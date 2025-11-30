Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en enero 2026
Entras las nuevas reglas aparecen los acuerdos obligatorios con el ICE y una norma que cambian los desalojos
Texas inicia 2026 con un extenso paquete legislativo que modifica impuestos, regula nuevas actividades económicas, redefine procedimientos judiciales y establece un andamiaje más estricto en materia migratoria. El conjunto de normas, aprobado durante la última sesión y firmado por el gobernador Greg Abbott, abarca 31 leyes que entran en vigor el 1° de enero.
Texas pone en marcha la SB 8: la nueva ley migratoria que obliga a acuerdos con el ICE
La ley SB 8 crea el Capítulo 753 del Código de Gobierno, que obliga a los alguaciles de condados con cárceles propias o administradas por terceros a pedir y firmar acuerdos de cooperación con el ICE bajo la regla federal 287(g).
La norma exige que estos acuerdos especifiquen la duración, las limitaciones y el alcance de las facultades delegadas.
También establece un programa estatal de subvenciones, administrado por el contralor, destinado a cubrir gastos que no sufraga el gobierno federal. Los montos se distribuyen según el tamaño poblacional: desde US$80.000 para condados pequeños hasta US$140 mil para jurisdicciones con más de un millón de habitantes.
El dinero solo puede emplearse en costos directamente vinculados con las tareas del acuerdo, como capacitación, personal, informes y mantenimiento de equipo.
La ley ordena reportes periódicos y faculta al fiscal general a iniciar acciones judiciales contra los alguaciles que no intenten suscribir estos acuerdos.
Según la información legislativa, todo el esquema entra en vigor el 1° de enero de 2026, con la obligación de cumplimiento total antes del 1° de diciembre de ese año.
Desalojos exprés en Texas: así cambia el proceso desde enero de 2026
La SB 38 modifica el Código de Propiedad y amplía la capacidad de los tribunales de justicia para manejar desalojos cuando se trate de personas que ingresaron o permanecen sin autorización.
La norma requiere que las demandas por desalojo se presenten en el precinto donde está ubicado el inmueble y dispone reglas estrictas sobre cómputo de plazos, lo que incluye fines de semana y feriados. También aclara que el tribunal solo puede decidir sobre la posesión, no sobre el título de propiedad.
Asimismo, actualiza el proceso de notificación al inquilino: detalla métodos válidos de entrega, crea reglas especiales cuando existen obligaciones de aviso federal y prohíbe contrademandas dentro del expediente de desalojo.
Qué cambia en la administración pública y los distritos locales en Texas en 2026
El paquete legislativo también impacta en la gestión de distritos públicos y la publicación de información gubernamental.
- HB 4395 regula la presentación electrónica de valores públicos y los registros de los procesos vinculados a estos instrumentos.
- HB 5654 crea el Distrito de Utilidad Municipal N° 263 en el condado de Montgomery, con autoridad para emitir bonos e imponer impuestos.
- SB 1106 obliga a publicar en sitios web los planes de servicios y evaluaciones de distritos de mejora pública.
Texas modifica la regulación de viviendas con cuidados continuados: qué establece la SB 1522
Una única ley integra esta sección, pero afecta a un sector sensible.
- SB 1522 define reglas de operación y supervisión para centros de cuidado continuado, un tipo de vivienda que combina alojamiento y servicios de salud para adultos mayores.
Cambios en impuestos a la propiedad en Texas: exenciones, plazos y nuevas reglas para 2026
Este bloque constituye el segmento más numeroso del paquete que Texas pone en marcha. Son medidas vinculadas a la recaudación sobre la propiedad, a los criterios para calcular gravámenes y a los requisitos formales que determinan quién puede recibir beneficios tributarios.
- HB 22 define una exención del impuesto ad valorem aplicable a la propiedad intangible personal, un alivio para ciertos contribuyentes que manejan activos no físicos.
- HB 30 incorpora los costos derivados de desastres en el cálculo de tasas y organiza los pasos que deben seguir las jurisdicciones locales para adoptarlas.
- HB 851 actualiza la manera de determinar y reportar el número de viviendas principales que acceden a beneficios ad valorem.
- HB 1244 aclara la continuidad de la tasación especial para espacios abiertos cuando la propiedad cambia de manos.
- HB 1392 retrasa la fecha de morosidad si la oficina recaudadora no abre el día estipulado.
- HB 2525 establece una exención para entidades sin fines de lucro que ofrecen vivienda a personas mayores de 62 años.
- HB 2723 requiere que quienes soliciten exenciones por propiedades destinadas a entierro humano presenten documentación específica.
- HB 2742 introduce el pago fraccionado de impuestos ad valorem.
- HB 3370 habilita solicitudes tardías de tasación como bosque maderable cuando fallece el propietario.
- HB 3424 regula la imposición correspondiente al inventario de equipos pesados pertenecientes a comerciantes del rubro.
- SB 1023 redefine el cálculo de determinadas tasas ad valorem.
- SB 1453 establece lineamientos sobre la tasa de deuda y la tasa impositiva para unidades tributarias.
- SB 1502 concede a los distritos escolares la capacidad de aprobar una tasa que supere el nivel que normalmente requiere aval popular.
- SB 1951 impone sanciones a quienes no presentan a tiempo la declaración de bienes ante el tasador principal.
- SB 2520 ajusta la forma en que se calcula el límite total de impuestos aplicados a la vivienda principal de adultos mayores o personas con discapacidad.
Texas ajusta impuestos a energía, préstamos y transacciones financieras
Otro grupo de normas incorpora créditos, elimina remisiones obligatorias y modifica el tratamiento fiscal sobre actividades específicas.
- HB 3159 otorga una exención para la extracción de petróleo y gas proveniente de pozos reactivados, además de imponer una multa civil en casos de incumplimiento.
- HB 4738 elimina el requisito de enviar parte de ciertas tarifas por administración de préstamos al contralor estatal.
- HB 4739 también suprime la obligación de remitir un porcentaje de tarifas por morosidad de acuerdos minoristas al contralor.
- SB 1058 excluye ciertos pagos vinculados con transacciones de valores de los ingresos declarados por operadores de mercado.
- SB 2206 instaura un crédito fiscal ligado a la franquicia y fija cómo se aplican impuestos a gastos de investigación y desarrollo.
Texas regula IA, bienes raíces y plataformas de apps: las nuevas obligaciones
Texas también ajusta el marco para actividades económicas emergentes y profesiones reguladas.
- HB 149 ordena el uso de sistemas de inteligencia artificial e incorpora sanciones civiles para infracciones.
- SB 1968 modifica los requisitos de licencia y supervisión para profesionales inmobiliarios administrados por la Comisión de Bienes Raíces de Texas.
- SB 2420 pone bajo control estatal a las plataformas que venden o distribuyen aplicaciones móviles.
Seguros y compensación laboral: leyes de Texas que inician en enero de 2026
Este sector incluye reformas en seguros privados y en el sistema de desempleo.
- HB 2067 precisa los criterios para rechazar, cancelar o no renovar pólizas.
- HB 3699 redefine el tratamiento de las reclamaciones iniciales dentro del sistema de compensación por desempleo.
- SB 1455 establece un nuevo mecanismo de financiamiento para regular el seguro de compensación laboral y autoriza recaudos adicionales.
