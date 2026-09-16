Un joven rompió sus esposas, atacó a varios agentes e intentó escapar tras ser condenado en Estados Unidos

Una insólita agresión ocurrió en un tribunal de Lisbon, Ohio, en Estados Unidos. Un joven de 20 años se soltó de sus esposas poco después de ser condenado a un año de prisión y agredió a dos oficiales antes de ser reducido con una Taser.

El incidente ocurrió durante una audiencia que se llevó adelante el lunes por la tarde en la Corte de alegatos comunes del condado de Columbiana. Timothy Reaggle fue condenado por el tribunal del juez Scott Washam por cargos de agresión con agravantes, amenazas con agravantes, agresión y desobediencia a la señal u orden de un agente de policía, reportó el medio local 21 WFMJ.

Tras la sentencia, Reaggle fue escoltado afuera del tribunal por dos agentes. Fue en ese momento, en el pasillo de la corte local, que el condenado empezó a mover sus esposas para zafarse de ellas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Reaggle movía sus manos y, finalmente, hizo suficiente fuerza para zafarse de su agarre.

Timothy Reaggle, de 20 años 21 WFMJ

Tras romperlas, se dio vuelta y le pegó en el cuello al oficial. El agente cayó al piso, sin posibilidad de levantarse. Reaggle corrió a toda velocidad. Aunque un par de personas presentes en el lugar intentaron frenarlo, el joven los empujó con facilidad.

Su escape continuó hasta que llegó a las escaleras, donde se encontró con otro agente, que logró derribarlo parcialmente y que cayera por los escalones. Sin embargo, se levantó y continuó su fuga, hasta que dos agentes y dos civiles lo tomaron de los brazos. Luego, uno de los oficiales lo inmovilizó con una pistola Taser.

Una mujer que presenció la situación comentó al medio local WLWT lo ocurrido. “Fue un golpe bastante fuerte. Estaba muy preocupada por el agente. Simplemente intenté pensar rápido y asegurarme de que estuviera bien”, detalló Leland Monte.

Un joven rompió sus esposas, atacó a dos agentes e intentó escapar de un tribunal tras ser condenado

El sheriff del condado, Brian McLaughlin, informó al medio que ambos agentes sufrieron fracturas. Uno de ellos sufrió una herida sangrante en la cabeza. Fueron atendidos por personal médico y derivados a un hospital local. Poco después fueron dados de alta.

Debido a la agresión, se espera que Reaggle sufra cargos adicionales por agresión a un agente de policía y fuga, un delito grave.