A qué hora juega Venezuela vs. Japón en Miami y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela se jugará el pase a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Japón, vigente campeón del torneo, en un cruce de cuartos de final que se disputará en Miami y que reúne a dos de las selecciones más completas del certamen. Según MLB, el partido se colocó en el último turno del sábado para maximizar la audiencia en Estados Unidos y en los mercados beisboleros de América Latina.​

Venezuela vs. Japón: hora y cómo ver en vivo el WBC

De acuerdo con el calendario oficial del WBC, Venezuela y Japón se enfrentarán el sábado 14 de marzo, a las 9.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el loanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins en la ciudad de Miami.

El juego se inscribe dentro de una jornada en la que más temprano juegan Puerto Rico e Italia en Houston, en el otro cruce del lado del bracket de Venezuela.

Cómo ver el partido de Venezuela en vivo

En Estados Unidos, Venezuela vs. Japón se podrá ver en vivo por FOX , que tiene los derechos de televisión abierta para este cruce de cuartos de final.

, que tiene los derechos de televisión abierta para este cruce de cuartos de final. Según la guía “Bracket, schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic” de MLB, el encuentro forma parte del paquete de juegos que FOX reservó para horario estelar durante la fase de eliminación directa.

La programación de FOX Deportes incluye juegos del WBC en español, y la propia FOX ha señalado que la gran mayoría de los partidos del torneo también se emiten en ese idioma en mercados con alta población latina. En Sudamérica, el World Baseball Classic se puede ver a través de ESPN y Disney+.

El venezolano Luis Arraez reacciona tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol Lynne Sladky� - AP�

Cómo llegan Venezuela y Japón a este cruce de cuartos

Según el repaso de grupos de MLB, Venezuela accedió a cuartos de final como segunda del Grupo D, con marca de 3-1: victorias frente a Países Bajos, Israel y Nicaragua, y derrota 7-5 ante República Dominicana en el partido que definió el primer puesto.

Japón, por su parte, llega al cruce con un pleno de cuatro victorias en el Grupo C. De acuerdo con ESPN, los últimos cinco resultados nipones incluyen un 13-0 sobre Chinese Taipei, un 8-6 ante Corea, un 4-3 frente a Australia y un 9-0 contra Czechia, además del 3-2 sobre Estados Unidos en la final del WBC 2023.

Shohei Ohtani (de espaldas) celebra con sus compañeros de Japón luego de batear un jonrón en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

En su previa de los cuartos, MLB recuerda que Japón ha alcanzado al menos las semifinales en todas las ediciones del torneo y que ya suma tres títulos mundiales (2006, 2009 y 2023).

Para Venezuela, este será el primer cruce directo ante Japón en fase de eliminación del World Baseball Classic, un dato que subraya MLB al presentar el partido como uno de los más atractivos del cuadro.

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

La Vinotinto llega con un lineup que viene de producir en todos los juegos de la fase de grupos y un cuerpo de lanzadores que respondió en las tres victorias iniciales, mientras que Japón combina profundidad en la rotación con una ofensiva que ya demostró capacidad para romper partidos abiertos en Tokio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.