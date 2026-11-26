Donald Trump cuestionó la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar las penas de muerte de 548 personas y sostuvo que la medida privaba a las familias de las víctimas de una forma de cierre. El presidente habló el lunes 23 de noviembre en el Departamento de Justicia, en Washington, acompañado por familiares que se oponen a la iniciativa.

El cruce por las condenas en California

“Newsom, un gobernador terrible en muchos otros sentidos, llegó y le arrebató a esas familias el único consuelo que podrían tener”, dijo Trump, según el registro difundido por C-SPAN. El mandatario acusó al demócrata de ponerse del lado de los condenados. Su afirmación expresa una postura política sobre el efecto de la medida, no una descripción compartida por todas las familias de víctimas.

Donald Trump acusó a Gavon Newsom de ponerse del lado de los condenados a pena de muerte Instagram de @cagovernor y de @potus

Newsom anunció el 5 de noviembre que buscaba convertir las condenas capitales de 548 personas en prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mayoría de las conmutaciones requiere la aprobación de la Corte Suprema de California, informó la agencia AP. Además, una demanda presentada ante ese tribunal busca frenar la medida por el tratamiento dado a las víctimas.

La oficina del gobernador difundió una explicación para las familias: la conmutación reduce la pena, pero no revierte la condena, no equivale a un indulto ni a una declaración de inocencia y no habilita la libertad condicional. Según ese documento, las personas comprendidas permanecerían encarceladas y las órdenes de restitución no se eliminarían.

La respuesta del gobernador Newsom y las familias de las víctimas

Newsom defendió su decisión en una carta pública. Allí sostuvo que el sistema de pena capital de California no podía aplicarse de manera justa y señaló el riesgo de condenar a personas inocentes. “He decidido conmutar todas las penas de muerte”, escribió. En su respuesta al discurso presidencial, dijo que no aceptaría lecciones de responsabilidad de Trump y cuestionó el uso que el presidente hizo de su facultad de conceder indultos, según AP.

Gavin Newsom conmutó las penas de muerte de 548 personas en California

La discusión divide a familiares de víctimas. En el acto de Washington hablaron personas que criticaron la decisión del gobernador. Por su parte, la oficina de Newsom difundió el mismo día testimonios de sobrevivientes y familiares que apoyan la conmutación y piden más recursos para la recuperación y la atención de las víctimas. El comunicado reconoce que quienes participaron con Trump merecen ser escuchados, pero afirma que no representan a todas las familias.

Entre quienes respaldaron la decisión, Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, dijo que alguna vez también había querido la pena de muerte para el asesino de su hermana y que comprendía a quienes la reclaman. En el comunicado estatal explicó que las víctimas están divididas y pidió asistencia concreta, incluida atención médica y apoyo económico.

La noticia en pocas líneas

¿Qué dijo Trump sobre las penas de muerte en California? El presidente criticó el 23 de noviembre la decisión de Gavin Newsom de conmutar 548 condenas capitales.

¿Qué pena prevé la medida de Newsom para los condenados en California? Prevé prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional y no anula las condenas.

¿Qué queda pendiente para las conmutaciones en California? La Corte Suprema estatal debe aprobar la mayoría y enfrenta una demanda que busca frenarlas.

¿Qué dicen las familias de víctimas sobre las conmutaciones en California? Algunas rechazan la medida; otras la apoyan y reclaman recursos para atención y recuperación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.