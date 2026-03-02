En detalle: qué hipótesis hay sobre los tres aviones de combate de EE.UU. derribados

El Comando Central de Estados Unidos notificó este lunes el impacto de tres naves F-15 en la superficie de Kuwait. El suceso de los aviones derribados ocurrió durante una fase de combate activo contra fuerzas de la república islámica en la región. Los seis militares a bordo de las unidades norteamericanas sobrevivieron al impacto tras accionar sus mecanismos de eyección sobre el desierto.

Qué hipótesis hay sobre los tres aviones derribados en Kuwait

La explicación inmediata del incidente sospecha de un caso de fuego amigo durante maniobras defensivas. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió un comunicado oficial sobre la situación: “Durante el combate activo, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayeron por error ante las defensas aéreas kuwaitíes”.

Aviones norteamericanos caen en Kuwait

Esta versión indica que las baterías locales dispararon contra las naves aliadas en medio de la confusión por el ingreso de proyectiles iraníes. La república islámica ofrece una postura contradictoria. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica notificó a los medios estatales que sus tropas destruyeron una unidad aérea norteamericana.

Las autoridades kuwaitíes reconocieron el error técnico mientras los peritos militares analizan los restos de los F-15 en el desierto para descartar ataques externos.

Dónde cayeron los restos de los aviones interceptados

La zona de Al Jahra, ubicada al oeste de la Ciudad de Kuwait, concentró la caída de los restos metálicos de las aeronaves. Los videos que circularon en la plataforma X registraron el instante en que un caza descendió a gran velocidad mientras una persona abría su paracaídas. La agencia Reuters verificó la ubicación geográfica de las filmaciones obtenidas.

La zona de Al Jahra recibió los restos de la maquinaria bélica tras el incidente del lunes por la mañana YASSER AL-ZAYYAT� - AFP�

Equipos de rescate locales y norteamericanos trabajaron en el terreno para recuperar a los seis pilotos. Los informes médicos confirmaron que los militares están estables y fuera de peligro tras el rescate. Las autoridades locales mantienen el área bajo vigilancia para evitar el acercamiento de civiles a los fragmentos de los motores y fuselajes.

Alerta máxima en la embajada estadounidense

Una densa columna de humo surgió en las proximidades de la embajada estadounidense en la capital de Kuwait. Testigos presenciales relataron a Reuters el despliegue de ambulancias y camiones de bomberos en el perímetro de la legación diplomática. La oficina de representación no confirmó el impacto directo sobre su estructura principal.

Los seis tripulantes de las aeronaves norteamericanas activaron sus mecanismos de eyección y se encuentran fuera de peligro -� - UGC�

La sede emitió un comunicado oficial con instrucciones específicas para sus ciudadanos: “No acudan a la embajada ante la amenaza persistente de ataques con misiles y drones”. El personal de la oficina permanece confinado en el lugar. Las recomendaciones de seguridad incluyeron permanecer en la planta más baja de las residencias y alejarse de las ventanas.

Balance de daños y víctimas regionales tras tres días de conflicto

La escalada bélica alcanzó su tercera jornada consecutiva de ataques iraníes contra los estados vecinos del golfo Pérsico. Las fuerzas locales interceptaron proyectiles enemigos sobre los barrios de Rumaithiya y Salwa. El director general de defensa civil informó que estos sectores no registraron heridos tras las explosiones.

Los estallidos y el sonido de sirenas también afectaron a las ciudades de Dubái y Doha durante la madrugada. El recuento total de fallecidos en la zona del Golfo desde el sábado ascendió a cinco personas. Todas las víctimas mortales son de nacionalidad extranjera con un fallecido en Kuwait, tres en Emiratos Árabes Unidos y uno en Baréin.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.