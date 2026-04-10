La Justicia ordenó al Pentágono el libre acceso de los periodistas acreditados a la oficina de prensa

WASHINGTON.– Un juez federal en Washington dictaminó el jueves que el Departamento de Defensa había violado la orden judicial de marzo pasado prohibiendo el acceso a las históricas oficinas de prensa del Pentágono para los periodistas de The New York Times, y ordenó el restablecimiento de ese derecho y de la circulación sin escolta dentro del edificio.

El juez federal Paul L. Friedman había señalado en un fallo en marzo que la política del Departamento de Defensa de impedir el acceso al edificio al corresponsal de The New York Times violaba los derechos de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. Pero el gobierno, en lugar de obedecer la orden, decidió trasladar a todos los periodistas de su espacio de trabajo dentro del edificio pentagonal que utilizaban desde hace décadas, a un “anexo” externo en una biblioteca y centro de conferencias.

La nueva política de prensa condicionaba además el acceso al “anexo” a la promesa de los periodistas de no solicitar información no autorizada, una decisión que fue ampliamente criticada por los principales medios de comunicación y los defensores de la libertad de prensa.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al Jefe de Estado Mayor Conjunto, Dan Caine durante una conferencia de prensa en el Pentágono MANDEL NGAN - AFP

Este jueves el juez Friedman consideró que la política “interina” revisada del Departamento de Defensa eludió inconstitucionalmente su fallo anterior, y reprendió a la administración Trump, comparando su represión de la libertad de expresión con la de una autocracia.

“La restricción de los derechos de la Primera Enmienda es peligrosa en cualquier momento, y aún más en tiempos de guerra. La supresión de la libertad de expresión política es propia de una autocracia, no de una democracia, como reconocieron los Padres Fundadores al redactar la Primera Enmienda”, afirmó el fallo de este jueves.

La nueva decisión judicial fue recibida con entusiasmo por los abogados de The New York Times. “Este fallo reafirma nuestros derechos constitucionales y envía un mensaje claro al Pentágono”, escribió el vocero del diario, Charlie Stadtlander, en un comunicado tras conocerse la nueva medida.

El frente del edificio del The New York Times ANGELA WEISS - AFP

“El cumplimiento de una orden judicial legítima no es opcional; es obligatorio en una democracia comprometida con el estado de derecho. Nos complace que el juez Friedman haya visto la política revisada del Pentágono tras su última decisión como lo que realmente era: un intento apenas disimulado de seguir violando los derechos constitucionales de The Times y sus periodistas”.

Gabe Rottman, vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, también elogió el fallo. “El juez determinó correctamente que las políticas del Pentágono siguen violando la Constitución y que el gobierno no puede continuar evadiendo su clara directiva”, escribió.

El juez también dictaminó que el cierre del Corredor de Corresponsales del Pentágono, el histórico espacio de trabajo exclusivo para la prensa dentro del edificio, y la prohibición de movimiento sin escolta en todo el Pentágono fueron “intentos transparentes” de socavar el acceso que su orden original había restablecido. Ordenó entonces al Departamento de Defensa que restableciera por completo el acceso de los reporteros del Times y presentara una declaración jurada de un funcionario del departamento antes del 16 de abril detallando el cumplimiento.

Friedman concluyó su opinión con una crítica inusualmente severa a la administración Trump. “El Tribunal no puede concluir esta opinión sin señalar una vez más de qué se trata realmente este caso: el intento del Secretario de Defensa de dictar la información que recibe el pueblo estadounidense, de controlar el mensaje para que el público escuche y vea solo lo que el Secretario y la administración Trump quieren que escuche y vea”, escribió.

Agencia AP y The Washington Post