Trump saluda decisión judicial que desestimó caso en su contra por interferencia electoral
El presidente Donald Trump consideró que "la ley y la justicia" triunfaron tras el abandono en el estado de Georgia de un caso judicial en su contra en el que se le acusaba de tratar de revertir los...
LA NACION
El presidente Donald Trump consideró que "la ley y la justicia" triunfaron tras el abandono en el estado de Georgia de un caso judicial en su contra en el que se le acusaba de tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
"LA LEY y la JUSTICIA han prevalecido en el gran estado de Georgia", publicó Trump en Truth Social el miércoles, horas después de que un juez ordenara desestimar el caso a pedido de un fiscal.
Trump describió los cargos que pesaban en su contra como un "engaño ilegal, inconstitucional y antiamericano" que "nunca debió haberse presentado en primer lugar".
