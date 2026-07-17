Confirmado para 2026: el DHS prepara un nuevo sistema de control de seguridad en aeropuertos y fronteras

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a preparar un nuevo sistema para llevar a cabo los controles de seguridad en aeropuertos y fronteras. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración estratégica con el sector privado y afirmaron que el acuerdo permitirá a empresas autorizadas compartir, validar y distribuir datos de sistemas de inspección.

El plan del DHS y la TSA para modernizar las inspecciones de seguridad en aeropuertos y la frontera

La agencia federal emitió un comunicado oficial el pasado martes 14 de julio donde reveló su nueva estrategia de modernización de la seguridad en el transporte a través de una asociación con empresas privadas.

El Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRADA, por sus siglas en inglés), denominado Consorcio de Intercambio de Datos del Sistema de Inspección, apunta a mejorar la transferencia de información.

El objetivo del DHS es optimizar el intercambio de datos entre socios industriales aprobados Imagen generada con Inteligencia Artificial

En concreto, el DHS busca optimizar el intercambio de datos entre socios industriales aprobados con el fin de permitir que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implemente múltiples algoritmos en diferentes tipos de equipos de control.

El acuerdo habilitaría a las compañías a recopilar, validar, anotar, organizar, sintetizar y distribuir información a desarrolladores de software autorizados.

En última instancia, esto permitirá crear algoritmos de detección de amenazas robustos y fiables para equipos de inspección de transporte. Según las autoridades, la estrategia se aplicaría en más de 450 aeropuertos comerciales nacionales y otros usuarios de tecnología de control.

Cómo usará el DHS datos sintéticos e inteligencia artificial para detectar amenazas

Actualmente, los proveedores de equipos de inspección tienen dificultades para obtener datos suficientes y diversos para entrenar sus modelos de Machine Learning (ML). Esta rama de la inteligencia artificial (IA) sirve a los sistemas para aprender y reconocer patrones sin haber sido programados explícitamente para ello.

Debido a que la recolección manual es poco práctica, se identificó el uso de datos sintéticos (generados por computadora) como un recurso vital para entrenar tanto a la tecnología como a los oficiales de seguridad.

El nuevo sistema del DHS integrará la IA en los aeropuertos para mejorar los controles de seguridad AP

En este punto, el acuerdo permitirá agrupar grandes volúmenes de información. Según el gobierno, esta práctica acelerará el entrenamiento, reducirá costos y mejorará la robustez de los algoritmos de detección de amenazas.

El Laboratorio de Seguridad en el Transporte (TSL, por sus siglas en inglés), sección del DHS encargada de evaluar las nuevas tecnologías, tiene previsto aplicar directrices específicas sobre el tipo de registros compartidos con terceros, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de clasificación de materiales restringidos.

“La ventaja de reunir a la industria radica en que este problema es demasiado grande para que una sola organización lo resuelva. TSL no cuenta con los recursos necesarios, y los miembros individuales de la industria no pueden recopilar ni gestionar la cantidad de datos que necesitan para entrenar y probar sus algoritmos”, afirmó el Dr. Christopher Smith, director de TSL.

RCA Data Transfer Hub, la plataforma de la TSA para compartir datos de inspección

Para soportar la tecnología de la IA que reunirá grandes volúmenes de datos, la TSA comenzó a desarrollar el RCA Data Transfer Hub, un repositorio basado en la nube. Este centro funcionará como un mercado colaborativo que conectará a desarrolladores de algoritmos, fabricantes de equipos, laboratorios de prueba y usuarios finales.

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Una vez completado el proceso de evaluación y puesta en práctica, la agencia encargada de garantizar la seguridad en el transporte integrará la nueva plataforma en los controles mediante el uso del RCA Data Transfer Hub, lo que en última instancia otorgará nuevas herramientas a la TSA para detectar amenazas en las revisiones.