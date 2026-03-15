Video: así fue el jonrón de Wilyer Abreu en el Venezuela vs. Japón del WBC 2026

El jonrón del pelotero Wilyer Abreu ante Japón ya vive en la sección de jugadas que los venezolanos se saben de memoria. Fue un batazo de tres carreras en la alta del sexto inning, al jardín derecho de loanDepot Park, que volteó el marcador de 5-4 a 7-5 y cambió la historia del Clásico Mundial 2026 para la Vinotinto.

El jonrón de Wilyer Abreu vs. Japón

Este batazo vino precedido por sencillos consecutivos de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres. Abreu, que hasta ahí se había ido en blanco en el juego, cazó una recta de Hiromi Itoh y la mandó tan lejos que en MLB.com describen el swing como el que “voltea la pizarra”. En la práctica, abre la puerta a la primera semifinal venezolana en 17 años.

El venezolano Wilyer Abreu, en el centro, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón durante la sexta entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Japón, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami Marta Lavandier� - AP�

Alrededor de ese swing se armó una pequeña colección de curiosidades. En el compilado de narraciones que publicó MLB, se escuchan versiones en inglés y en español que coinciden en la sensación de incredulidad: un comentarista en inglés dice que “ese batazo podría haber llegado hasta Caracas”.

En la versión latina de FOX Deportes, el relato habla de “un jonrón histórico” que “despierta a toda Venezuela” y bautiza el momento como “Patacón power”. La pelota viajó 409 pies hacia el derecho, según la reconstrucción de la jugada.