómo es “jugar en Disney”