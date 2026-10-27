Cuándo es Halloween en Estados Unidos y qué día de la semana cae este 2026

Estados Unidos se teñirá de naranja y negro para celebrar Halloween. En 2026, los estadounidenses podrán disfrutar de las festividades durante el fin de semana, ya que el 31 de octubre caerá un sábado.

Cuándo se celebra Halloween en Estados Unidos

Halloween se celebra cada año el 31 de octubre en EE.UU. En 2026, la festividad caerá un sábado, algo que no ocurría desde 2020.

Halloween se festeja la noche del 31 de octubre en EE.UU. Este año se celebra un sábado

No obstante, pese a que este año la celebración se celebra el fin de semana, no es un día feriado oficial en Estados Unidos, sino una festividad. Por tanto, es un día laborable y la mayoría de los negocios mantienen su horario habitual, según consignó Time and Date.

Por qué se celebra Halloween en Estados Unidos

Halloween surge de una mezcla de festivales paganos, tradiciones cristianas y adaptaciones culturales modernas. Según History, su origen se remonta a hace unos 3000 años con el festival de Samhain, celebrado por los celtas en Europa central y occidental.

Los celtras creían que durante la noche del 31 de octubre, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía difusa. Dicha creencia permitía a los sacerdotes hacer profecías sobre el futuro, lo que brindaba consuelo en el invierno.

En ese contexto, las personas utilizaban difraces hechos con pieles de animales para no ser reconocidos por los espíritus. De igual modo, colocaban tazones de comida en las afueras de sus casas para “apaciguar las almas”.

Las personas colocaban tazones de comida en las afueras de sus casas para “apaciguar las almas” con el festival del Samhain iStock

A medida que el cristianismo se extendió por tierras celtas, la Iglesia católica integró y transformó la celebración. En el siglo VIII, el papa fijó el 1° de noviembre como el Día de Todos los Santos para honrar a los santos y mártires.

La noche anterior, vinculada a la antigua celebración de Samhain, comenzó a conocerse como All-Hallows Eve (“Víspera de todos los santos”, en español). Con el tiempo, el término evolucionó hasta convertirse en Halloween, una abreviación de la expresión.

La festividad llega a Norteamérica y toma un carácter nacional a mediados del siglo XIX tras la llegada de millones de inmigrantes irlandeses y escoceses.

La festividad llegó a Norteamérica y tomó un carácter nacional a mediados del siglo XIX

Este grupo sembró diversas costumbres, como el disfrazarse para recibir comida o la tradición de tallar vegetales, que en EE.UU. se adaptó con calabazas para crear las clásicas jack-o’-lanterns.

Celebraciones pautadas para Halloween 2026

Como cada 31 de octubre, se prevén diferentes actividades para todas las edades. En la ciudad de Nueva York, se desplegará una edición de Trick-or-Streets 2026, el programa de Halloween que habilitará 160 Open Streets y plazas sin tránsito vehicular en los cinco distritos.

En la ciudad de Nueva York, se desplegará una edición de Trick-or-Streets 2026, el programa de Halloween que habilitará 160 Open Streets Seth Wenig - AP

Según el comunicado presentado por la administración Mamdani, la iniciativa incluirá pedidos de dulces, pintura facial, espectáculos en vivo, juegos y otras propuestas. Las fechas y horarios confirmados por la alcaldía son los siguientes:

Manhattan: Canal Open Street y Division Plaza, miércoles 28 de octubre , de 15 a 19 hs (hora local), junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions.

Canal Open Street y Division Plaza, , de 15 a 19 hs (hora local), junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions. Bronx: James Baldwin Plaza, sábado 31 de octubre, de 10 a 15 hs (hora local), junto con James Baldwin Outdoor Learning Center y Orisha Wholeness.

De igual modo, la edición sumará recorridos peatonales guiados y gratuitos que se enfocarán en la historia, la arquitectura y los espacios públicos de los barrios participantes.