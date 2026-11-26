“Después de cuatro años de servir a la comunidad, tomé la difícil decisión de cerrar, de forma permanente, Tasa Coffee Roasters”, confirmó Jackie Márquez, una de las propietarias de la cafetería ubicada en La Villita, conocida como el “México del Medio Oeste” en Illinois. La medida surge después del boicot de la comunidad tras ser acusados de trabajar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Punto por punto: qué se sabe de la acusación contra la cafetería vinculada con el ICE en Illinois

Tasa Coffee Roasters fue inaugurado en el 4136 W. North Ave. en West Humboldt Park por el matrimonio latino conformado por Jackie Márquez y su esposo Pierre C. Aunque en las licencias estatales figura Márquez como propietaria legal, lo presentaban como un negocio conjunto, según consignó Block Club Chicago.

Para abrir el local en 2022, recibieron una subvención de entre US$230 mil y US$250 mil del Fondo de Oportunidades del Vecindario de la ciudad, sumada a un fondo posterior de US$30.000 del Good Food Fund en 2025.

“Nos enorgullece demostrar que dos latinos de primera generación fueron capaces de crear un espacio hecho por migrantes, y no solo para latinos, sino para todos”, dijo Pierre en una entrevista para CBS News en 2025.

Una publicación de Reddit reveló que el esposo de Jackie Márquez, uno de los propietarios, trabajaría con la agencia migratoria Captura de pantalla/Reddit

Las primeras denuncias sobre el vínculo de la cafetería con el ICE ocurrieron el pasado 22 de noviembre, cuando una publicación en Reddit aseguró que Pierre figuraba en la base de datos no oficial “ICE List” como oficial de detención y deportación.

“Se ha verificado que Tasa Coffee Roasters es propiedad de un agente de ICE. Tienen su letrero de ‘Manos fuera de Chicago’ y actúan como si estuvieran al servicio de la comunidad, mientras que su esposo destroza familias”, citó el escrito.

Boicot por parte de los vecinos y el cierre definitivo de la cafetería en La Villita

Tras hacerse pública la base de datos no oficial del ICE, organizaciones comunitarias impulsaron un boicot contra la cafetería y los mismos empleados realizaron un paro repentino el pasado 23 de noviembre.

Los empleados de Tasa Coffee Roasters hicieron un paro repentino el pasado 23 de noviembre tras la publicación de Reddit Block Club Chicago

“No respaldamos, toleramos, apoyamos ni aceptamos a ninguna persona u organización vinculada al ICE”, declararon los baristas y tostadores en un mensaje escrito. ”Como baristas, analizamos qué medidas serán necesarias por nuestra parte".

Vecinos expresaron su rechazo en redes sociales, dejaron reseñas negativas y publicaron videos tirando el café del establecimiento. Por tanto, el pasado 25 de noviembre, Márquez confirmó el cierre definitivo del local.

Jackie Márquez lamentó la pérdida de nueve puestos de trabajo tras el cierre de su cafetería Instagram/@tasa.coffee.roasters

“Espero que aquellos que hablan tan a menudo sobre apoyar a las pequeñas empresas y fortalecer nuestros barrios reflexionen sobre lo que significa cuando cierra un negocio local, desaparecen nueve puestos de trabajo y otro local comercial cierra sus puertas”, escribió Jackie en una historia de Instagram.

La Villita, la ciudad mexicana en EE.UU.

El vecindario se caracteriza por sus cimientos migrantes. Según el sitio web de Little Village, tras ser conocido como el recinto de obreros alemanes, chechos y polacos a fines del siglo XIX, La Villita se convirtió en el principal asentamiento de familias mexicanas-estadounidenses en la década de 1960.

La Villita se convirtió en el principal asentamiento de familias mexicanas-estadounidenses en la década de los setenta La Villita vía YouTube

En 1990 se erigió el arco de terracota en la Calle 26 con la inscripción “Bienvenidos a Little Village”, diseñado por el arquitecto mexicano Adrián Lozano para honrar el impacto de la cultura mexicana en la ciudad.