Una mujer embarazada derribada durante una intervención policial en Países Bajos desencadenó una feroz pelea entre agentes y un hombre que intentó asistirla. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales y la policía neerlandesa abrió una investigación para determinar si hubo o no un uso indebido de la fuerza.

El incidente ocurrió el pasado 19 de mayo en un centro para solicitantes de asilo ubicado en Kampweg, en la localidad de Zeist, según informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado difundido el sábado.

Un policía tiró al piso a una mujer embarazada y se desató una feroz pelea en Países Bajos

Los videos que se viralizaron en redes sociales muestran parte de la secuencia. En una de las grabaciones se observa a una mujer embarazada —según informaron medios neerlandeses— siendo apartada con violencia por una agente policial y cayendo al suelo. Segundos después, un hombre se acerca y comienza a pelear a puños con los efectivos.

A partir de ese momento se desencadena un fuerte forcejeo. Las grabaciones muestran empujones, golpes y momentos de gran tensión entre los dos involucrados, mientras otros policías intentan controlar la situación. En otro video registrado instantes después se observa a varios agentes inmovilizando al hombre en el suelo.

Un policía tiró al piso a una mujer embarazada y se desató una pelea en Países Bajos

Según precisó la radiotelevisión pública NOS, los uniformados habían acudido al centro alrededor de las 21.15 (hora local) tras recibir una denuncia por amenazas y actos de vandalismo con un arma blanca. Las autoridades no brindaron más detalles sobre el incidente.

Si bien el episodio ocurrió el 19 de mayo, la policía neerlandesa no se pronunció públicamente hasta más de una semana después de lo sucedido, cuando las imágenes empezaron a circular masivamente en X y Facebook. En el escrito que dieron a conocer, confirmaron haber puesto en marcha una investigación sobre la manera de proceder de los agentes.

Un policía tiró al piso a una mujer embarazada y se desató una feroz pelea en Países Bajos

La policía señaló que existen varias filmaciones del incidente. Todas y cada una de ellas forman parte de la investigación en curso. “Debemos analizar exactamente qué ocurrió y en qué secuencia se desarrollaron los hechos”, señaló un portavoz citado por el medio radiotelevisivo local RTV Utrecht.

De acuerdo con voceros de la policía neerlandesa, los efectivos de las fuerzas intentaron actuar con rapidez en una situación que describieron como “dinámica y potencialmente riesgosa”, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas presentes y la de los propios policías.

La policía patrulla el centro de Zwolle, ciudad del norte de los Países Bajos JOHN THYS - AFP

El hombre involucrado —un residente de Zeist de 30 años y quien dio inicio a la pelea— fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Las autoridades informaron además que, según los datos disponibles hasta el momento, la mujer embarazada no sufrió lesiones durante el incidente.