The New York Times demandó al Pentágono por violar el derecho a la información

NUEVA YORK.- El diario The New York Times anunció este jueves que demandó al Pentágono por implementar una serie de medidas restrictivas hacia la prensa que considera inconstitucionales.

La demanda se presentó ante un tribunal de distrito en Washington. El diario pidió a la corte que bloquee la implementación de esas medidas, las cuales violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa, rebautizado hace unas semanas como “Departamento de Guerra” por la administración de Donald Trump, endureció drásticamente su control sobre los medios de comunicación.

La demanda argumenta que el gobierno busca restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para informar hechos que van más allá de las declaraciones oficiales.

El secretario de Defensa Pete Hegseth sentado junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea Dan Caine (tercero desde la derecha), y altos mandos militares estadounidenses Evan Vucci - AP

Las reglas, que entraron en vigencia en octubre, representan un marcado alejamiento de las políticas anteriores tanto en longitud como en alcance.

El Pentágono exige ahora a los reporteros acreditados que firmen un formulario de 21 páginas que establece restricciones a las actividades periodísticas, incluyendo solicitudes de pistas para historias e indagaciones a fuentes del Pentágono.

Por ejemplo, el Pentágono pide a los periodistas que no soliciten ni publiquen ciertas informaciones sin su autorización explícita.

Si un medio publica algo no aprobado por los funcionarios del Pentágono, el nuevo reglamento permite a los oficiales “en cualquier momento y sin ningún estándar que guíe sus decisiones, suspender inmediatamente y, en última instancia, revocar las credenciales”.

Un taxi pasa frente al edificio de The New York Times Mark Lennihan - AP

La política otorga al Pentágono una “discreción desenfrenada” para aplicar las normas como lo considere adecuado, según la demanda.

Las nuevas reglas constituyen el paso más reciente en un esfuerzo que lleva meses por parte de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, para limitar el acceso y los privilegios del cuerpo de prensa del Pentágono.

El gobierno de Trump endureció su política para restringir el acceso de los periodistas a la información del Pentágono desde que volvió al poder en enero pasado.

A inicios de este año, el departamento excluyó de sus oficinas en el Pentágono a ocho medios, entre ellos los diarios New York Times y Washington Post, y el canal de noticias por cable CNN.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth ANNA MONEYMAKER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El secretario Hegseth también agregó límites sobre dónde pueden moverse los reporteros dentro del complejo y se redujo drásticamente el número de conferencias de prensa.

La demanda del Times cuestionó múltiples disposiciones de la nueva política. Una de las objeciones principales es una disposición que facultó al Pentágono para declarar a un periodista “un riesgo de seguridad o seguridad”.

Dicha determinación podría depender de si el periodista participa en la divulgación no autorizada de información clasificada o cierta información no clasificada, entre otras consideraciones.

La preocupación específica de los abogados de prensa es la redacción sobre la “solicitación”, pues la política afirma que la Primera Enmienda no protege a los reporteros cuando solicitan a empleados gubernamentales violar la ley al proporcionar información gubernamental confidencial.

El Times argumentó que proporcionar canales para que las fuentes envíen información es una práctica “rutinaria” para los periodistas.

Un letrero de The New York Times en la entrada del edificio, el 6 de mayo de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) Mark Lennihan - AP

La demanda aclara que informar cualquier información no aprobada podría llevar a un castigo, sin importar si la recolección de noticias ocurre dentro o fuera de los terrenos del Pentágono.

Decenas de periodistas acreditados, incluyendo seis reporteros del Times, entregaron sus credenciales en octubre en lugar de firmar el documento de 21 páginas.

Varios medios estadounidenses e internacionales, como las agencias The Associated Press y AFP, el canal Fox News y el propio New York Times, se negaron a firmar el nuevo reglamento.

Muchas organizaciones de noticias importantes emitieron declaraciones en octubre condenando la política como una intromisión en la Primera Enmienda.

La política es sin precedentes y amenaza las protecciones periodísticas fundamentales, aseguró un comunicado conjunto de ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News.

Los enfrentamientos legales entre periodistas y el gobierno por el acceso a edificios federales han surgido repetidamente durante los dos mandatos del presidente Trump. Durante la primera administración, la Casa Blanca retiró las credenciales de dos corresponsales, quienes las recuperaron después de un litigio.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ALEX WONG� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sin embargo, a diferencia de esos casos anteriores que apuntaron a periodistas o medios específicos, las restricciones del Pentágono buscan atar a todo un cuerpo de prensa.

La demanda argumentó que estas restricciones suprimirían el trabajo de las organizaciones de noticias que tienen “puntos de vista percibidos que el departamento desfavorece”.

Tras la salida del cuerpo de prensa tradicional, el Pentágono anunció que un nuevo grupo de medios aceptó las restricciones. Las nuevas llegadas son una variedad de medios pro-Trump que se hicieron eco de los puntos de conversación de la administración y muestran poca inclinación a investigar sus acciones.

Agencia AFP y The New York Times