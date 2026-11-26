MIAMI.- Un avión de carga de la empresa FedEx se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami este miércoles por la noche y obligó al cierre de todas las pistas a excepción de una en plena temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias. El episodio se dio en un momento en el que Estados Unidos atraviesa semanas complicadas en cuanto al transporte aéreo por fallas tecnológicas y de comunicación.

En un comunicado, el aeropuerto indicó que el avión de FedEx se salió de la pista 26R aproximadamente a las 20.40 locales, y aclaró que no se reportan heridos. En videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver cómo la aeronave se sale de la pista asignada y el momento en el que recibe asistencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó que, por un tiempo, todos los vuelos con destino a Miami permanezcan en tierra al menos hasta las 21.45 locales, mientras las autoridades trabajaban en la resolución del despiste. La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, por su parte, marcó que acudió al aeropuerto durante la noche y encontró que el avión estaba ocupado por dos personas, las cuales no resultaron heridas.

El momento en el que el avión de FedEx se despistó

Minutos más tarde, FAA reanudó la operación en el Aeropuerto Internacional de Miami y notificó que el avión, un McDonnell Douglas MD-11, había despegado del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith de Memphis, en Tennessee. Además, sostuvo que, si bien no hubo heridos, investigará el incidente.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias en Miami y apenas semanas después de que las autoridades estadounidenses frenaran todos los vuelos a nivel nacional por problemas en el sistema de comunicaciones entre los centros de control de tráfico aéreo.

A su vez, este jueves 26 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una fecha en la que la demanda en el transporte aéreo suele crecer notablemente.

Flights will be resuming shortly at Miami International Airport after FedEx Flight 910 ran off the runway after landing. The McDonnell Douglas MD-11 departed from Frederick W. Smith International Airport in Memphis. There are no reports of injuries. The FAA will investigate the… https://t.co/9COgrXdMdB — The FAA ✈️ (@FAANews) November 26, 2026

El mismo aeropuerto había sido escenario de otro accidente: el 15 de noviembre, un avión de la empresa UPS y otro de Copa chocaron en las calles de rodaje, en un incidente en el que se reportaron dos heridos que no requirieron traslado médico. Las autoridades afirmaron que la colisión se produjo mientras uno de ellos aterrizaba y otra despegaba.

Según informó CBS News, el impacto se dio entre un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa. Greg Chin, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, indicó: “Aproximadamente a las 21.15, una aeronave que aterrizaba y otra que despegaba colisionaron en la intersección de dos calles de rodaje. No se han reportado heridos y los vuelos están siendo desviados a otras calles de rodaje, por lo que, por el momento, no hay impacto en las operaciones del aeropuerto”.

Un día anterior a ese episodio, la FAA dictó la suspensión ‌nacional ⁠de todas las salidas de vuelos, tras un fallo en las comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico ​aéreo en ⁠todo ⁠el país, lo que provocó la interrupción de miles de desplazamientos. Se trató de la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años, con una parada en tierra de más de cuatro horas.

Con información de AFP.