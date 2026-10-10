Trump, furioso tras no lograr el Nobel de la Paz: menosprecio a la galardonada y una “mancha para Noruega”

WASHINGTON.- La decisión del Comité Noruego de premiar con el Nobel de la Paz a la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos para promover el derecho internacional enfureció definitivamente a Donald Trump, quien en la noche del viernes se despachó por duplicado -en un acto de campaña y luego con un largo posteo- contra la elección, la que calificó como una “mancha indeleble que nunca será olvidada”.

Y no solo eso. El presidente norteamericano, quien reafirmó que él debería haber recibido el Nobel de la Paz por “resolver ocho guerras y muchas otras cosas”, menospreció a Pillay -jurista de extensa trayectoria y defensora de los derechos humanos- y evitó llamarla por su nombre. “¡No sé nada de esta mujer y nadie más tampoco! De hecho, hasta donde sé, nadie había oído hablar de ella salvo por el hecho de que ella, obviamente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer", señaló.

Trump:



The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and enemies of civilization.



We will not forget, Norway. pic.twitter.com/KLqV0We6HA — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

La ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2008-2014) presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente del organismo que concluyó el año pasado que Israel cometió un genocidio en la Franja de Gaza. Su premiación desató la ira del gobierno de Benjamin Netanyahu, que afirmó que legitima el “odio” contra su país.

En un posteo en su red Truth Social, publicó la foto de Pillay con la noticia de que había sido la galardonada por el Comité noruego. “Esta es la mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz por encima del gran Estados Unidos, cuyo representante, yo, resolvió ocho guerras”, escribió el mandatario, con la enumeración de los conflictos, como suele congratularse para explicar por qué él debería haber sido el elegido.

This is the woman who received the Nobel Peace Prize over the Great United States of America, whose Representative, ME, settled eight Wars, and many other things. I know nothing about this woman, and neither does anyone else! In fact, to the best of my knowledge, no one ever… pic.twitter.com/y1b6bha90u — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 10, 2026

Esta vez fue un paso más allá y reclamó ocho premios, uno por cada conflicto. “Estoy a punto de resolver, o ganar, dos más: Irán y Rusia-Ucrania. Ambas están ocurriendo a velocidad vertiginosa, pero olvídenlas. Son las ocho que ya resolví, cualquiera de las cuales, en particular Pakistán y la India, sería mucho más que suficiente para ganar el Nobel. En realidad, debería haber ganado ocho premios Nobel de la Paz, no solo uno”, explicó.

“A pesar de todo esto, el Nobel se le dio a una persona progresista que trabaja en las Naciones Unidas, de quien nadie ha oído hablar jamás. En todas las guerras que resolví, nunca hablé con las Naciones Unidas, no sirvieron de ayuda. Estados Unidos, representados por mí, como su presidente, deberían haber recibido el Nobel de la Paz, pero no lo hicieron”, insistió.

Donald Trump saluda a Mike Tyson en un evento de campaña en Siracusa, en el que fustigó la decisión de que la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz. Agencia AP - AP

Trump también apuntó sus cañones contra Noruega, donde está la sede del Comité cuyos cinco miembros eligen al ganador del Nobel de la Paz, pese a que el gobierno del país europeo no decide ni interviene en la decisión.

“Esta es una mancha indeleble en Noruega, una que nunca será olvidada. El Premio Nobel de la ‘Paz’ quedó desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son anti-democracia, ¡y enemigos de la civilización!“, disparó.

Aunque sin mencionar al líder republicano, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, volvió a explicar este sábado en una entrevista que el ente es independiente del gobierno noruego y que su único mandato consiste en cumplir los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel.

“El objetivo de este premio es reconocer a una persona que, con valentía e integridad, ha liderado el camino hacia un orden jurídico mundial más integral. Esa es la dirección que nuestras sociedades y el mundo deben seguir si aspiramos a una sociedad más pacífica”, señaló Frydnes, en referencia a Pillay.

La abogada sudafricana Navi Pillay, tras el anuncio de que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en Nuremberg. FRANK BOXLER - AFP

Trump, que el año pasado había lanzado una intensa campaña de presión para ser el galardonado, también explicó con grandilocuencia que salvó “más vidas que nadie en la Historia” y le hizo un guiño a María Corina Machado, la galardonada el año pasado a la que calificó como “una persona verdaderamente excelente”. La dirigente opositora venezolana le obsequió su medalla en una visita a la Casa Blanca.

“Cuando me dio su premio el año pasado, ella declaró a los medios que ‘Trump resolvió muchas guerras y merece el Nobel de la Paz más que cualquier persona que lo haya recibido jamás’. Basado en mi historial de PAZ, un historial como nadie más ha logrado jamás, ¡estoy de acuerdo!“, señaló el mandatario.

Minutos después enterarse de que había sido premiada, en medio de una lluvia de aplausos en Núremberg, Pillay había hecho una alusión indirecta a aquel gesto de Machado, con una chicana al propio magnate. “Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con Trump”, bromeó la jurista, de 85 años.

Amazing moment.



Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO



We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize.



We are all so thrilled!



This is her first reactions upon hearing the news: pic.twitter.com/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Además de las ocho guerras que describió en su posteo, Trump sumó a su palmarés de logros diplomáticos la recuperación de todos los rehenes en Israel en manos del grupo terrorista Hamas, la captura del “dictador malvado mundial” Nicolás Maduro en enero del año pasado, y el proceso para “convertir a Venezuela en una democracia rica”.

“De igual manera, con Irán, los detuve de destruir a Israel, Medio Oriente y Europa. También estoy previniendo, de manera constante, una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, y Japón y Corea del Norte. Agreguen China y Taiwán, y numerosos otros puntos calientes, que no han estado involucrados en Guerras, solo por obra de Trump y Estados Unidos”, enumeró. “Por si fuera poco, he creado un Ártico que pronto será muy próspero”, sumó.

El viernes, la administración republicana había anunciado una escalada en las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), apenas unas horas después de que Pillay -una de las primeras juezas de ese tribunal con sede en La Haya- fuera galardonada con el Nobel.