Tiene 3 años, salió de su casa solo y corrió ocho cuadras para visitar a su abuela: “¿Dónde está tu madre?”

Un niño de tres años salió de su casa en Idaho sin que nadie lo advirtiera y recorrió descalzo cerca de media milla (800 metros) hasta la vivienda de su abuela. El menor llegó ileso mientras su madre todavía creía que estaba dentro del hogar; la escapada quedó registrada por cámaras de seguridad.

Por qué el niño de tres años salió solo de su casa en Idaho

Según informó Storyful, esa mañana, el pequeño le preguntó a su madre, Hannah Driscoll, si podían visitar a su abuela. Ella le respondió que no, porque todavía era temprano. La mujer creyó que su hijo había aceptado la respuesta.

El pequeño quería visitar a su abuela después de que su madre rechazara el pedido

Sin embargo, más tarde, Driscoll terminó de prepararse y llamó al niño para desayunar. Según afirmó, pensaba que estaba en la planta baja con sus hermanos. Sin embargo, el niño había abierto la puerta trasera sin que nadie lo notara. Luego, salió de la propiedad y corrió media milla (0,8 kilómetros) hasta la casa de “GJ”, como llama a su abuela.

El recorrido descalzo del niño hasta la casa de su abuela quedó grabado

El sistema de seguridad de la familia captó el inicio de la escapada. Las imágenes muestran al niño mientras abría la puerta trasera y salía de la casa. Luego se lo ve correr descalzo por la calle.

Otra cámara registró el final del recorrido. El dispositivo estaba instalado en la vivienda de la abuela. Al verlo llegar solo, la mujer le preguntó: “¿Dónde está tu madre?”. El pequeño completó solo el trayecto, sin la compañía de un adulto. Para entonces, su progenitora todavía creía que permanecía dentro de su vivienda.

La llamada que alertó a Hannah Driscoll sobre la salida de su hijo

La abuela llamó a Driscoll para avisarle que el niño estaba con ella. De ese modo, la madre supo que su hijo se encontraba a salvo antes de comprender cómo había salido. En tanto, recordó que primero sintió “incredulidad y un alivio abrumador” y que después experimentó “mucha culpa” al procesar la rapidez con la que ocurrió todo.

La madre creía que el niño permanecía en la planta baja junto con sus hermanos Captura de @hannahmaedriscoll

La mujer también expresó su agradecimiento por el desenlace. El niño no sufrió daños durante el trayecto. Además, la experiencia llevó a la familia a implementar cambios en la seguridad de la casa. Driscoll publicó los videos en TikTok. Acompañó el contenido con la frase: “La próxima vez que te sientas una mala madre…”. La publicación acumuló más de 2,6 millones de visualizaciones.

La madre reconoció que ahora podía encontrarle un aspecto gracioso al episodio porque su hijo había resultado ileso. Sin embargo, explicó que su intención era recordarles a las familias “lo rápido que pueden moverse los niños pequeños”. Driscoll también esperaba que el episodio impulsara a otros padres a evaluar la protección de sus hogares.

La reacción en TikTok tras la escapada del niño de tres años

Los comentarios en TikTok buscaron aliviar la culpa de Driscoll. Una usuaria sostuvo que “esas cosas pasan”. Luego relató que su propio hijo salió de la casa mientras ella guardaba ropa en otra planta.

El menor abrió la puerta trasera sin ser visto y recorrió solo 0,8 kilómetros Captura de @hannahmaedriscoll

Otros padres contaron episodios parecidos. Una mujer señaló que sus hijos de tres y dos años escaparon para andar en bicicleta. Tras el susto, aseguró que reforzaron la seguridad de la vivienda. Además, una persona destacó que saber llegar hasta la casa de su abuela podía convertirse en “una habilidad excepcional” ante una emergencia.