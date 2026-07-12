Video: un bisón persiguió a un turista, lo embistió y lo revoleó en el parque nacional Yellowstone

Un turista que recorría el Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos, resultó gravemente herido luego de que un imponente bisón macho lo embistiera y lo lanzara varios metros por el aire. Segundos antes, el hombre se había acercado al animal, que se revolcaba sobre la tierra en el campamento Bridge Bay, para tomarle una fotografía.

El impactante ataque quedó registrado por uno de los testigos. Después de sacar la foto, el turista comenzó a alejarse, pero el bisón salió de entre un grupo de pinos y fue directamente hacia él. En las imágenes se observa cómo la víctima, que estaba acompañada por un familiar, intenta escapar corriendo alrededor de los árboles mientras el animal la persigue.

Mike MacLeod, un fotógrafo residente en Montana y uno de quienes vieron el hecho, contó que intervino para intentar ahuyentar al animal. “Tenía que llamar la atención del bisonte. Tenía mucho miedo de que embistiera al hombre que estaba en el suelo, así que dejé de grabar y corrí hacia el bisonte, grité fuerte e intenté parecer lo más grande e intimidante posible”, dijo al medio local Cowboy State Daily.

“[La víctima] solo intentaba capturar imágenes impactantes de ese bisonte enfurecido. Esto cambió mi percepción de estos animales en esta época del año, porque jamás habría predicho que algo así sucedería”, agregó el testigo. Y dijo que el animal también embistió a unos niños.

“El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera y lo lanzó por los aires”, dijo. “Dio una voltereta perfecta y aterrizó de costado. El bisonte medía al menos 1,80 metros de altura, y el hombre estaba varios metros por encima de él”, narró el testigo.

European bison - Bison bonasus in the Knyszyn Forest (Poland) Szczepan Klejbuk - Shutterstock

Cuando el bisonte se marchó, MacLeod y otros corrieron a ayudar a la víctima. El hombre sentía mucho dolor, sobre todo en las caderas y en la pierna sobre la que cayó. “Un hombre le sujetó la mano. Otro hombre puso seguridad en el exterior para asegurarse de que el bisonte no regresara. Una mujer en un coche estaba hablando por teléfono con el 911”, dijo el testigo.

Durante este período, los bisontes machos pueden mostrar mayor energía y agresividad al competir por el dominio y las hembras. “Se notaba que [el bisonte] estaba agitado, furioso y atacando todo lo que se le cruzaba”, añadió MacLeod. Hasta ahora, Parques Nacionales no dio ninguna información sobre este incidente en particular. En sus redes sociales solo tienen recomendaciones para los visitantes.

“La fauna de Yellowstone es, precisamente, salvaje. ¡Los bisontes, los osos y los uapitíes causaron heridas e incluso la muerte a personas! Por ello, mantenga siempre distancia con los animales y utilice el zoom. La mejor forma de observarlos es desde la seguridad de su vehículo o mediante un teleobjetivo, un telescopio terrestre o unos binoculares, siempre desde una distancia segura. Manténgase a 91 metros de distancia de osos y lobos, y a 25 del resto de los animales, incluidos bisontes y uapitíes. Si un animal se acerca a usted mientras camina por un sendero, retroceda o aléjese para mantener una distancia segura", se informó.

Este hecho, que ocurrió el último viernes, se trata del segundo incidente entre humanos y bisontes en Yellowstone en lo que va de este año. Dos semanas atrás, un niño de 12 años resultó herido cerca de Mud Volcano, al norte de Fishing Bridge, según los medios locales.