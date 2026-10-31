“Trick or treat”: por qué se celebra Halloween hoy en Estados Unidos y qué significa la tradición de dulce o truco

Cada 31 de octubre, Estados Unidos celebra Halloween, una festividad que combina antiguas creencias celtas, tradiciones cristianas y costumbres populares. La celebración incluye disfraces, calabazas talladas y recorridos de niños por los vecindarios. Una de sus principales características es el “trick or treat”, conocido en español como “dulce o truco”, una expresión que plantea la elección entre entregar golosinas o recibir una travesura.

Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre en Estados Unidos

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos explicó que los orígenes de Halloween se remontan al Samhain, un antiguo festival celta cuyo nombre significa “fin del verano”. La celebración marcaba el cierre de la temporada de cosechas y estaba asociada con el comienzo del invierno, una época vinculada simbólicamente con la muerte.

La tradición de dulce o truco se extendió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial

Los celtas creían que, durante esa transición, la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba. De acuerdo con la publicación de Smithsonian Magazine, las personas dejaban alimentos como ofrendas para los espíritus y utilizaban disfraces de animales o monstruos para evitar que las entidades sobrenaturales las reconocieran.

Con la expansión del cristianismo, aquellas creencias se combinaron con celebraciones religiosas. El Día de Todos los Santos, establecido para el 1° de noviembre, quedó asociado con las antiguas festividades de esa época del año.

La Oficina del Censo de Estados Unidos señaló en una publicación que la llegada de grandes cantidades de inmigrantes irlandeses y de otras nacionalidades, desde mediados del siglo XIX, permitió la incorporación de estas costumbres a la sociedad estadounidense.

Durante el siglo XX, Halloween ganó popularidad como una actividad recreativa, especialmente entre los niños. La festividad adquirió un carácter cada vez más secular y comercial, aunque conservó elementos relacionados con sus antecedentes europeos.

Qué significa “trick or treat” y de dónde viene el dulce o truco

La expresión “trick or treat” se traduce al español como “dulce o truco” y forma parte de una costumbre en la que los niños se disfrazan, visitan las casas de sus vecinos y solicitan caramelos. La palabra treat representa el obsequio, mientras que trick hace referencia a una posible travesura ante la negativa de entregar algo.

Receta de los dedos de bruja para Halloween - @cathydenis

Sin embargo, esta práctica no siempre estuvo asociada exclusivamente con los dulces. En una publicación reciente, la Biblioteca del Congreso recordó que Halloween también era una ocasión para realizar bromas a otras personas, especialmente a quienes se negaban a ofrecer obsequios.

Las travesuras incluían acciones como arrojar harina o huevos. Algunos periódicos de la época incluso publicaban llamados para evitar que los festejos terminaran con daños a la propiedad.

La tradición también tiene antecedentes mucho más antiguos. Smithsonian Magazine explicó que, durante el siglo XVI, en Irlanda y Escocia ya existía una práctica conocida como guising. Los niños utilizaban disfraces y recorrían las viviendas para recibir pequeños obsequios.

La tradición de pedir dulces en Halloween comenzó a consolidarse en Estados Unidos durante el siglo XX. El término trick or treat apareció en la década de 1920, pero la actividad se extendió especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

El fin del racionamiento del azúcar, el crecimiento de los suburbios y la comercialización de caramelos envueltos individualmente facilitaron su expansión. La entrega de golosinas también ofrecía una alternativa a las travesuras que protagonizaban algunos jóvenes durante la festividad.

Por qué se usan disfraces, calabazas y símbolos de terror en Halloween

Los disfraces de Halloween conservan parte del simbolismo de las antiguas creencias celtas. Las representaciones de fantasmas, esqueletos y otras criaturas sobrenaturales se relacionan con la idea de una noche en la que los espíritus podían recorrer el mundo de los vivos.

La Biblioteca del Congreso destacó que las opciones actuales también incluyen vampiros, personajes de libros, figuras históricas y otras representaciones ajenas al terror. La celebración contempla tanto actividades infantiles como fiestas de adultos.

Otro símbolo tradicional es la calabaza tallada, conocida como jack-o’-lantern. Su diseño más característico incluye ojos y una sonrisa con dientes. La práctica forma parte de las costumbres vinculadas con la temporada de cosecha de otoño.

La Oficina del Censo estimó que Estados Unidos contaba con 72 millones de menores de 18 años en julio de 2025 (bryantx.gov)

Las brujas y los gatos negros también integran la decoración. La publicación de la Biblioteca del Congreso recordó que ambos símbolos aparecen asociados en antiguas representaciones de Halloween, junto con creencias sobre espíritus y supersticiones.

El Smithsonian explicó además que el nombre Halloween deriva de All Hallows’ Even, es decir, la víspera del Día de Todos los Santos. Esta denominación refleja la relación de Halloween con el cristianismo y las transformaciones de la festividad a través de los siglos.

Halloween en cifras: cuántos niños y viviendas hay en Estados Unidos

La Oficina del Censo presentó una serie de estadísticas relacionadas con Halloween. Según sus estimaciones, 72 millones de menores de 18 años residían en Estados Unidos al 1° de julio de 2025, una población potencialmente vinculada con la actividad de pedir caramelos.

El organismo también registró 132,7 millones de viviendas ocupadas en 2024, consideradas posibles paradas para quienes recorren los vecindarios durante la celebración. Otra encuesta identificó 56,6 millones de viviendas ocupadas con escalones en 2023.

La publicación oficial incluyó una selección de localidades estadounidenses con nombres asociados al misterio o al terror. Entre ellas aparecen Devils Lake, en Dakota del Norte, con 7333 habitantes; Sleepy Hollow, en Illinois, con 3122; y Slaughter Beach, en Delaware, con 255. Las cifras corresponden a estimaciones de población de 2025.