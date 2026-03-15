Cuándo juega Venezuela la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

Venezuela vuelve al diamante en modo histórico: después de eliminar a Japón, la Vinotinto jugará la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el lunes 16 de marzo, ante Italia, en loanDepot Park, Miami, a las 8:00 p.m. hora del Este de EE.UU.. El ganador se meterá en la final del torneo, que está programada para el martes 17, también a las 8:00 p.m. ET en el mismo estadio.

Cómo llega Venezuela a la semifinal del WBC 2026

La ofensiva venezolana se apoya en un núcleo de élite con Ronald Acuña Jr., que ya dio el tono con jonrón de apertura ante Japón, más bates de contacto y poder como Luis Arráez, Anthony Santander y el joven Jackson Chourio.

Italia, por su parte, viene de una carrera “mágica” en el torneo: terminó invicta en el Grupo B, le ganó a Estados Unidos y dejó en el camino a Puerto Rico en Houston, instalándose en Miami como la gran sorpresa del Clásico.

En números de torneo, Venezuela llega a la semifinal como una de las mejores ofensivas del WBC 2026, con promedio colectivo de .357, slugging de .571 y OPS de 1.009 en la fase eliminatoria, lo que la convierte en una máquina de producir carreras cuando embasa corredores.

En el pitcheo, Ranger Suárez se ha consolidado como brazo clave en juegos cruciales, mientras un bullpen profundo —con nombres como Andrés Machado, José Buttó y Ángel Zerpa— viene de retirar tramos largos de la alineación japonesa sin permitir libertades.

El venezolano Wilyer Abreu, en el centro, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón durante la sexta entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Japón, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami Marta Lavandier� - AP�

La clave venezolana pasará por repetir esa fórmula: abridor competitivo que mantenga a raya el daño temprano y un relevo capaz de cerrar entradas de alto estrés frente a una Italia que no perdona errores en la zona.

Cómo ver en vivo el partido de semifinales de Venezuela vs. Italia

Según la guía oficial de MLB, la semifinal Italia vs. ganador de Venezuela–Japón, que ya se confirmó como Italia vs. Venezuela, se transmitirá en Estados Unidos por FS1, en horario estelar.

Cruces de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

Toda la fase final del Clásico (semifinales y final) forma parte del paquete de FOX Sports, que reparte los juegos entre FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes, además de la FOX Sports App y Tubi para streaming.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.