Viajó de Colombia a Miami, compartió todas las preguntas que le hicieron en Migraciones y dejó un importante consejo

Andrea Carrasco es una colombiana que decidió viajar sola a Estados Unidos en busca de unas buenas vacaciones. El reto más grande, según ella mismo contó luego, se le presentó durante el trámite de Migraciones.

A pesar de que tenía todos los papeles en regla, incluida su visa de turista, cuando se encontró con el policía migratorio, las preguntas le hicieron perder la calma. Tras ello, la joven decidió compartir en sus redes sociales cuáles fueron los cuestionamientos principales.

El país norteamericano tiene filtros de seguridad estrictos con los que verifica la información de sus visitantes. Debido a estas medidas, muchas personas se han quedado sin la oportunidad de ingresar a su territorio, otras han sido deportadas y algunas más perdieron la visa.

De ahí radica el miedo de miles de viajeros al momento de llegar al área migratoria de una frontera, aun cuando se tienen todos los documentos en regla. Ese fue el caso de Andrea, quien únicamente iba de vacaciones, pero los nervios le jugaron una mala pasad. Al llegar, el oficial le preguntó por cuánto tiempo se quedaría, en qué trabajaba en su ciudad de origen y cuánto dinero ganaba allí. Además, quiso saber qué cantidad de dinero en efectivo llevaba para su viaje, parte de los los cuestionamientos habituales en esa instancia.

Una colombiana dijo qué le preguntaron en migraciones para entrar a EE.UU.

Sin embargo, al notar su nerviosismo le añadieron varias preguntas más: la dirección exacta de dónde se iba a quedar, qué lugares iba a visitar y si su viaje estaba destinado a ver a algunos familiares. Todo eso tuvo que responder con la mayor disposición para que la dejaran ingresar: “Estaba un poco nerviosa porque te miran fijamente los policías, pero bueno todo salió bien”, dijo en el video de su cuenta de TikTok @andreacarrascoren, donde recomendó justamente eso, tratar de dominar los nervios al máximo para que el trámite no se alargue por demás.

Algunos usuarios se mostraron interesados en saber cuál es el idioma que manejan las autoridades migratorias. En el caso de Andrea, todas las preguntas se las hicieron en inglés: “Eso me puso más nerviosa aún”, relató. También aclaró que prácticamente todos los oficiales de Migraciones en Miami dominan un alto nivel de español.

La experiencia de otros usuarios en el área de migraciones

La colombiana contó su vivencia, aunque no es la única válida. Cada persona que atraviesa migraciones tiene una situación en particular con sus propias restricciones o requerimientos. Aunque para algunos todo el proceso concluye sin inconveniente, a otros les pueden solicitar mayores detalles. Esto quedó evidenciado en la sección de comentarios del posteo de la tiktoker.

Ir de viaje a Estados Unidos siempre tiene detrás toda una preparación; se debe saber contestar al momento de enfrentarse a migraciones

“Por qué a mí no me preguntan nada, solo a qué me dedico y cuantos días voy”, dijo una persona. En tanto que otra dejó: “Felizmente todas las veces que he ido solo me han preguntado cuántos días me quedo y nada más”.

La recomendación de varios especialistas migratorios es decir siempre la verdad y tener información que sustente las actividades y la estadía en el país norteamericano, entre ellas pueden estar los boletos de regreso, reservas de hoteles o algunas actividades compradas con antelación. El propósito del oficial es comprobar que la información que dicta la visa y la que indica el viajero es la misma, por lo que una vez concluido el proceso, no habrá inconvenientes y se podrá disfrutar de la visita a ese país.

