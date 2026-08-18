Noticias de Florida hoy: candidatos y cómo avanzan las elecciones primarias en Miami, Orlando y Tampa

Las elecciones primarias de Florida se desarrollan este martes con votaciones para determinar quiénes representarán a los partidos Republicano y Demócrata en los comicios generales del 3 de noviembre para cargos que van desde la gobernación y el Senado de Estados Unidos hasta bancas legislativas, comisiones de condado y juntas escolares. Miami, Orlando y Tampa concentran varias de las principales disputas.

Qué esperar en las elecciones primarias de Florida 2026

En Miami-Dade, Orange y Hillsborough, los resultados definirán parte de la composición política que tendrá incidencia sobre decisiones relacionadas con educación, servicios públicos y administración local. Las urnas abrieron a las 7 hs y, en la mayor parte del estado bajo el huso horario del Este, permanecerán habilitadas hasta las 19 hs.

Para sufragar presencialmente, es necesario presentar una identificación válida que incluya fotografía y firma. Las autoridades electorales también ofrecen modalidades de voto anticipado y por correo, cuyos plazos dependen de las disposiciones correspondientes.

Los resultados de las primarias determinarán qué candidatos avanzan a las elecciones generales de noviembre. Por eso, además de las disputas estatales por la gobernación y el Senado, las internas de Miami, Orlando y Tampa definirán candidaturas para el Congreso, la legislatura estatal y distintos cargos de los gobiernos locales.

El nivel de participación será uno de los datos a seguir durante el cierre de las urnas, especialmente en Miami-Dade. Según lo retomado por Local 10, hasta la mañana del martes, solo el 12,5% de los sufragistas registrados había participado mediante el voto anticipado o por correo.

La supervisora de Elecciones, Alina García, señaló que se necesitan al menos 80.000 boletas adicionales para alcanzar el rango de primarias de mitad de período anteriores.

Elecciones en Miami: contiendas por el Congreso

Entre las principales contiendas republicanas en Miami aparece el Distrito 27 de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde María Elvira Salazar busca continuar en el cargo frente a V. Michael Arias, según la boleta oficial del condado.

Los republicanos y demócratas definirán sus candidatos para el Congreso y la gobernación en las primarias del 18 de agosto Fotomontaje editado con IA

En el Distrito 25, cinco republicanos compiten por la nominación:

Dan Franzese

Raven Harrison

Joseph “Joe” Kaufman

George R. Moraitis

Scott Singer

La interna demócrata también concentra varias candidaturas. En el Distrito 24 de la Cámara federal compiten:

Marshall Davis

Oliver Gilbert

Shevrin Jones

Kendrick Meek

Rudolph Moise

Jean Monestime

Roderick Vereen

En el Distrito 25, Jared Moskowitz enfrenta a Oliver Adams Larkin. Por otro lado, Robin Peguero y Eliott Rodríguez compiten en el Distrito 27.

Orlando define candidaturas y cargos locales en las elecciones primarias

En el área de Orlando, el rediseño de los distritos electorales modificó algunas de las competencias para la Cámara de Representantes de EE.UU. En el Distrito 7, el republicano Cory Mills afronta una interna frente a Ryan Elijah, Sarah Ulrich y Michael Don Johnson.

Las elecciones primarias en Florida definen a los candidatos que competirán en las generales de noviembre Fotomontaje generado con IA

El Distrito 11 presenta otra disputa republicana después de la salida de Daniel Webster. Carey Baker, Ivette Palomo, Nizam Razack, Joe Strada y Tim Wilkins participan de esa competencia.

En el campo demócrata, James Pericola, Royal Webster y Dan Williams buscan la candidatura para la misma jurisdicción.

La elección para la alcaldía del condado de Orange también concentra atención. De acuerdo con Central Florida Public Media, se trata de un cargo no partidista en el que participan:

Mayra Uribe (demócrata)

Stephanie Murphy (demócrata)

Tiffany Moore Russell (demócrata)

Chris Messina (republicano)

Además, los electores decidirán 15 de las 21 contiendas para juntas escolares previstas en la región de Florida Central.

Elecciones primarias en Florida: Tampa y las internas en Hillsborough

En Tampa, una de las principales disputas se encuentra en el Distrito 14 de la Cámara federal. Ocho republicanos compiten por la candidatura que les permitiría enfrentar en noviembre a la demócrata Kathy Castor.

Entre ellos figuran:

Mike Beltran

Michael Marcel

John Peters

Robert “Rocky” Rochford

Gavriel Soriano

Kevin Steele

Ergin “Batman” Tek

Bea Valenti

En el Distrito 15, los demócratas deben elegir entre Christopher Irizarry y Robert People. También se vota por cargos estatales y locales, entre ellos la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 64, donde participan Amaro Lionheart, Angel Ramos y Dan Weldon.

La Comisión del Condado de Hillsborough, Distrito 5, presenta otra contienda entre la actual comisionada Donna Cameron Cepeda y Stacy Hahn. Estas elecciones forman parte de las votaciones locales que completan la jornada en el área de Tampa.

Gobernación y Senado, entre las principales disputas de Florida

La carrera por la gobernación ocupa un lugar central después de la finalización del mandato de Ron DeSantis. En la interna republicana participan 11 candidatos, entre ellos:

Byron Donalds

Jay Collins

James Fishback

Paul Renner

Jim Holcomb

Rachel Rodriguez

Arthur Joseph McCaffrey

Daniel Nokovich

James W. Shaw

Caneste Succe

Bobby Williams

Jay Collins, candidato respaldado por Ron DeSantis, es uno de los principales contrincantes de Byron Donalds Facebook Jay Collins/Byron Donalds

Del lado demócrata, seis candidatos buscan la nominación:

David Jolly

Evelyn Castillo-Bach

Thomas Eloy Fernández

Dayna Marie Foster

Dotie Joseph

Stephann Norman

Para el Senado federal, los republicanos tienen entre sus opciones a Ashley Moody, Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” Rivera, mientras que los demócratas eligen entre Angie Nixon y Alex Vindman. Florida utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que los electores registrados en un partido participan en la interna correspondiente.

Las elecciones no partidistas y determinados referéndums locales constituyen una excepción. Los resultados generales se darán a conocer en el transcurso de las horas y varios medios y agencias, como Associated Press, mantienen actualizaciones en vivo.