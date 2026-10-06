Trump aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el autor de una masacre en una base militar

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este lunes la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de EE.UU. que, en 2009, asesinó a 13 personas en una base militar en Fort Hood, Texas, según informó el Pentágono. La pena de muerte será la primera realizada por las fuerzas armadas norteamericanas desde 1961 y sucede a menos de una semana de que fallara la ejecución de Christa Pike mediante inyección letal.

“El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recomendado -y el presidente Donald Trump ha aprobado- la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X, y agregó: “El secretario del Ejército fijará la hora y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan por fin ha llegado”.

Hasan, un hombre musulmán nacido en Estados Unidos y de origen palestino, fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por perpetrar el tiroteo masivo inspirado por Al Qaeda en Fort Hood el 5 de noviembre de 2009. El hecho se produjo en una instalación médica de la extensa base de Fort Hood, que servía como punto de concentración para el despliegue de soldados en zonas de combate.

El anuncio del portavoz del Pentágono, Sean Parnell

Entre las víctimas, 12 de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Durante el juicio, optó por ejercer su propia defensa, pero no llamó a ningún testigo ni declaró, y no negó los cargos, mientras que los abogados defensores designados por el tribunal expresaron preocupación de que buscara su propia ejecución.

El detenido afirmó que su intención era impedir que fueran a Afganistán a matar a sus compatriotas musulmanes y les dijo a los miembros del jurado que las pruebas demostrarían que él era el autor de los disparos y se describió a sí mismo como un soldado que se había pasado al bando contrario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Al tribunal que condenó a Hasan se le informó de que él se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán. También se notificó de unas conversaciones en línea con una presunta figura de Al Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki, un ciudadano estadounidense que murió en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen.

Ejecución por pelotón de fusilamiento

La aprobación de Trump desencadena una serie de pasos procesales para llevar a cabo la ejecución, pero Hasan podría suspenderlos —potencialmente durante años— con una apelación de hábeas corpus en el sistema judicial federal civil, según un artículo publicado en mayo en la revista Army Lawyer.

Las condenas a muerte son extremadamente raras en el sistema de justicia militar y las ejecuciones aún más. Cuatro hombres, entre ellos Hasan, se encuentran actualmente en el corredor de la muerte militar en Fort Leavenworth, Kansas. El presidente George W. Bush aprobó la ejecución del especialista del ejército Ronald Gray en 2008, pero un juez la suspendió y Gray permanece en Leavenworth.

El último hombre ejecutado en el sistema militar fue el soldado John Bennett, ahorcado en 1961 por violar a una niña de 11 años.

El intento de ejecución de Pike falló y aún continúa con vida

Trump aprobó la ejecución por fusilamiento días después de que un intento fallido de ejecutar a Christa Pike mediante inyección letal llevara al gobernador de Tennessee a detener las ejecuciones este año y a ordenar una revisión independiente.

El presidente republicano reanudó la pena de muerte federal tras una moratoria informal durante administraciones anteriores. El gobierno federal ejecutó a 13 personas entre 2020 y principios de 2021, lo que convirtió a Trump en el mandatario con más ejecuciones en más de 130 años.

Consultado sobre si la ejecución fallida en Tennessee lo llevaría a buscar cambios en la pena capital, Trump dijo que era “una situación interesante”. “No debería ser muy difícil”, sentenció.

Con información de AP y AFP.