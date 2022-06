Turismo de celebrities: el top 5 de restaurantes para encontrarse con celebridades en Los Ángeles

Al desviar la atención de las palmeras, el perpetuo verano californiano y la variada propuesta de estilos de vida “alternativos”, muchos visitan Los Ángeles con la esperanza de encontrarse con algún famoso. Si bien los turistas colman el Paseo de la Fama a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street, lo cierto es que para toparse con sus estrellas favoritas no es necesario tomar alguno de los tours que recorren los barrios donde viven. De acuerdo con The Daily Meal, un famoso sitio de reseñas y tendencias gastronómicas, estos son algunos de los lugares donde se puede reservar una mesa para tomar o comer rodeado de celebridades.

Craig’s

8826 Melrose Avenue, West Hollywood

Desde que abrió sus puertas en 2011, Craig’s se mantiene en la lista de “favoritos” de los ricos y famosos. No es inusual encontrarse con paparazzis expectantes con cámara en mano en las afueras del establecimiento, que ofrece desde comida típica estadounidense hasta opciones veganas top. Los habitués incluyen a Kim Kardashian, George Clooney y Joe Jonas. También es posible toparse con Caitlyn y Kendall Jenner, Gigi y Bella Hadid, Kate Upton, Iggy Azalea o Mariah Carey en una noche cualquiera.

Kim Kardashian a su llegada a Craig's para celebrar el cumpleaños de Larsa Pippen, modelo y empresaria, en junio de 2019 (Crédito: Daily Mail)

Chateau Marmont

8221 Sunset Boulevard

Se trata del legendario hotel de Hollywood con aspecto de castillo francés construido en 1929. Pese a que su estructura quedó anticuada en relación a la constante renovación de la ciudad, el Chateau Marmont se mantiene como un mítico lugar frecuentado por las estrellas más rebeldes del cine y de la música, y donde se rumorea que Benicio del Toro y Scarlett Johansson tuvieron un encuentro furtivo en uno de sus ascensores.

El Chateau Marmont, uno de los consentidos de las celebridades más rebeldes (Crédito: Instagram/@chateaumarmont)

Además de hospedarse en los sonados bungalows, es común que las celebridades opten por su íntimo restaurante o elegante bar. De acuerdo con el sitio web de reseñas de paladares, es prácticamente inevitable no encontrarse con algún famoso. También es ideal para disfrutar de un brunch típico de Los Ángeles o un cóctel inspirado en Hollywood. Entre aquellos que lo prefieren están Lady Gaga, Lana Del Rey, Dakota Johnson y Kit Harington.

Una vista veloz de Emilia Clarke y Kit Harington a su llegada al Chateau Marmont, West Hollywood en agosto de 2013 (Crédito: Pacific Coast News)

Nobu

903 N La Cienega Boulevard

22706 Pacific Coast Highway, Malibú

Es renombrado por la exclusiva clientela que visita cada uno de sus restaurantes alrededor del mundo. No existe una sucursal de Nobu donde no se pueda disfrutar tanto de platos clásicos como innovadores de la gastronomía japonesa-peruana.

Desde hace más de cinco años, Nobu se mantiene como uno de los preferidos de Eva Longoria (Crédito: Raak)

Si bien el local en Los Ángeles es sumamente frecuentado, el que se sitúa en la costa de Malibú, frente a la Ruta 1 (Pacific Coast Highway) se convirtió en el preferido de Eva Longoria, Mary J. Blige, Megan Fox y Richie Sambora.

El local de Nobu en Malibú ofrece una vista y clientes propios de una película (Crédito: Open Table)

En ese sentido, otros famosos como Kenny G, Kris Jenner -y toda su descendencia-, la familia Schwarzenegger, Natalie Portman y Eva Longoria deben atravesar un enjambre de paparazzis apostados en la entrada para disfrutar de la vista al océano que ofrece su patio mientran toman un Lyre Liar, el famoso cóctel de especialidad de la casa. Otro habitué es Robert De Niro, quien es propietario de una parte del restaurante, de acuerdo con LADbible.

Delilah

7969 Santa Monica Boulevard, West Hollywood

Nobu no es el único espacio de alta gama que las celebridades frencuentan en Los Ángeles. En 2016, Kendall Jenner eligió Delilah para festejar su cumpleaños número 21, según consignó Daily Mail. En este llamativo y extravagante bar, los fanáticos deberán conservar solo en su memoria que alguna vez se cruzaron con algún famoso o que ordenaron incluso el mismo cóctel, ya que dada la naturaleza de la clientela se prohibe tomar fotos en su interior.

Kendall Jenner eligió la exclusividad de Delilah para celebrar su cumpleaños número 21 (Crédito: Daily Mail)

Ambientado en la década de 1920, Justin Bieber siguió los pasos de Kendall hace dos años y también es el predilecto de Drake para ofrecer su mítica fiesta de Nochevieja. Se trata de un espacio diseñado para personificar la Era Dorada de Hollywood, y que se convirtió en uno de los favoritos de Ariel Winter, Blake Lively, Zoe Kravitz y Barbara Palvin.

Las cámaras capturaron a Blake Lively en la salida de Delilah, en marzo de 2018 (Crédito: imagedesi.com)

1 OAK

9039 Sunset Boulevard, West Hollywood

1 Oak se describe a sí mismo como “una experiencia única en su clase”, y donde es común que Justin Bieber, Scott Disick y The Weeknd festejen hasta el amanecer. En la entrada, se suele ver una larga fila de paparazzis que disparan el flash de sus cámaras a toda velocidad. Este almacén de glamour es famoso por sus noches de rap y hip hop con invitados de lujo incluidos DJ Khaled, Chris Brown, Rick Ross y A$AP Rocky.

El lanzamiento en 1 OAK de Los Ángeles de un tema de ScHoolboy Q junto a A$AP Rocky y otros raperos

El primero de los locales nació en 2007 en Nueva York, y luego ganó territorio en Las Vegas, Ciudad de México, Tokio y Dubai, además de Los Ángeles. Entre los habituales en Manhattan se cuentan Pharrell Williams, Katy Perry, Frank Ocean, Lupita Nyong’o y Leonardo DiCaprio.

No obstante, la noche no es el único momento para disfrutar de una sesión de celebrity spotting de alto nivel. Ralphs, Trader Joe’s y Whole Foods forman parte de la lista de lugares para encontrarse con algún famoso en el “día a día”. Incluso es posible coincidir con alguno mientras se aguarda en la fila para ordenar café en cualquier Starbucks en West Hollywood, Beverly Hills o Studio City; y al salir de la ciudad, el que se sitúa sobre Montana Avenue, en Santa Mónica, nunca falla.