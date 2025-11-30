Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en enero 2026

Texas inicia 2026 con un extenso paquete legislativo que modifica impuestos, regula nuevas actividades económicas, redefine procedimientos judiciales y establece un andamiaje más estricto en materia migratoria. El conjunto de normas, aprobado durante la última sesión y firmado por el gobernador Greg Abbott, abarca 31 leyes que entran en vigor el 1° de enero.

Texas pone en marcha la SB 8: la nueva ley migratoria que obliga a acuerdos con el ICE

La ley SB 8 crea el Capítulo 753 del Código de Gobierno, que obliga a los alguaciles de condados con cárceles propias o administradas por terceros a pedir y firmar acuerdos de cooperación con el ICE bajo la regla federal 287(g).

La norma exige que estos acuerdos especifiquen la duración, las limitaciones y el alcance de las facultades delegadas.

También establece un programa estatal de subvenciones, administrado por el contralor, destinado a cubrir gastos que no sufraga el gobierno federal. Los montos se distribuyen según el tamaño poblacional: desde US$80.000 para condados pequeños hasta US$140 mil para jurisdicciones con más de un millón de habitantes.

El dinero solo puede emplearse en costos directamente vinculados con las tareas del acuerdo, como capacitación, personal, informes y mantenimiento de equipo.

La ley ordena reportes periódicos y faculta al fiscal general a iniciar acciones judiciales contra los alguaciles que no intenten suscribir estos acuerdos.

Según la información legislativa, todo el esquema entra en vigor el 1° de enero de 2026, con la obligación de cumplimiento total antes del 1° de diciembre de ese año.

Desalojos exprés en Texas: así cambia el proceso desde enero de 2026

La SB 38 modifica el Código de Propiedad y amplía la capacidad de los tribunales de justicia para manejar desalojos cuando se trate de personas que ingresaron o permanecen sin autorización.

La norma requiere que las demandas por desalojo se presenten en el precinto donde está ubicado el inmueble y dispone reglas estrictas sobre cómputo de plazos, lo que incluye fines de semana y feriados. También aclara que el tribunal solo puede decidir sobre la posesión, no sobre el título de propiedad.

Asimismo, actualiza el proceso de notificación al inquilino: detalla métodos válidos de entrega, crea reglas especiales cuando existen obligaciones de aviso federal y prohíbe contrademandas dentro del expediente de desalojo.

Qué cambia en la administración pública y los distritos locales en Texas en 2026

El paquete legislativo también impacta en la gestión de distritos públicos y la publicación de información gubernamental.

HB 4395 regula la presentación electrónica de valores públicos y los registros de los procesos vinculados a estos instrumentos.

regula la presentación electrónica de valores públicos y los registros de los procesos vinculados a estos instrumentos. HB 5654 crea el Distrito de Utilidad Municipal N° 263 en el condado de Montgomery, con autoridad para emitir bonos e imponer impuestos.

crea el Distrito de Utilidad Municipal N° 263 en el condado de Montgomery, con autoridad para emitir bonos e imponer impuestos. SB 1106 obliga a publicar en sitios web los planes de servicios y evaluaciones de distritos de mejora pública.

Texas modifica la regulación de viviendas con cuidados continuados: qué establece la SB 1522

Una única ley integra esta sección, pero afecta a un sector sensible.

SB 1522 define reglas de operación y supervisión para centros de cuidado continuado, un tipo de vivienda que combina alojamiento y servicios de salud para adultos mayores.

Cambios en impuestos a la propiedad en Texas: exenciones, plazos y nuevas reglas para 2026

Este bloque constituye el segmento más numeroso del paquete que Texas pone en marcha. Son medidas vinculadas a la recaudación sobre la propiedad, a los criterios para calcular gravámenes y a los requisitos formales que determinan quién puede recibir beneficios tributarios.

HB 22 define una exención del impuesto ad valorem aplicable a la propiedad intangible personal, un alivio para ciertos contribuyentes que manejan activos no físicos.

define una exención del impuesto ad valorem aplicable a la propiedad intangible personal, un alivio para ciertos contribuyentes que manejan activos no físicos. HB 30 incorpora los costos derivados de desastres en el cálculo de tasas y organiza los pasos que deben seguir las jurisdicciones locales para adoptarlas.

incorpora los costos derivados de desastres en el cálculo de tasas y organiza los pasos que deben seguir las jurisdicciones locales para adoptarlas. HB 851 actualiza la manera de determinar y reportar el número de viviendas principales que acceden a beneficios ad valorem.

actualiza la manera de determinar y reportar el número de viviendas principales que acceden a beneficios ad valorem. HB 1244 aclara la continuidad de la tasación especial para espacios abiertos cuando la propiedad cambia de manos.

aclara la continuidad de la tasación especial para espacios abiertos cuando la propiedad cambia de manos. HB 1392 retrasa la fecha de morosidad si la oficina recaudadora no abre el día estipulado.

retrasa la fecha de morosidad si la oficina recaudadora no abre el día estipulado. HB 2525 establece una exención para entidades sin fines de lucro que ofrecen vivienda a personas mayores de 62 años.

establece una exención para entidades sin fines de lucro que ofrecen vivienda a personas mayores de 62 años. HB 2723 requiere que quienes soliciten exenciones por propiedades destinadas a entierro humano presenten documentación específica.

requiere que quienes soliciten exenciones por propiedades destinadas a entierro humano presenten documentación específica. HB 2742 introduce el pago fraccionado de impuestos ad valorem.

introduce el pago fraccionado de impuestos ad valorem. HB 3370 habilita solicitudes tardías de tasación como bosque maderable cuando fallece el propietario.

habilita solicitudes tardías de tasación como bosque maderable cuando fallece el propietario. HB 3424 regula la imposición correspondiente al inventario de equipos pesados pertenecientes a comerciantes del rubro.

regula la imposición correspondiente al inventario de equipos pesados pertenecientes a comerciantes del rubro. SB 1023 redefine el cálculo de determinadas tasas ad valorem.

redefine el cálculo de determinadas tasas ad valorem. SB 1453 establece lineamientos sobre la tasa de deuda y la tasa impositiva para unidades tributarias.

establece lineamientos sobre la tasa de deuda y la tasa impositiva para unidades tributarias. SB 1502 concede a los distritos escolares la capacidad de aprobar una tasa que supere el nivel que normalmente requiere aval popular.

concede a los distritos escolares la capacidad de aprobar una tasa que supere el nivel que normalmente requiere aval popular. SB 1951 impone sanciones a quienes no presentan a tiempo la declaración de bienes ante el tasador principal.

impone sanciones a quienes no presentan a tiempo la declaración de bienes ante el tasador principal. SB 2520 ajusta la forma en que se calcula el límite total de impuestos aplicados a la vivienda principal de adultos mayores o personas con discapacidad.

Texas ajusta impuestos a energía, préstamos y transacciones financieras

Otro grupo de normas incorpora créditos, elimina remisiones obligatorias y modifica el tratamiento fiscal sobre actividades específicas.

HB 3159 otorga una exención para la extracción de petróleo y gas proveniente de pozos reactivados, además de imponer una multa civil en casos de incumplimiento.

otorga una exención para la extracción de petróleo y gas proveniente de pozos reactivados, además de imponer una multa civil en casos de incumplimiento. HB 4738 elimina el requisito de enviar parte de ciertas tarifas por administración de préstamos al contralor estatal.

elimina el requisito de enviar parte de ciertas tarifas por administración de préstamos al contralor estatal. HB 4739 también suprime la obligación de remitir un porcentaje de tarifas por morosidad de acuerdos minoristas al contralor.

también suprime la obligación de remitir un porcentaje de tarifas por morosidad de acuerdos minoristas al contralor. SB 1058 excluye ciertos pagos vinculados con transacciones de valores de los ingresos declarados por operadores de mercado.

excluye ciertos pagos vinculados con transacciones de valores de los ingresos declarados por operadores de mercado. SB 2206 instaura un crédito fiscal ligado a la franquicia y fija cómo se aplican impuestos a gastos de investigación y desarrollo.

Texas regula IA, bienes raíces y plataformas de apps: las nuevas obligaciones

Texas también ajusta el marco para actividades económicas emergentes y profesiones reguladas.

HB 149 ordena el uso de sistemas de inteligencia artificial e incorpora sanciones civiles para infracciones.

ordena el uso de sistemas de inteligencia artificial e incorpora sanciones civiles para infracciones. SB 1968 modifica los requisitos de licencia y supervisión para profesionales inmobiliarios administrados por la Comisión de Bienes Raíces de Texas.

modifica los requisitos de licencia y supervisión para profesionales inmobiliarios administrados por la Comisión de Bienes Raíces de Texas. SB 2420 pone bajo control estatal a las plataformas que venden o distribuyen aplicaciones móviles.

Seguros y compensación laboral: leyes de Texas que inician en enero de 2026

Este sector incluye reformas en seguros privados y en el sistema de desempleo.