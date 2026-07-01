Trump estrenó el nuevo Air Force One donado por Qatar en medio de una fuerte polémica

WASHINGTON.– Donald Trump realizó este miércoles el primer vuelo oficial a bordo del nuevo Air Force One, un Boeing 747 donado por Qatar y reacondicionado para transportar al presidente de Estados Unidos.

El estreno de la aeronave se produjo durante su viaje a Dakota del Norte, donde encabezará la inauguración de un museo dedicado al expresidente Theodore Roosevelt. La visita forma parte de una semana cargada de simbolismo patriótico, en la que Trump busca reforzar su mensaje de “grandeza estadounidense” antes de las celebraciones por el 4 de Julio y en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre.

Maiden voyage on the new Air Force One! pic.twitter.com/svD3StjUkk — Steven Cheung (@StevenCheung47) July 1, 2026

El viaje también marcó el debut oficial del avión presidencial, cuya incorporación desató críticas éticas, constitucionales y de seguridad desde que se conoció que el gobierno de Qatar entregaría la aeronave como obsequio a Estados Unidos.

El aparato, un Boeing 747 que pertenecía al gobierno catarí, recibió una nueva pintura con los colores rojo, blanco, azul oscuro y detalles dorados, elegidos por Trump. Reemplazará de manera transitoria a los dos Air Force One que llevan más de tres décadas en servicio, hasta que Boeing entregue los nuevos modelos previstos para 2028.

Trump se reúne con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, a bordo del Air Force One en la Base Aérea Al Udeid en Doha Mark Schiefelbein - AP

Antes de subir al avión en la Base Conjunta Andrews Trump defendió la decisión de aceptar el regalo y elogió al gobierno catarí. “Qatar nos trató muy bien”, afirmó ante los periodistas.

También calificó al emir del país como “una persona muy agradable” y rechazó los cuestionamientos por el costo de la operación. “Costó muy poco para los contribuyentes en comparación con lo que habría costado si lo hubiéramos hecho de otra manera”, sostuvo.

JUST IN: President Trump arrives in North Dakota, marking his first trip aboard the new Air Force One. pic.twitter.com/ynn45Wiy9x — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

El mandatario también reivindicó el aspecto del nuevo avión presidencial. “Estamos muy orgullosos de esto, el país está muy orgulloso. El viejo Air Force One no se veía apropiado para nuestro país”, afirmó.

Luego defendió las modificaciones realizadas antes de que la aeronave entrara en servicio. “Lo hicieron apropiado para un presidente. Eso significa la seguridad y todos los sistemas y dispositivos que incorporaron. Es un trabajo muy complejo”, agregó.

El nuevo Air Force One, donado por Qatar Manuel Balce Ceneta - AP

La Fuerza Aérea estadounidense aseguró que el avión cumple con los requisitos exigidos para transportar al presidente y recordó que las reformas se realizaron antes de su incorporación definitiva a la flota presidencial.

Diez días atrás había informado que el Boeing “ha entrado en servicio” tras recibir una nueva librea y las modificaciones ordenadas por el gobierno. También explicó que la aeronave iniciaría “vuelos de puesta en servicio” para verificar todas las capacidades necesarias antes de integrarse plenamente al esquema de transporte presidencial.

El Boeing había pertenecido al gobierno de Qatar y su transferencia provocó un intenso debate en Washington. Los críticos cuestionaron que un mandatario estadounidense aceptara un avión de lujo de un gobierno extranjero y advirtieron sobre los límites constitucionales para recibir obsequios de otros Estados.

Honored to be on the inaugural flight of the new Air Force One. pic.twitter.com/mjvn6BgKhr — Eric Trump (@EricTrump) July 1, 2026

También plantearon dudas sobre la seguridad de una aeronave destinada a cumplir una de las funciones más sensibles del gobierno norteamericano.

La Fuerza Aérea explicó que el avión recibió importantes adaptaciones para cumplir con los estándares presidenciales. Aunque evitó detallar los sistemas instalados, recordó que los Air Force One cuentan con sofisticados equipos de defensa electrónica, capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos. También disponen de dispositivos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos diseñados para confundir proyectiles con búsqueda de calor.

La Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, construida sobre un terreno con vista al parque nacional que lleva el nombre del expresidente, homenajea a una de las figuras republicanas más admiradas por Trump.

Trump habla con periodistas antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland Julia Demaree Nikhinson - AP

El secretario del Interior, Doug Burgum, resumió ese vínculo al afirmar: “Theodore Roosevelt creía que la mayor obra de Estados Unidos siempre estaba por delante. El presidente Trump comparte esa convicción sobre la grandeza estadounidense y la creencia de que la mejor etapa de esta nación todavía está por venir”.

Agencias Reuters y AP