Una psicóloga reveló por qué cada vez más gente pierde los estribos en los aviones

Una psicóloga reveló la razón por la que cada vez es más común que los pasajeros pierdan los estribos durante un vuelo. Los conflictos suelen empezar por detalles pequeños, como decidir quién se queda con el reposabrazos o la invasión del espacio personal. Según la experta, hay un motivo en especial por el que las personas reaccionan de manera violenta y está relacionado con el estrés que genera la planeación de un viaje.

Kate Mason, psicóloga clínica del Roots Psychology Group, institución especializada en salud mental, declaró para el diario británico The Sun que los períodos vacacionales suelen causar “mucho estrés”, sobre todo si es un descanso que se esperaba con ansias y para el que se ahorró durante mucho tiempo. Las personas pueden quedar abrumadas por el proceso que implica organizar un viaje, desde la compra de los pasajes de avión hasta la búsqueda del mejor hospedaje.

Una vez que se concretan estos planes, los pasajeros esperan que todo marche sin problemas y que la aventura sea perfecta. Las altas expectativas provocan que pierdan los estribos ante la más mínima provocación. “La gente ha trabajado a durante mucho tiempo para sus vacaciones y se sentirá frustrada si algo sale mal”, dijo Mason.

Los pasajeros suelen enojarse por detalles pequeños dentro del avión

La especialista agregó: “Si (alguien) ha pagado por un asiento con más espacio para las piernas en el avión, espera obtener uno con estas características”. No obstante, si no encuentra ese lugar disponible y además se enfrenta a otros obstáculos, como la falta de espacio en el compartimiento superior para guardar su equipaje, podría enojarse, lo que sucede cuando una persona no es flexible a cambios y cree que merece tener las vacaciones perfectas, señaló la psicóloga.

Mason agregó que muchas familias solo tienen vacaciones una vez al año, por lo que las expectativas de perfección para un viaje crecen. Cuando ocurre una variación en sus planes, caen en la negatividad y se preguntan: “¿Qué más podría salir mal?”, una actitud que podría provocar disturbios en un futuro cercano. Los miembros de algunas aerolíneas han detectado la problemática e intentan remediarla con algunos métodos, como la reproducción de ciertos géneros musicales durante el abordaje, para mantener a los pasajeros tranquilos y relajados.

Las acciones de los pasajeros también molestan a los azafatos

Cuando hay una disputa dentro del avión, los auxiliares de vuelo son los encargados de disuadir el problema. No obstante, hay algunos pasajeros que les causan conflictos, aunque no pelean con otras personas. En esa línea, Jay Roberts, extrabajador de una aerolínea, usó sus redes sociales para describir qué acciones de los pasajeros molestaban más a la tripulación. Los más votados fueron:

Cuando alguien cambia el pañal de su hijo en la bandeja y le entrega los pañales sucios al azafato.

Los pasajeros que esperan a que se termine de servir la comida para ir al baño.

Las personas que ignoran las informaciones sobre los vuelos de conexión y que también no prestan atención al momento en el que se explica toda la seguridad a bordo.

Cuando recogen las mantas y audífonos, pero les entregan basura en su lugar.

Un extrabajador de una aerolínea cuestionó a sus colegas sobre las actitudes que más les molestan de los pasajeros Freepik

LA NACION