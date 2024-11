Un perro de Los Ángeles que estuvo en un refugio durante mil días había dejado de saludar, pero todo cambió

Aunque la conciencia sobre el cuidado animal avanzó mucho en los últimos años y todos los días miles de perros y gatos que han sido abandonados encuentran nuevas familias, a veces las cosas no son tan fáciles. Ese fue el caso de Rex, un perro que hace tres años espera que alguien lo adopte en un refugio de Los Ángeles. Su historia se hizo viral en TikTok por la conducta resignada que asumió el animal ante su angustiante situación.

Desde la cuenta de TikTok “Save the Dogs” relataron que La fundación Vanderpump Dogs en Los Ángeles rescató a Rex, una mezcla de chihuahua de 5 años, hace tres años después de que su familia lo entregara. Desde entonces, ha estado esperando pacientemente a que lo adopten, pero cada día aprende que “nadie lo elige”. Con el tiempo, Rex ha perdido la esperanza y cuando las personas visitan el refugio simplemente las ignora como si supiera que su suerte no cambiará.

Un viral de TikTok salvó a Rex

En la publicación que acompaña el video, los rescatistas explican que Rex puede ser “temperamental y un poco brusco”, pero cuando le prestan atención, es maravilloso y muy diferente. Sus problemas de conducta están basados en el miedo, por lo que una vez que se siente en confianza es muy dulce tanto con las personas como con otros perros. “Le encantan los abrazos y las caricias en el vientre”, aseguraron.

Obviamente, ante tan dramático relato, los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar y la historia de Rex y su triste presente se hizo viral. “¡Algoritmo, por favor tráeme de vuelta cuando Rex sea adoptado! Lo entiendo, he tenido 6 rescates, todos con problemas de comportamiento extremos. Los perros de rescate a veces no son fáciles, pero SIEMPRE valen la pena”, destacó una usuaria y otro expresó: “Espero que esto explote y que este pobre chico guapo tenga un hogar para siempre”.

No hay desconsuelo que dure para siempre cuando se acerca la Navidad. (Canva-Save the dogs)

Un milagro navideño

Afortunadamente, el deseo del usuario conmovido se hizo realidad y la difusión de la historia de Rex en Tiktok no solo se hizo viral, sino que logró cambiar las cosas. En solo unos días ya había más de 10 familias que querían adoptarlo para que sea un miembro más de sus hogares.

“Muy agradecido con el algoritmo de tiktok que llevó a Rex a @The_Mouse2021 después de 3 años de cero solicitudes y cero intereses. Filmamos a un perro que estaba vacío y roto hace 2 semanas y que ahora está lleno de vida. Un hogar amoroso marca la diferencia para un perro. ¡Por favor, adopta y no compres!”, anunciaron desde save the dogs el 12 de noviembre para que todo el mundo sepa que luego de unos días de prueba, el nuevo hogar finalmente había sido elegido.

#doglover ♬ lights are on - sophia @savethedogs So thankful to the tiktok algo which led rex to @The_Mouse2021 after 3 years of zero applications and zero interest. We filmed a dog that was empty and broken 2 weeks ago who is now full of life. A loving HOME makes all the difference to a dog. Please adopt and dont shop! #rescuedog

En el video que acompaña el anuncio se puede ver a Rex feliz y saltando. Además, su nuevo dueño creó la cuenta @The_Mouse2021 para que todos los que se preocuparon puedan ver cómo pasan sus días. Obviamente, también se puede colaborar con su crianza enviando juguetes y otros obsequios para que deje definitivamente atrás sus duros tres años de espera en el refugio.

Es un milagro navideño, sintetizaron desde save the dogs en una publicación que le puso un definitivo final feliz a toda la historia.

LA NACION