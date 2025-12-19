Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 19 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 16 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 16 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 27 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 11 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 51 kilómetros de la localidad de Trona, California, con 3,6 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Trona, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 76 kilómetros al noreste de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 11.47 UTC (02.47 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 11.47 UTC (02.47 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al noroeste de Brenas, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 11.37 UTC (07.37 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 11.37 UTC (07.37 hs en ). Ubicación: 103 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 10.08 UTC (01.08 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 10.08 UTC (01.08 hs en ). Ubicación: 23 kilómetros al noroeste de Camuy, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 09.45 UTC (05.45 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 09.45 UTC (05.45 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Healdton, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 08.14 UTC (02.14 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 08.14 UTC (02.14 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al noreste de Fontana, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.54 UTC (23.54 hs del 18 de diciembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.54 UTC (23.54 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 18 kilómetros al oeste de Union City, Oklahoma . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.23 UTC (01.23 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.23 UTC (01.23 hs en ). Ubicación: 96 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 18 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 104 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 06.23 UTC (21.23 hs del 18 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 06.23 UTC (21.23 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 16 kilómetros al noreste de Ashford, Washington . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 03.32 UTC (19.32 hs del 18 de diciembre en Olympia ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 03.32 UTC (19.32 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 27 kilómetros al noroeste de Elfin Cove, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.49 UTC (17.49 hs del 18 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.49 UTC (17.49 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 16 kilómetros al sureste de Coahoma, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.32 UTC (20.32 hs del 18 de diciembre en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.32 UTC (20.32 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.13 UTC (18.13 hs del 18 de diciembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 02.13 UTC (18.13 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 01.54 UTC (18.54 hs del 18 de diciembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 01.54 UTC (18.54 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 36 kilómetros al oeste de Elfin Cove, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 00.54 UTC (15.54 hs del 18 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 19 de diciembre a las 00.54 UTC (15.54 hs del 18 de diciembre en ). Ubicación: 31 kilómetros al sureste de Minto, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 18.02 UTC (09.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 18.02 UTC (09.02 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Esperanza, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 17.49 UTC (13.49 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 17.49 UTC (13.49 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Harding-Birch Lakes, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 17.39 UTC (08.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 17.39 UTC (08.39 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al noreste de Trona, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 15.13 UTC (07.13 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 15.13 UTC (07.13 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al suroeste de Charlotte, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 13.15 UTC (07.15 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 13.15 UTC (07.15 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 13.02 UTC (04.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 13.02 UTC (04.02 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 12.58 UTC (03.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 12.58 UTC (03.58 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 12.50 UTC (05.50 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 12.50 UTC (05.50 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Millville, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 12.34 UTC (04.34 hs en Sacramento).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.