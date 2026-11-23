WASHINGTON.– El puño en alto que Donald Trump levantó después de sobrevivir al intento de asesinato en Butler, Pensilvania, quedó entre las imágenes más reconocibles de su carrera política.

Este lunes, Trump la transformó al publicar un montaje en el que su lugar lo ocupa Jensen Huang, fundador de Nvidia, ensangrentado y con un corpiño rojo en la mano. Detrás, la bandera estadounidense fue reemplazada por el logo de la compañía.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Trump no agregó una explicación. Poco antes, Nvidia había anunciado que su directorio votó por unanimidad la reincorporación de Huang como presidente y CEO, apenas 11 días después de su renuncia. El corpiño es un sugestivo detalle que parece aludir al escándalo de relaciones extramatrimoniales que precipitó su salida.

El domingo, Trump ya había escrito que esperaba que el directorio volviera a contratar a Huang y que sería lo mejor para Nvidia y Estados Unidos. Tras el anuncio, calificó la decisión como “correcta y apropiada”. En una entrevista con CNBC, dijo que había hablado con integrantes de la junta, que los había convencido y que ofreció garantías sobre la seguridad nacional. “Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí”, afirmó.

Huang renunció el 12 de noviembre, después de que distintos medios publicaran información sobre sus relaciones extramatrimoniales.

En un mensaje a los empleados, reconoció su infidelidad y pidió disculpas a su familia y a sus compañeros. La prensa informó sobre una relación con Alice Huang, una empresaria china que había dirigido Megaspeed International, una antigua clienta de Nvidia, y sobre otros dos vínculos con empleadas de la compañía, entre ellas Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud. Alice y Jensen Huang no tienen parentesco.

Jensen Huang junto a Alice Huang - - CTI/AFPTV

El caso de Alice Huang agregó una dimensión más delicada. Las autoridades estadounidenses investigan si actuó para los servicios de inteligencia de China. Alice Huang mantuvo contacto durante más de un año con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado chino, según el diario The New York Times. Pero Washington todavía no determinó que haya espiado para Pekín: el fiscal general, Todd Blanche, dijo que la investigación sigue abierta.

El trasfondo excede la vida privada del empresario. Megaspeed está bajo investigación estadounidense desde 2024 por sospechas de que ayudó a trasladar a China chips avanzados de Nvidia, sujetos a controles de exportación. El caso quedó atravesado por una discusión estratégica: cómo evitar que tecnología estadounidense sensible llegue a China.

Nvidia sostuvo que la reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional, pero continuará la investigación interna sobre el posible esfuerzo de inteligencia extranjero contra Huang. También creó un comité para supervisar los controles de exportación. La vuelta del fundador no cerró el expediente.

El directorio dijo que recibió aportes de altos niveles del gobierno antes de votar por unanimidad. Trump aseguró que estuvo representado en la reunión. Los chips de Nvidia son centrales para la inteligencia artificial, un sector decisivo en la competencia tecnológica con China. “La amenaza es perderlo”, dijo el presidente sobre Huang.

Jensen Huang PATRICK T. FALLON - AFP

La imagen condensa ese respaldo con una combinación deliberadamente provocadora. El puño que en Butler quedó asociado a la supervivencia de Trump aparece reemplazado por un corpiño y la bandera estadounidense, por el emblema de Nvidia.

Agencias AFP, Reuters y diario The New York Times