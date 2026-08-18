Noticias de Florida hoy: candidatos y cómo avanzan las elecciones primarias en Miami, Orlando y Tampa
Este 18 de agosto se definen las candidaturas que competirán en noviembre por cargos federales, estatales y locales
Las elecciones primarias de Florida se desarrollan este martes con votaciones para determinar quiénes representarán a los partidos Republicano y Demócrata en los comicios generales del 3 de noviembre para cargos que van desde la gobernación y el Senado de Estados Unidos hasta bancas legislativas, comisiones de condado y juntas escolares. Miami, Orlando y Tampa concentran varias de las principales disputas.
Qué esperar en las elecciones primarias de Florida 2026
En Miami-Dade, Orange y Hillsborough, los resultados definirán parte de la composición política que tendrá incidencia sobre decisiones relacionadas con educación, servicios públicos y administración local. Las urnas abrieron a las 7 hs y, en la mayor parte del estado bajo el huso horario del Este, permanecerán habilitadas hasta las 19 hs.
Para sufragar presencialmente, es necesario presentar una identificación válida que incluya fotografía y firma. Las autoridades electorales también ofrecen modalidades de voto anticipado y por correo, cuyos plazos dependen de las disposiciones correspondientes.
Los resultados de las primarias determinarán qué candidatos avanzan a las elecciones generales de noviembre. Por eso, además de las disputas estatales por la gobernación y el Senado, las internas de Miami, Orlando y Tampa definirán candidaturas para el Congreso, la legislatura estatal y distintos cargos de los gobiernos locales.
El nivel de participación será uno de los datos a seguir durante el cierre de las urnas, especialmente en Miami-Dade. Según lo retomado por Local 10, hasta la mañana del martes, solo el 12,5% de los sufragistas registrados había participado mediante el voto anticipado o por correo.
La supervisora de Elecciones, Alina García, señaló que se necesitan al menos 80.000 boletas adicionales para alcanzar el rango de primarias de mitad de período anteriores.
Elecciones en Miami: contiendas por el Congreso
Entre las principales contiendas republicanas en Miami aparece el Distrito 27 de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde María Elvira Salazar busca continuar en el cargo frente a V. Michael Arias, según la boleta oficial del condado.
En el Distrito 25, cinco republicanos compiten por la nominación:
- Dan Franzese
- Raven Harrison
- Joseph “Joe” Kaufman
- George R. Moraitis
- Scott Singer
La interna demócrata también concentra varias candidaturas. En el Distrito 24 de la Cámara federal compiten:
- Marshall Davis
- Oliver Gilbert
- Shevrin Jones
- Kendrick Meek
- Rudolph Moise
- Jean Monestime
- Roderick Vereen
En el Distrito 25, Jared Moskowitz enfrenta a Oliver Adams Larkin. Por otro lado, Robin Peguero y Eliott Rodríguez compiten en el Distrito 27.
Orlando define candidaturas y cargos locales en las elecciones primarias
En el área de Orlando, el rediseño de los distritos electorales modificó algunas de las competencias para la Cámara de Representantes de EE.UU. En el Distrito 7, el republicano Cory Mills afronta una interna frente a Ryan Elijah, Sarah Ulrich y Michael Don Johnson.
El Distrito 11 presenta otra disputa republicana después de la salida de Daniel Webster. Carey Baker, Ivette Palomo, Nizam Razack, Joe Strada y Tim Wilkins participan de esa competencia.
En el campo demócrata, James Pericola, Royal Webster y Dan Williams buscan la candidatura para la misma jurisdicción.
La elección para la alcaldía del condado de Orange también concentra atención. De acuerdo con Central Florida Public Media, se trata de un cargo no partidista en el que participan:
- Mayra Uribe (demócrata)
- Stephanie Murphy (demócrata)
- Tiffany Moore Russell (demócrata)
- Chris Messina (republicano)
Además, los electores decidirán 15 de las 21 contiendas para juntas escolares previstas en la región de Florida Central.
Elecciones primarias en Florida: Tampa y las internas en Hillsborough
En Tampa, una de las principales disputas se encuentra en el Distrito 14 de la Cámara federal. Ocho republicanos compiten por la candidatura que les permitiría enfrentar en noviembre a la demócrata Kathy Castor.
Entre ellos figuran:
- Mike Beltran
- Michael Marcel
- John Peters
- Robert “Rocky” Rochford
- Gavriel Soriano
- Kevin Steele
- Ergin “Batman” Tek
- Bea Valenti
En el Distrito 15, los demócratas deben elegir entre Christopher Irizarry y Robert People. También se vota por cargos estatales y locales, entre ellos la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 64, donde participan Amaro Lionheart, Angel Ramos y Dan Weldon.
La Comisión del Condado de Hillsborough, Distrito 5, presenta otra contienda entre la actual comisionada Donna Cameron Cepeda y Stacy Hahn. Estas elecciones forman parte de las votaciones locales que completan la jornada en el área de Tampa.
Gobernación y Senado, entre las principales disputas de Florida
La carrera por la gobernación ocupa un lugar central después de la finalización del mandato de Ron DeSantis. En la interna republicana participan 11 candidatos, entre ellos:
- Byron Donalds
- Jay Collins
- James Fishback
- Paul Renner
- Jim Holcomb
- Rachel Rodriguez
- Arthur Joseph McCaffrey
- Daniel Nokovich
- James W. Shaw
- Caneste Succe
- Bobby Williams
Del lado demócrata, seis candidatos buscan la nominación:
- David Jolly
- Evelyn Castillo-Bach
- Thomas Eloy Fernández
- Dayna Marie Foster
- Dotie Joseph
- Stephann Norman
Para el Senado federal, los republicanos tienen entre sus opciones a Ashley Moody, Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” Rivera, mientras que los demócratas eligen entre Angie Nixon y Alex Vindman. Florida utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que los electores registrados en un partido participan en la interna correspondiente.
Las elecciones no partidistas y determinados referéndums locales constituyen una excepción. Los resultados generales se darán a conocer en el transcurso de las horas y varios medios y agencias, como Associated Press, mantienen actualizaciones en vivo.
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